永續時尚 翻玩布料注入新風格

【文 Merida・圖 REHOW如禾永續文創】

從時尚風格到日常衣著，永續時尚正在流行。

不論是製作或購買永續衣物，或是重複使用、改造單品，

都是永續時尚的實踐之道。

在台北這座永續指標城市，許多創新模式激發人們從衣著支持永續行動。一起看看「REHOW如禾永續文創」如何透過廢料再製，讓它們重生為時尚新品。

發起零廢循環永續行動

REHOW如禾永續文創共同創辦人林怡君指出，永續時尚涉及範疇之廣，從材料、製程、品牌行銷到市場機制都各有論述。而之所以會產生「永續時尚」一詞，溯其源頭便是「快時尚」所致。儘管快時尚讓人們取得時下流行衣著變得更加便利，但汰舊換新之快，也導致大量可用材料被廢棄。

林怡君提到，在布製品的製程中，有許多生產前的材料，如尾端卷軸布、庫存品、不良品等，在投入製程前便被丟棄，讓她覺得相當可惜。於是她起心動念，決定從「再造」發起廢棄材料的升級、再製及循環倡議，持續探索實踐永續的解方。

翻玩布料探索永續可能

林怡君希望讓大眾有機會以互動方式，了解廢料改造其實充滿樂趣，2020年REHOW首創「#BarREHOW」廢料吧自助手作空間，並提供專業縫紉設備，讓大眾能輕鬆體驗再製趣味。望向工作牆上一片五顏六色，都是回收而來並經過仔細分類的廢棄材料，人們來此可化身為「一日設計師」盡情翻玩素材，也可自備舊衣，運用創意將布料、鈕扣、繩帶等轉化成充滿個人風格的袋包、居家拖鞋、頸枕等生活物件，用美感與設計探索永續的無限可能。

小朋友在手作空間翻玩廢棄材料，重製成嶄新單品。（圖／REHOW 如禾永續文創）

「其實很多人平時穿來穿去就是那幾件衣服，衣櫥裡總是躺著一些丟不掉又不穿的衣物。」為此REHOW發想出「R+F5重新整理」改造方案，為大眾提供循環新選擇。REHOW透過與專業設計師合作，替過時舊衣設計「改造公式」，例如將男版襯衫重製成女版落肩襯衫，成為嶄新衣著。而與日系快時尚品牌「UNIQLO」合作的二手衣計畫，則是將回收的舊衣，重製轉化為寵物背包、帽T、風格抱枕等新產品。

從前述改造公式可以發現，想將原有的衣服重製成另一項產品必須是以大改小，不僅難度高，成本也高，為何REHOW仍堅持投入再造工作？大眾又為何想改造手邊舊衣？對此，林怡君分享，曾有客人帶著母親的衣物前來委託REHOW將其改造成袋包，藉此融入母親與自己同在的情感記憶；而由主人衣服改製的寵物衣帶有主人氣味，則有安撫狗狗的功能，「每件重製物品，不論是樣貌、回憶、機能或紀念性，都是獨一無二。」這也正是REHOW期盼推動的核心價值，希望透過客製化的創意方案，串聯情感紐帶，並從記憶、手感裡找到永續的解方。

從再製延伸的行動方案

為地球減重不僅可從廢料的再製、循環著手，林怡君也從源頭提出幾項減少廢料產生的消費提案。首先，「買少買好」不僅能避免過度消費造成的資源浪費，買來的好物也可保值，將來若不再穿著，上乘質料還能再製成其他單品；至於禮服、西服、戲服等特定場合服裝，林怡君建議不妨「以租代買」，不僅省荷包，也為衣櫥減重。此外，她也注意到越來越多人願意購買二手衣，例如台北的赤峰街、西門町一帶陸續開設專營二手衣的店鋪，尤其現在年輕族群之間興起「古著風」，使得復古穿搭蔚為風潮。林怡君笑說，「以前的衣服作工精細，布料質地也好，二手服飾店自然變成人們挖寶的好地方。」

除了消費端，生產端也有值得努力的層面，林怡君認為如果生產者能從設計、打版開始即納入永續思考，便能避免浪費，像是在製作衣服時選擇友善地球的材料，也是實踐永續的好方法。在全球關注永續、淨零議題之際，已有許多成衣品牌開始改變採購政策，其中之一便是要求供應商提供的材料須符合永續標準，在環環相扣的產業鏈中，循序漸進驅動消費市場的改變。

不再穿著的花布裙，被重製成獨一無二的袋包。（圖／REHOW 如禾永續文創）

從廢料出發帶動社會價值

談到當初REHOW落腳台北的理由，林怡君指出，台北資訊流通快速，加上文創園區林立，使得台北聚集一群有興趣接收新鮮事的人，讓她決定將#BarREHOW自助手作空間搬進松山文創園區，成立「REHOW LIVING LAB反覆生活實驗室」。

REHOW LIVING LAB從「永續的可能來自於生活的反反覆覆」概念出發，除了同樣設置#BarREHOW為廢料循環提供實驗基地，也因應文創產業的特性，在此定期策畫廢棄材料製成的藝術品展覽，人們來到這裡既能欣賞永續概念的創作思維，也能親自動手體驗，從中學習、認識何謂永續。

林怡君提及，其實各行各業都有不同的永續行動，「但這些行動的速度，是否能快過我們破壞地球的速度？」為此她期盼#BarREHOW的模式能遍地開花，也持續與品牌合作推進永續倡議。例如REHOW在「NOKE忠泰樂生活」推出「#BarREHOWKids」小小永續設計師體驗營，透過親子共學，玩轉廢棄材料；也與聚陽人文發展教育基金會合作，前進非山非市學校，進駐「一起永續Bar」，將設計美學的種子帶入學校，翻轉廢料的刻板印象。期待這些努力能讓消費者了解到，不只時尚流行能展現自我，大眾也能藉著翻玩廢料打造獨特風格，並從中找到永續新解方。

【完整內容請見《台北畫刊》8月號667期】。