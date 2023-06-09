人物 我的同事是隻搜救犬 救援先鋒出任務

【文 兆婷・攝影 鄒保祥・圖 鍾金龍】

前進台北市消防局搜救隊暨搜救犬訓練基地，一探領犬員鍾金龍和搜救犬Sato的任務日常。

我們的遊戲日常 就是扎實訓練

領犬員鍾金龍牽著他的好夥伴Sato從狗舍走出，只見Sato總是固定待在鍾金龍的左側，原來這也是「服從」訓練的一環。鍾金龍表示，台灣搜救犬評選標準統一採用「國際搜救犬組織」（International Rescue Dog Organization, IRO）系統，取得IRO中級以上認證即擁有搜救犬資格。沒有出任務的時候，鍾金龍和Sato便在訓練基地按表操課，進行搜索、服從、敏捷三項最主要的訓練，為下一次的認證考試或救援行動做足準備。

鍾金龍說明，搜救犬分為瓦礫、廣域、雪地、足跡、路徑和水上六種功能，並根據專長安排分工和培訓課程，而Sato則屬於在倒塌建物尋找生還者的瓦礫搜救犬。他也補充道，有鑑於完整訓練的需求，南投竹山訓練中心、台中921地震教育園區建置有瓦礫模擬場地，「我們會定期前往移地訓練，也會邀請國際講師引進新的訓練技巧，台灣救災能力在國際間絕對是數一數二。」

在「擺盪橋」訓練中，Sato必須學習服從指令，並適應地形錯動時如何平衡前進。（攝影／鄒保祥）

訓練時，鍾金龍穩健地發出mounting（上去）、staying（停在原位）、go on（繼續）、hell（伴行）等口令，Sato則輕巧地隨著口令踏上擺盪橋，準確回應並執行動作，很有專業搜救犬的架式。「狗狗看起來好像是在工作，其實這些追蹤、平衡、體能等訓練和學習，對牠們而言都是在玩遊戲。」每當Sato正確「完成遊戲」，鍾金龍便會給牠玩具球或食物作為獎勵。鍾金龍說明，挑選、訓練搜救犬時，除了看重狗狗的親和力以及是否能快速適應環境外，更重要的是牠們對食物或玩具的「執著度」，有旺盛的食欲或遊戲欲，訓練的正向連結才見成效。他笑說，「Sato對玩具球非常有愛，但要在牠最開心的時候停下來，讓牠期待下一次遊戲，才能保持工作動力。」

Sato成功找到「吠叫箱」內的躲藏者，得到玩具球作為獎賞。（攝影／鄒保祥）

走過生澀 成為資深領犬員

談及成為領犬員的契機，鍾金龍回憶道，1999年九二一大地震重創台灣，當時隸屬台北市消防局永吉消防分隊的他，在第一時間趕抵東星大樓的倒塌現場，當時四周因停電陷入一片漆黑，不時傳來民眾呼救聲。隨著救援行動火速展開，各國搜救隊陸續抵達，這時鍾金龍看見日本救援團體帶來的搜救犬，靠著靈敏嗅覺偵察生命徵象，和領犬員合力把握分秒搶救生機，彼此合作的帥氣身影，讓他留下深刻印象。

隔年，消防局宣布成立全台首支搜救隊及搜救犬組，鍾金龍笑說，「一看到有機會成為領犬員，我馬上就去報考了。」努力通過考試成為第一期隊員的鍾金龍，隨即和隊員前往美國研修搜救隊相關課程，並將3隻搜救犬及訓練模組帶回台灣，自此正式踏入領犬員領域。

2003年伊朗巴姆發生大地震，鍾金龍帶著他的第一隻搜救犬Sadie首次投入國際搜救任務。憶起這場實戰，他表示當時自己能力尚淺，加上全台只有5隻搜救犬，人力、資源緊繃下，救援期間承受相當大的心理壓力。隨著近年各地關注救災專業，如今台灣已培訓三、四十隻搜救犬，訓練水平、救災裝備也越來越精良。二十多年來鍾金龍也在各大任務中累積實力，成為獨當一面的資深教練，並帶領優秀的搜救犬夥伴深入台南維冠金龍大樓、花蓮雲翠大樓及蘇花公路、鐵路交通車翻覆等事故現場，搶救一線生機。

新的夥伴 新的學習

細數鍾金龍帶過的搜救犬，除了Sato還有Sadie、Biscuit、Pasha、Eva等不同品種的夥伴，尤其Pasha和Eva有著瓦礫、廣域雙證照，表現令人讚賞。由於Eva準備在2022年退役，鍾金龍在牠離隊前便及早開始尋找「新成員」加入補足戰力，2020年經台北市文昌宮協助，從日本帶回5個月大的瑪利諾犬Sato，成為搜救隊的一分子。

鍾金龍從社會化著手，一步步訓練Sato的搜救技巧。在他的帶領下，衝勁十足、活潑好動的Sato去年3月正式成為搜救犬，今年即將滿4歲的牠，也已順利取得高級搜救犬認證。不只Sato能力升級，鍾金龍也因為Sato有了學習新事物的機會，他提到，Sato和自己過往訓練的機警型狼犬、親和型拉布拉多犬不同，瑪利諾犬給人的印象大都偏向防衛和攻擊型，「這是我第一次訓練瑪利諾犬，幸好Sato個性不錯，透過洽詢前輩和專家，我也獲得更多搜救犬的訓練技巧。」

Sato出任務 參與國際救災初體驗

台灣時間2月6日土耳其－敘利亞地震發生的這一天，「社會新鮮人」Sato迎來首次任務。當時正好值班的鍾金龍和Sato隨即被編入台灣搜救隊，並於第一階段出動馳援。Sato拚勁十足的特質也體現在這次救災行動中，一到現場牠便迅速地踏上瓦礫堆搜索，鼓舞團隊士氣。

歷經將近一週的搜索與救援，台灣搜救隊一共救出3名生還者，展現救災實力。鍾金龍表示，這次救援任務雖然遇到低溫嚴寒、交通受阻，過程中也擔心是否能順利達成任務，不過因為有台灣搜救隊強力的夥伴和後盾支撐，讓他心裡頭感到很踏實。

跑了好一段時間的Sato，這時靜靜地趴在鍾金龍旁邊休息，豎起耳朵保持警戒，隨時準備好跟著領犬員出任務。鍾金龍不時拍拍Sato，一邊說道，「搜救犬7至8歲即達退役年齡，可在寄養家庭安享餘生，並由消防局負擔生活費用，退休生活是很舒適的。」目前離Sato退役還有幾年時間，相信這組救援先鋒還會持續成長，勇敢地深入現場展開即刻救援。

土耳其災區氣候嚴寒，鍾金龍和Sato合力找出生還者所在位置。（圖／鍾金龍）

【完整內容請見《台北畫刊》6月號665期】。