文青對味 令人回味的口腹滿足

【文 ASA・攝影 鄒保祥】

從細節造就質感

慢享大稻埕好食光

【幻猻家珈琲】

四位各有專長的好友在大稻埕共同創立「幻猻家珈琲」，以他們對理想生活的想像，打造一家心目中的喫茶店。老屋裡陳設復古老件與選物，木色桌椅、別緻燈具、所使用的杯碟器物都是主理人精心挑選，讓來客一踏入店面，就感受到幻猻家的優雅魅力。

幻猻家重視咖啡與食物的搭配能否相互融合、突顯彼此。創辦人之一的阿輝自己烘豆，追求每款咖啡擁有不同個性，香氣、滋味和口感能達順口平衡卻不張揚；招牌的「猻家咖哩3號」以洋蔥、香蕉和自家調配的香料慢燉咖哩醬，精選黑豬肉、溫泉蛋入菜，即便是佐附的蔬菜也細緻調理，整體口味溫和，不會掩蓋咖啡的柔和風味。

除了咖啡與咖哩，幻猻家在甜點上也下足工夫，例如「焦糖布丁」調高蛋黃比例增加香氣和扎實口感，搭配微苦焦糖醬，不但襯托出咖啡的芳醇，也提升布丁的滑順濃郁。此外，盛裝咖啡和甜點的器皿也很講究，手感溫潤的陶器，是由學陶的創辦人之一安弦自製，讓美感為美味加成。

以細節成就質感，幻猻家期盼讓每個到訪的人，都能在此找到自在，擁有一段平靜的休憩時光。

INFO

幻猻家珈琲

地址：台北市大同區迪化街一段14巷14號

時間：11:00-21:00（週三至週五）、11:00-19:00（週六、週日）

電話：02-2555-6680

疏密有致的空間陳設，能感受到幻猻家主理人的生活美學。（攝影／鄒保祥）

【無口小廚】

雪燕白湯的川味擔擔拉麵，以水菜代替很多人不吃的香菜，減少食物浪費。（攝影／鄒保祥）

全蔬食的日式拉麵店「無口小廚」是備受歡迎的排隊名店。以日式侘寂美學為概念，使用低彩度的色調，以植裁、老件妝點空間，流露著清新質感。無口小廚並呼應時下環保蔬食潮流，透過食材零廢棄、不做外帶減少一次性餐具垃圾等方式，實踐永續理念。

主廚Rax說，「我覺得吃素不需要什麼大道理，只是一種簡單的生活態度，大家只要吃得舒服、吃得開心，就會自然融入。」自稱料理風格是「復刻派」的他，拆解葷食料理的元素，再靈活運用植物性原型食材與烹飪技法，「復刻」出相仿的風味與口感。仿博多豚骨高湯的「雪燕白湯」，以炸香菇、白木耳、無麩質燕麥奶增加高湯的鮮美、濃郁和滑順；仿魚介系豚骨高湯的「鹽味甘蔗」，以烘乾番茄與甘蔗增加湯頭的鮮甜，再加入酸豆與味噌，調製出好似帶有魚鮮味的醬汁。客人選擇湯頭後，再繼續挑選白味噌、青柚胡椒、川味擔擔等多種調味，可以排列組合出16道不同風味的拉麵。而手工自製的「腰內豆腐排」，以豆腐、毛豆和金針菇仿出肉絲口感，是Rax的特別推薦。

無口小廚專注提供好料理，讓來客置身品味，感受主廚的美味理念。

INFO

永樂市場

地址：台北市大同區迪化街一段21號

電話：02-2556-8483

時間：08:00-16:00（週一公休）

「無口小廚」空間設計融合當代極簡風格與老件，打造清新的用餐空間。（攝影／鄒保祥）

【完整內容請見《台北畫刊》7月號666期】。