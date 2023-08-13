副校長的菜市學 成德市場開課

【文 楊喜鈞・攝影 李智為】

早上6點半，成德市場就開始沸騰起來。許多老字號攤位擠滿人，賣菜、切肉、處理生鮮；還有販售日常生活用品、服裝百貨、熟食滷味的小吃攤；數十年如一日的熱情吆喝聲，讓成德市場成了聯繫情誼與感受生活情致的重要所在。

推動南港地方學、投入南港社區大學與地方大小事，甚至自主發起數十條社區導覽路線，南港社大副校長曹錫智對地方事務充滿熱情與敏銳度。他口中的成德市場，是集自家廚房與交誼廳等特性於一身的生活寶庫，滿溢庶民生命力。

成德市場見學 攤商也是老師

定居南港二十餘年，曹錫智閒暇時待得最久的地方便是成德市場，「有時陪同太太買菜，一週要來個五趟，過程中漸漸和攤商熟稔起來，他們常和我分享如何辨識蔬果品質、烹飪技巧等。到了中午用餐時間，旁邊的熟食區也供應各式麵食、便當，也有素食，真的很方便。」

曹錫智信步向前，攤商們的招呼聲隨之此起彼落。曹錫智表示，「多數攤商一賣就是十幾年，熟客都仰賴他們的專業。攤商面對客戶對於食材溯源、商品品質、烹調方法等詢問應答如流，讓成德市場不僅是美食的供應地，更是生活常識的寶庫。」

產品、服務 都要高品質

被曹錫智暱稱為「小藍」的40號水果攤老闆，招呼客戶全憑言談中流露出的專業。「你的芒果什麼時候要吃？」詢問顧客後，只見老闆俐落地轉身，從身後撈出幾顆熟度最適合品嘗的芒果，迅速裝袋售出。曹錫智說，小藍是水果愛好者，嚴格篩選賣相、品質皆精良的商品，攤位上視線可及之處的水果無不外型飽滿、顏色誘人，不少有贈禮需求的客人，都知道來此準沒錯。

除了生鮮食材，成德市場還有販售如皮件、內睡衣等生活用品的攤商，甚至有美容院與茶行，包辦附近居民日常生活的大小需求。曹錫智走向一旁的個人美容室表示，「看到這種家庭式美容院，是不是有種重返老時光的懷舊情懷？」相較於現在常見的美髮門市，這裡只有一個座位，一次限服務一位顧客；設備也很精簡，一座沖水椅、一架燙髮機，就足以提供剪髮及燙染髮服務。老闆娘在此開業兩年多，主打「親民的價格，VIP級的服務」。她分享，「許多來這裡買菜的客人，會順道繞過來整理儀容。滿載而歸外，儀容也煥然一新。」老闆娘也表示，很享受近距離與客人互動的過程，從中可以更清楚客戶的喜好，並貼近其需求，讓美容室除了展現專業技術，更多了滿滿的人情味。

整潔明亮的傳統美容院，秉持一次專注服務一位顧客的職人精神。（攝影／李智為）

熱情招呼客人的海鮮攤老闆娘，拿起鮮魚展現對自家商品的自信。（攝影／李智為）

逛市場 走進在地常民生活

著住宅區和各級學校，也與聯合醫院忠孝院區、龍華眷村比鄰，因此有不少習慣外食的上班族及學生前來用餐。「我也常來成德市場吃午餐，隨心情來碗海鮮麵或餛飩麵，再切幾道滷菜與煙燻雞搭配。吃飽了就近找攤商喝茶聊天，常常一待就是一下午。」

說到喝茶，曹錫智走向位於40號水果攤對面的「馬首高山茶」，親暱地對老闆喊了聲「小簡」。簡老闆聞聲，便從桌下拿出茶具，開始煮水、沏茶，曹錫智得意道，「我是有專屬茶杯的熟客。」簡老闆則滔滔不絕地分享，多年業務經驗所培養出的品茶專業，「茶湯若殘留農藥，我喝一口就能辨得，」並指出如優質金萱茶的「奶香」應屬清淡，普洱茶更不應有「臭脯味」等。曹錫智補充道，「像小藍一樣，小簡只賣自己認可的商品，」語氣堅定，體現身為常客的信賴。

在當今網路世代，現代人的購物、交友需求，彈指間便能獲得滿足，使人與人之間互動減少，走訪成德市場卻能深切感受到，人情味才能讓生活更有滋有味。

成德市場熟食區販售的美食種類多元，滿足不同客群的脾胃。（攝影／李智為）

民眾不妨擇日走訪成德市場和攤商交流，感受滿滿的人情味。（攝影／李智為）

INFO

成德市場

地址：台北市南港區同德路100號

電話：02-2785-2884

時間：06:00-14:00（週一公休）

【完整內容請見《台北畫刊》8月號667期】。