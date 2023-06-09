【文 韋森・攝影 李智為、林蔚靜・圖 山女孩Kit】

夏日炎炎，想感受清涼，

綠意盎然、隨興走入的郊山也是避暑好去處。

順時與四季共生的林相、沁入鼻心的葉香，

始終與台北人同在。

台北四面環山，又有便捷發達的大眾運輸系統，只要搭上捷運、跳上公車，就能輕鬆投入群山環抱，感受城市的自然魅力。在熾熱的盛夏裡，若能置身於綠意山林中享受涼風吹拂，更有一種愜意悠然。

輕鬆投入山林綠意

「炎炎夏日裡，山上簡直就是消暑勝地！」身兼登山者與作家身分的山女孩Kit，在百岳大山與各式長途步道中體會山的美好，登山經驗豐富的她認為，想要遠離夏日暑氣，未必要遠赴深山密林，其實身邊的郊山再適合不過。加上山中多綠蔭、溪水相伴，在夏日步入其中更能感受沁涼。

山女孩Kit推薦大家走入夏日林蔭，放慢腳步體會台北郊山魅力。 （圖／山女孩Kit）

她表示，「台北郊山的特色，就是因為它有便利的交通機能，好似零組件般，隨時可以讓人拆解，登山者可以用適合自己的方式走完。」有著地緣之便的台北郊山，對愛山者而言就如在家裡走動般自在，起心動念便可輕易前往。

身邊的郊山也可以成為家的一部分，而對Kit來說，這些「家山」是「家的延伸」，「我從家中往後方的山望去，恍若眼睛能看到的地方都是屬於我的山。」每每有親友來訪，她可以很隨性地穿上一雙球鞋、帶上一瓶水，帶著他們一起到山裡走走，就像是在住家附近跑步一樣；同時也常見附近居民在其中走動，她也因而認識不少鄰居，因此「家山」也是認識社區、鄰里互動的一種方式。

走入郊山拂去熾熱

對於住在天母的Kit而言，鄰近的陽明山是她經常走訪的郊山，也是她心中的家山，而天母古道則是她親近陽明山所經常往返的路徑。

跟著Kit來到天母古道，體驗夏日山林的自然涼。這條通往陽明山最快的路徑全長約2.6公里，若從中山北路七段登山口進入，為一路往上的階梯，沿路可見黑色大水管蜿蜒左側，原來這條古道闢建於日本時期，為引取陽明山湧泉而於便道沿線架設運水管路，所以天母古道也有「水管路」之稱。時光荏苒，今日古道沿途植被茂密，原始林相與生態豐富，步行其間可觀察到熱帶的板根、幹生花、纏勒現象，且因相當適合台灣獼猴棲息，該地自古又有「猴洞」之名。

沿著天母古道步行，可見大水管蜿蜒其中。（攝影／李智為）

炎炎夏日走訪古道，沿路林蔭遮蔽日照暑氣，十分舒爽。古道的石階路及坡段尚且平緩，因而涼亭裡經常聚集著長輩們熱情地共享家食，可說是一條老少皆宜的親民步道，「天母古道對我們來說，就是一條後院步道，觀光客相對較少，因此有一種台北少見的悠閒氛圍。」約莫行經翠峰亭處能看見另一條支線，可前往翠峰步道一探翠峰瀑布空靈之美，見識鐵鎂礦物歷經長時間沖刷、氧化所生成的金黃色溪谷。

走訪天母古道，可順道造訪翠峰瀑布。 （攝影／李智為）

天母古道綠意盎然，適合在夏日走入林蔭感受天然涼感。 （攝影／李智為）

Kit笑著補充，在炎炎夏日爬郊山，她很常帶消暑祕器「結冰水」以及水果這類爬百岳時不太可能攜帶的食物一同前往，或許正是如此輕鬆寫意、饒富野餐的氣息，營造出人們與夏日山林獨特的相處方式。

走進山裡認識自己的家

除了親近身邊的家山感受涼夏，對於想夏日避暑的台北人，含括台北周邊多段郊山的「台北大縱走」路線也是不錯的選擇。對此，Kit推薦喜歡挑戰又經驗豐富的登山者，可以儲備好充分的體力，用雙腳一次搜集台北大縱走的所有路線；若是想要休閒爬山、浪漫約會的登山者，也可以選擇其中一段登山路線好好地探索，以自己喜歡的方式與山連結。

Kit認為，爬山是不分年齡的休閒嗜好，「只要願意親近山脈，即便只是山腳下的一小塊區域，那也是一種用自己的方式去了解山。」幸運的是，台北被郊山環繞，倘若想要遠離夏日暑氣，親近山林綠蔭自然是納涼好選擇，不妨走入其中，盡情收集台北充滿綠意的夏日風景。

【完整內容請見《台北畫刊》6月號665期】。