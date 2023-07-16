【文 Mountain・圖 余業文】

暑假帶著孩子前往山林步道，拂去盛夏熾熱、享受涼夏再合適不過，不僅在旅途中凝聚家庭情感，也培養出孩子樂於探索的心智。

適合暑期的戶外活動有許多選擇，台北郊山環繞，加上完善的大眾交通運輸，讓孩子親近山林變得容易。炎炎夏日裡親子來一趟登山健行，陪伴彼此感受林間涼夏，可說是再好不過的選項。

尋找把爬山變好玩的元素

國內最大登山社團「健行筆記」親子版版主余業文，很多人習慣喊他「晨爸」，他在女兒晨晨9個月大時便背她上山，迄今全家已走遍台灣郊山步道、登上無數百岳，甚至完成尼泊爾藍塘雪地健行。他時常在「晨晨登山隊 帶小孩爬山」粉絲專頁裡，分享登山知識和教養話題，為想要嘗試親子健行、享受山野樂趣的家庭提供指南。

親子健行時可就地取材製造玩具，為行程平添樂趣。（攝影／余業文）

晨爸認為，親子健行的第一步，也是最具挑戰性的一點，即是讓孩子「願意」走，他笑說，「親子健行的重點不在登頂、不用趕路，而是引領孩子享受整個過程。」對於如何突破這層心理關卡，晨爸分享了一些小技巧：首先，親子健行與大人健行不同，在準備行囊時，爸媽可以和孩子一起討論，在不造成山林負擔的前提下，帶一些孩子喜歡的東西同行。例如晨晨會帶著她最喜歡的娃娃陪她一起爬山，當遇到天候不佳、路程艱難或具挑戰性的路段時，娃娃可以為晨晨帶來安心感，陪伴她走完全程。

此外，「就地取材」製造歡樂也是不錯的方法。登山時，晨爸會沿路撿拾樹枝並稍作修整，讓它化身為哈利．波特的魔法棒，和他們一同遊戲。晨晨自己也會在路上找一些「玩具」自得其樂，「過了3歲，我就讓晨晨練習自己走。她4歲時攀登嘉明湖，整條路上拎著撿來的小石頭當作手斧，一路上想像自己是建築師，敲敲打打就走到終點了。」晨爸笑說，邊走邊玩就是他們一家登山健行最大的樂趣和收穫。

健行期間的注意事項

不過也因為邊走邊玩，健行的時間會拉長，摸黑前進是晨爸在親子健行時常遇到的情況。他因此慎重建議，行囊中務必準備能提供充足光源的頭燈；雨衣能遮風避雨兼保暖、雨傘則能遮蔭減緩日曬之苦；離線地圖有助於確保位置、判斷路徑。晨爸強調，過程中也須留意天氣、坡段決定路線，不須逞強將攻頂視為成功條件，「走完全程是好事，但真正的成就感在於靠自己走了多少，這也是我和孩子建立的默契。」

當然，孩子或多或少都會有不想走、走不動的時候，可能是身體真的不舒服，又或只是鬧脾氣、肚子餓，這時不妨適時給予孩子口頭或點心獎勵。晨爸也提醒，親子上山前除了一起練習體能，平時則可以讓孩子練習把「需求」明確說出來，這樣在行進過程中遇到難題時更能找到解決辦法，也能果斷地判斷是否繼續前進、休息或撤退。

晨爸提到最重要的一點，戶外固然是孩子的絕佳探索場域，那些只能在書本、圖鑑看到的岩石、草木、動物，此刻活生生出現在眼前，顯得新奇有趣，但也須讓孩子謹記「無痕山林」準則，尊重野生動植物及生態環境，一同學習保護山林的責任感。此外他也提醒，途中若遇到虎頭蜂、猴類等不速之客，只需保持鎮定，不揮趕、不主動接近，專注在自身步伐和速度，穩健前行即可，不僅是保護自身安全的重要法則，同時也是尊重自然的表現。

健行嬉遊凝聚家庭時光

晨爸建議，首次嘗試親子健行的家庭不妨從自家附近的步道開始，又或者循著他所推薦的路線，作為夏日親子健行的新鮮嘗試。

海拔約320至480公尺的坪頂古圳步道，是一條較為輕鬆入門的路線，共有坪頂古圳、坪頂新圳、登峰圳3條水圳與步道並行，山地丘陵與溪水孕育出迷人的生態水域，為行程添加探索樂趣。晨爸也推薦一個可以在此親子同歡的小遊戲：全家人撿拾自己喜歡的落葉，接著放入水圳順著水流比賽哪一艘「船」最快抵達終點，用歡樂的遊戲為這趟親子健行增添美好回憶。

相較於單純的「走樓梯」，晨爸認為有攀爬地形、鍛鍊型的路線更能引起孩子的玩興，他們可以從中習得肢體協調與肌耐力，並克服挑戰強化自信心，因此他十分推薦親子共同挑戰大屯山群峰步道。他建議先從主峰拾級而上，中途可挑戰需以雙手攀爬的南峰、西峰，再接到面天山、向天山，在連綿不斷的峰巒間遠眺北海岸，享受只有在山頂才能看見的遼闊美景。

登上面天山山頂，遠眺寬闊美景。（攝影／余業文）

如果孩子願意，可再往上升級，踏訪有著攀岩路段的金面山親山步道，幾近垂直的大岩壁充滿挑戰性，可燃起孩子的意志力，行程中一路通過蓊鬱山林、錯落起伏的巨岩，最後來到著名的剪刀石區，攀上崖壁張臂感受涼風，一起在寬廣的視野中俯瞰台北市景。

金面山親山步道攀岩路段具有挑戰性，可燃起孩子的意志力。（攝影／余業文）

晨爸欣慰地表示，現在10歲的晨晨不僅能享受登山健行的樂趣，也養成健康體魄、勇於探險的性格，這都與自小開始親近山林有關，因此他也樂見更多爸媽陪伴孩子上山健行，除了讓孩子從中學習堅持、合作與探索的精神，也能一起親近大自然，更棒的是共創屬於全家人的珍貴回憶。

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台北市大地工程處

「休閒遊憩主題網」

https://gisweb.taipei.gov.tw/release/

台灣山林悠遊網

「無痕山林」專區

https://recreation.forest.gov.tw/Topic/LNT

【完整內容請見《台北畫刊》7月號666期】。