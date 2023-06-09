探索 從玻璃來探索萬華 走讀艋舺人情味

【文 衛國平・攝影 李智為・圖 沐育文化】

從萬大路出發，穿梭於東園街與西園路的巷子，

從裝盛甜酒釀、調酒、手沖咖啡的玻璃杯，

勾勒出這趟走訪萬華的視野，

在充滿歷史感的街區，探索更多的艋舺人情味。

新萬華人 在地新經營

身為萬華第三代的施景耀，從小在這裡生長，長大後他與大學學妹陳宥羽共同創辦了「沐育文化」，規畫萬華文史導覽、主題客製小旅行，藉由教育、知識來推廣文化及凝聚認同感，並透過舉辦「萬華老城咖啡香」、「萬華冰菓事」、「深度解『剝』」等走讀體驗挖掘萬華歷史，帶領更多人日逛西門」、「午憶下崁」、「夜遊艋舺」，讓遊客從白天到夜晚，感受艋舺的人情味及多元面貌。

施景耀身後的市定古蹟「金義合行」，是台灣玻璃製造業的先鋒。（攝影／李智為）

沐育文化開發多條導覽路線，其中「從玻璃的生產到餐桌」打開了外界認識萬華的另一扇窗。施景耀表示，建造於日本時期的萬華鐵路是當時重要的運輸工具，因此許多工業都匯聚在這，玻璃業即是其中之一。他指著位於康定路的市定古蹟「金義合行」表示，這裡便是台灣玻璃製造之始。玻璃工業在萬華曾經風光一時，但目前還碩果僅存的，只剩以批發與客製為主的「順陽玻璃有限公司」。順陽第三代經營者Jim嘗試創新，與回到萬華開店創業的年輕人，一同用玻璃杯打造萬華餐飲的新風景。

木瓜牛奶杯及3個不同時代的143cc經典台灣啤酒杯，都出自順陽玻璃的設計。（攝影／李智為）

厚實耐碰的經典143cc台灣啤酒杯，最初設計創意便來自順陽的第一代老闆。這款啤酒杯是台灣熱炒桌上少不了的物件，亦成為回萬華創業的「家吶子台式居酒屋」與「思沐咖啡」，盛裝飲品、端上餐桌的器皿。

青年創業 加蚋好滋味

「加蚋」是南萬華的古地名，由平埔族凱達格蘭族語「gara」音譯而來，也稱作「加蚋仔」，是沼澤地的意思，而這正是家吶子台式居酒屋店名的由來。家吶子從開店規畫到店內設計，皆由設計師出身、返鄉創業的夫妻Chris和Ashlyn一手打造，老式深綠色木頭拉門，一眼望去就能感受台式復古風。

頗有設計風格的家吶子，白天辦展覽、講座和工作坊，晚上才營業賣餐，並且只賣台灣酒及台灣料理，店內所有東西都是MIT。來這裡的客人也能透過桌上放置的萬華人文地景、活動簡介燈箱，認識萬華的過去與現在。

而結合咖啡與設計工作室的思沐咖啡，則坐落在離捷運、公車站有段距離的錦德公園對面。榮獲2023德國IF設計大獎，同時也是思沐咖啡老闆的Henry表示，當初選店址的第一個條件就是要在公園旁，希望客人來此能享受咖啡與綠植所帶來的放鬆自在。事實證明，生機勃勃的自然美感，映襯了室內空間的減法設計，大量留白讓人一走進來就不自覺地舒緩下來，整體設計實現了Henry的理念，也讓加蚋巷弄增添美景與咖啡香。

「思沐咖啡」使用順陽玻璃的器皿來盛裝飲品。（攝影／李智為）

文化導覽 傳承萬華味

年紀不到四十歲的施景耀已投身專業文化導覽將近二十年，是在地導覽者中最年輕的。施景耀深信家鄉歷史是對先人的懷思，並證明了自我存在的意義，因此他希望帶領更多造訪者認識充滿歷史底蘊的萬華。

但學教育出身的施景耀也擔心文化導覽後繼無人，「我後面就沒有比我年輕的文化導覽者了。」為了持續注入新血，2022年他執行「艋舺小小導覽員」培訓課程，20位導覽新兵在今年台北市觀光傳播局補助的「艋舺人情味」活動中現身街區，帶領遊客從小朋友的視角認識萬華。

延續萬華的人情味，並讓文化推廣一棒接一棒地傳承下去，如今已成為在地人及返鄉創業的萬華人共同努力的目標。

小小導覽員專心聆聽在地商家介紹，為導覽內容做功課。（圖／沐育文化）

【完整內容請見《台北畫刊》6月號665期】。