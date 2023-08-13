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永續飲食 從無塑包裝開始

聯合新聞網／ 臺北畫刊
（攝影／李智為）
（攝影／李智為）

【文 Forest・攝影 李智為・圖 三時生活實驗室】

當身為消費者的我們，願意從每日飲食灌注永續意識，

並將觸角延伸至生活清單，在點滴中實踐永續生活，

世界將有機會因此而改變。

想在日常生活中實踐永續，從一日三餐所需著手，加乘的影響力將大有可觀。台北已有商家發起無塑包裝販售行動，不僅成為飲食消費市場裡「實驗永續」的場域，也成為人們在生活中「實踐永續」的管道，讓大眾有機會透過每一次的消費，為想要的未來生活投票。

從無塑包裝實踐永續飲食

步入「三時生活實驗室」迎來陣陣檜木浮香，恍若進入一片自然之森。在這家號稱「無塑包裝」的偌大店鋪裡，檜木架上觸目所及的瓶瓶罐罐，散裝著一些豆類、穀物、麵條、食用油等和飲食有關的商品，消費者採購時需自行攜帶容器填裝，或可使用店內免費提供的循環包材及玻璃罐裝盛，接著按照所需秤重購買。

談到成立無塑包裝商店的緣由，創辦人吳思儒有感而發地表示，「人們都在談永續，卻找不到實踐的場所。」浸潤環境研究、社會設計多年的他發現，在現行永續浪潮裡，有一群人自發性地留意食物的產地及製程，並在乎食物與生活的連結。他也觀察到，有一部分來到三時的消費者單純想嘗試何為無塑包裝，有些人甚至一試成主顧。

吳思儒剖析，食物從產地、包裝到上桌是一個有機的整體，過程中供應及需求端都是實踐永續飲食的一環。儘管目前無塑包裝的商業模式帶有實驗性質，然而市場的供應鏈中，若能為消費者提供實踐永續飲食的機會，將有助於永續生活的推廣。

食材以無塑包裝零售，消費者可依所需購買，有助減少食物浪費。（攝影／李智為）
食材以無塑包裝零售，消費者可依所需購買，有助減少食物浪費。（攝影／李智為）

自帶容器採買食品，可省下包裝產生的廢材。（攝影／李智為）
自帶容器採買食品，可省下包裝產生的廢材。（攝影／李智為）

採購方針帶動新生活哲學

吳思儒認為實踐永續飲食的過程，其實也是一種調控生活品質的方式，因為當中包含了對自身需求及對食物來源的理解程度，這也是店鋪取名「三時」的原因。他表示，「三時」代表著早點、午餐及晚膳，既是一日必須攝取的三餐，也可視為實踐永續飲食的起點。若每個人的三餐都能以無塑包裝方式適量購買所需，做到永續消費，那麼一年下來所累積的影響力便十分可觀。

吳思儒也進一步說明，從檢視自身飲食習慣著手不僅能控制自煮的採購量，也能避免食物浪費，自己下廚也能選擇健康的用料和烹調方式，進而降低對身體的負擔，循序漸進地打造良好的生活習慣。此外，三時所供應的飲食類商品，都是與本土、當季食材合作販售，除了向大眾推廣友善農作食材，更有助於減少碳足跡、過度包裝，為市場導入實踐永續的正向循環。

從飲食延伸的永續意識

吳思儒坦言，雖然大眾已習慣採購市面上有包裝的商品，但他相信，在生活中一步步改變人們對無塑的看法，將是改變未來的關鍵。因此在飲食類商品之外，三時也嘗試引進非塑料製造的牙刷、吸管、牙線、食器、月事棉、袋包、菜瓜布等，透過這些對環境友善的商品，希望讓顧客明白，永續精神可以落實到生活的方方面面。

想讓大眾了解無塑概念，吳思儒認為，讓人們有機會參與是很實際的方式。他舉例，有些老師及父母會特地帶孩子來到三時體驗無塑包裝購物，藉此讓孩子從小扎根永續意識。而由講師引領學員，將蜂蠟與胚布結合成蜂蠟布的工作坊，則讓大眾了解原來蜂蠟透過熱溫即可塑形，不但具有良好的抗菌、保溼效果，也能水洗重複利用，以蜂蠟布替代塑料保鮮膜來包覆碗盤、食材，不僅更為經濟實惠，也可減少一次性垃圾。

自帶容器採買食品，可省下包裝產生的廢材。（攝影／李智為）
自帶容器採買食品，可省下包裝產生的廢材。（攝影／李智為）

三時也持續規畫小食料理教室，讓大眾試嘗台灣在地的好味道，進而主動關心土地議題。這裡也不定期舉辦與地景、循環經濟有關的講座或讀書會，讓群眾探討永續生活的實踐之道。吳思儒指出，當這些自發性參與無塑採購，或參加相關議題講座、工作坊的人越來越多，也代表了永續的影響力已從飲食擴展到日常作息的多重面向之中。

【完整內容請見《台北畫刊》8月號667期】。

台北畫刊667期-實踐永續新生活 從你我日常做起
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