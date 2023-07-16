【文 韋森・攝影 賴智揚・圖 可大王】

台北堪稱親子遊樂天堂，輕鬆就能從市中心一路玩向大自然。戶外踏青、共融遊戲場到室內探索，一定要帶小孩去玩的高CP值人氣景點，就在今年夏天一次滿足！

暑假到來，炎炎夏日該帶孩子去哪兒放電？親子旅遊達人可大王不藏私分享他與孩子們共同以玩樂書寫的葵花寶典，不論是踏青親近山水或在室內場館遊戲，每個口袋景點都能抓住孩子的心，共創今夏獨一無二的親子遊。

戶外踏青親水消暑

「夏天最讓孩子們興奮的遊戲，當然就是玩水啦！」與其跟孩子整天關在家中冷氣房，不如全家到戶外戲水消暑。可大王說，山林間氣溫較市中心舒適，是絕佳的避暑勝地，且台北便利的交通網絡，讓他能帶著孩子在短時間內親近大自然的遊憩景點。

聊到與孩子一起到戶外戲水，可大王首推交通便利的「大溝溪生態治水園區」，只要搭捷運到大湖公園站，即可展開一整天豐富的親子旅行。他分享，「大溝溪生態治水園區步道平坦好走，緊鄰清涼小溪，可以帶著孩子們泡泡腳、追小魚；另有大片草皮適合野餐，非常適合踏青。」

大溝溪生態治水園區內有清涼小溪可以戲水。（攝影／賴智揚）

路上也不時和台灣藍鵲、蛇、松鼠、豆娘等動物、昆蟲相遇，多樣化生態讓這裡成了令人驚喜的大自然教室。「若是園區踏青、踩水還玩不夠，也可繼續往圓覺瀑布方向前行，登上碧山巖走入山林。」可大王補充，大溝溪生態治水園區的迷人之處，便在於能夠依照家庭成員選擇行程難易度，而且每一段都有豐富的自然生態，若再結合周邊大湖公園、碧湖公園、湖山六號消防主題兒童遊戲場及附近美食餐廳，往往就能玩上一整天，一次滿足都市與自然的雙重體驗。

都市裡的探索樂園

若只想簡單地安排一段遊戲時光，可大王建議，台北有豐富的主題型公園，裡頭有許多專為兒童打造的共融遊具，不僅可讓孩子在安全的遊戲環境中消耗能量，也能與其他孩子互動交流。「我很推薦萬華的青年公園，它可說是一座0至100歲都能玩樂消暑的公園。」可大王說，青年公園占地遼闊，公園內的「飛行探索遊戲場」設置高速塔台溜滑梯、巨型飛機攀爬網等大型遊戲設施，也有不同類型的鞦韆，不同年齡層的孩子都可以在此盡情遊戲，而且遊具的設計兼具挑戰性，即使較年長的孩子也能從中獲得刺激感。

家中若有學齡前幼兒，可大王則推薦同樣位於青年公園內的「萬華親子館」，館內有款式多樣的滑步車等遊具，年紀小的孩子在這裡也可以玩得很開心。此外，公園內也有不少可供大人歇息的地方，爸媽能一邊休息、一邊放心地看著孩子開心玩遊具。若是玩累了，公園周邊也有不少咖啡館及美食餐廳，不論是帶著孩子或長輩，都能在青年公園找到適合自己的親子遊玩時光。

可大王的市區公園口袋名單中，另一個不能錯過的是文山森林公園，吸睛的大型遊具「趣探險之丘」設有攀岩場、攀爬網，還有市內最長的磨石子溜滑梯，極受大、小朋友歡迎；沿著公園往深處走則會抵達被綠意環繞的天空步道，可大王讚嘆道，「站上步道在高處眺望市區，不僅風景遼闊優美，且在都市裡就能帶著孩子享受如森林浴般的洗禮，真是一舉數得。」

文山森林公園的「趣探險之丘」，規畫攀岩場、超長滑梯等令人玩興大開的遊具，公園深處並設有天空步道，在都市裡即可享受森林芬多精。（圖／可大王）

文山森林公園的「趣探險之丘」，規畫攀岩場、超長滑梯等令人玩興大開的遊具，公園深處並設有天空步道，在都市裡即可享受森林芬多精。（圖／可大王）

室內場館玩興大開

「如果真的離不開冷氣也沒關係，台北多的是適合孩子們的趣味場館！」可大王舉例，近期帶孩子們去的「捷運北投會館逃生體驗營」，便是將平日熟悉的台北捷運車廂化身遊戲場，並將車廂內常被忽略的設施細節都融入遊戲。孩子們在場館中不僅可以「把捷運打開」，認識駕駛艙及車廂內的機關、當一日捷運服務人員，也能學習搭乘捷運發生意外時該如何應對。「非常推薦來這裡參加導覽，解說員詳細的介紹與互動遊戲，無不讓孩子們感到既好奇又興奮。」

小朋友樂此不疲地在逃生體驗營中試玩機關、按鈕。（圖／可大王）

另一處寓教於樂的場館好去處，則是位在台北車站附近的「國立台灣博物館」。本館、古生物館、鐵道部園區、南門館等四館聯合票價只要百元出頭，即可帶著孩子來一趟親子知性遊。「其中最吸引孩子的，莫過於古生物館裡的恐龍，小朋友看到幾乎都會尖叫！」可大王分享，在本館裡悠遊歷史、在古生物館中考古古生物、在鐵道部園區的1:1車廂中探索鐵道發展、在南門館賞古蹟美景，一圈走下來宛若時空旅行，也能與課本上的知識相互連結，成了課堂外的美好探索。

可大王也提醒，炎炎夏日帶孩子出門，有些景點遮蔭處較少，需做好防曬、飲水準備，最重要的是事先做功課，了解交通、天氣與當地地形，也要考量家中成員的體能負擔與喜好來做安排，確保遊玩安全性，才能盡興享受暑期家庭時光。

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台北市共融式遊戲場

https://play4u.gov.taipei/

捷運北投會館逃生體驗營

https://btresort.metro.taipei/Content_List.aspx?n=76C6FF1C6D62DB96

※！溪邊戲水注意安全，請慎選合法場所

【完整內容請見《台北畫刊》7月號666期】。