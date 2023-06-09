國民媽媽帶路走逛東三水街市場

【文 Asa・攝影 賴智揚】

與艋舺龍山寺為鄰的「東三水街市場」，除了產地直送的生鮮與生活雜貨，各式各樣的美味熟食是其最大特色，從手工糕粿、魚丸到油飯、滷豬腳，應有盡有。這些傳統風味的熟食老攤，不僅是在地人加菜的最佳選擇，更吸引饕客慕名遠道而來。

為了讓家中小孩吃得健康，陳宜芳開始手作便當，並創立粉絲專頁「宜手作」分享每日便當、食譜與料理小技巧，如今已有超過10萬粉絲追蹤。而被粉絲暱稱為「國民媽媽」的陳宜芳，對東三水街市場的熟食特別情有獨鍾。

五感饗宴之旅 滿載美食而歸

家住台北的陳宜芳，平日的生活樂趣之一就是走逛各區菜市場。小時候她經常跟著媽媽一起上市場買菜，對她來說，菜市場是很有親切感的地方。她提到台北不同菜市場各有特色，儘管東三水街市場只有短短兩個街區，規模並不大，但市場設有棚蓋，不受烈日曝曬或大雨淋漓，且經過整修後環境乾淨、招牌清楚，加上食材及熟食種類多元，攤商個個親切熱心，使東三水街市場成為陳宜芳尋覓美食及採購食材的好去處。

陳宜芳常在週末到東三水街市場採買熟食。（攝影／賴智揚）

一邊走，陳宜芳一邊分享自己為何喜愛逛菜市場：攤位上一幕幕令人目不暇給的當季蔬果色彩；空氣中生鮮熟食引人垂涎的香氣；攤商與熟客閒話家常的談笑聲；挑選蔬果時或幼滑、或粗糙的手感；以及現買小吃邊走邊享受的美味。逛東三水街市場對陳宜芳來說，是一場豐饒的五感饗宴，每次都能讓她帶著大包小包的美味和愉快的心情滿載而歸。

古早味熟食 為媽媽節省料理時間

提到個人的市場美食私藏名單，陳宜芳滔滔不絕地分享，「阿婆油飯」口感粒粒分明的傳統風味油飯，是她最愛的美食，店家賣的Q彈滷豬腳和鹹香筍乾，她也會順道帶走。「艋舺大豐」的炸牛蒡、炸鰻魚、蝦捲和自製花枝魚丸，同樣是她必買的心頭好。此外「周記肉粥」、「三水素食餅店」以及專賣傳統糕粿的「三水紅龜伯」等，也是她的必逛名單。

「艋舺大豐」是陳宜芳常光顧的攤位之一，手工丸和豐富炸物真材實料。（攝影／賴智揚）

市場裡的滷下水，令人垂涎欲滴。（攝影／賴智揚）

陳宜芳常在週末造訪東三水街市場，買市場裡的熟食回家為餐桌加菜。例如她會把周記肉粥的紅燒肉拿來包潤餅，把艋舺大豐的炸排骨加工成糖醋排骨，而滷豬腳更是只要搭配幾道清爽菜色，就能成為完美的一餐。她笑著表示，「當媽媽偶爾也要休息一下，好好利用菜市場的熟食變化口味，也能節省做菜的時間。」

從生鮮蔬果 獲得烹煮靈感

除了熟食，陳宜芳來到東三水街市場也會一路觀察什麼蔬果正「著時」。「菜市場是消費者和產地之間最直接的連結，看著攤位上的顏色，就知道什麼蔬果的產季到了，跟著菜市場吃準沒錯。」她提到，在菜市場春天常見油菜花或韭菜，夏天多產竹筍、絲瓜或苦瓜，秋天大出菱藕，冬天則以南瓜、紅蘿蔔等根莖蔬菜為主。陳宜芳說菜市場的蔬果展售方式，不像超市的規格化包裝少了些活力，而能從中直接感受到四季遞嬗的生命力。

陳宜芳喜歡菜市場裡沒有多加包裝的蔬菜，可以直接感受到來自產地的感動。（攝影／賴智揚）

陳宜芳買菜相當隨性，不知道要煮什麼的時候，看見攤商擺放的各式食材，便能帶來很多料理靈感。充滿好奇心的她常購入沒見過的蔬菜，她笑著說對於沒接觸過的食材，有時候攤商會熱心分享很多料理小撇步。

陳宜芳建議食材買回家後可以先簡單調理、試吃，拓展對陌生食材的認識，再思考如何變化。針對料理新手，她也建議別按照食譜買菜，把想試的食材直接買回家，再研究如何烹飪，只要多走逛菜市場與攤商交流，不同的嘗試經驗，必能幫助料理新手增進廚藝。

INFO

東三水街市場

地址：台北市萬華區三水街70號

電話：02-2308-1092

時間：07:00~12:00（週一公休）

【完整內容請見《台北畫刊》6月號665期】。