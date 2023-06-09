【文 韋森・圖 台北市文化局、臺北表演藝術中心】

台北夏日何處去？

饒富文藝氣息的「藝術三節」，

邀民眾遊於藝，對抗炎炎暑氣。

盛夏將至，台北早已準備好豐富的文藝饗宴，像是「藝術三節」──臺北兒童藝術節、臺北藝術節及臺北藝穗節，要以無限創意想像，點燃夏日台北的熱情活力。

作為台北市重要的年度藝文盛事，藝術三節雖然皆以藝文為主題，卻有著不同的展演方向與策畫目的，無論是親子同樂共賞的臺北兒童藝術節、集結優秀藝術人才的臺北藝術節，或是讓多元跨域藝術走入大眾生活的臺北藝穗節，都打開了人們接觸藝術的門，讓台北整個夏天都洋溢著歡快的藝術氛圍。

屬於孩子們的臺北兒童藝術節

臺北兒童藝術節自2000年創辦起，已陪伴台北的孩子度過二十多個暑假，2023兒藝節將於7月1日在臺北表演藝術中心、水源劇場及台北市中山堂等地登場，集結67檔國內外表演作品、64場在台北各個社區進行的「前進社區」活動、7月前二個週末在臺北表演藝術中心廣場展演的「藝術樂園」節目，以及首度開放臺北表演藝術中心頂樓花園舉行的互動式展覽「建築點點綠」，邀請大小朋友盡情在夏季裡來場充滿童趣的藝術探索之旅。

「兒藝節作為孩子接觸表演藝術的第一哩路，重要的是讓孩子在過程中有參與感，它必須是一個完全為孩子所規畫的藝術活動。」臺北表演藝術中心行銷部經理黃文瀚說，今年兒藝節特別以「It's up to kids」為主題，鼓勵小朋友自己決定想看哪些節目、參與哪些體驗，藉此培養小朋友的自主性，認識觀賞藝術的多重可能。

兒藝節也希望每個孩子都能在接觸藝術的過程中，找到屬於自己喜愛藝術的方式，因此兒藝節的表演形式、主題與風格都十分多元。如今年兩檔由國外表演團體策畫的節目《飛高高》、《突然颳來一陣風》，皆排除語言隔閡，以特技、默劇等演出方式讓孩子們理解故事。此外，今年兒藝節也打破過去以國小學童為主體規畫節目的方式，為不同年齡層的孩子打造節目，例如由喜劇表演團體「嚎哮排演」帶來的《別叫我英雄》，以及狂熱又可愛的青春戀曲《我的初戀是頭鹿》，都是專為青少年打造的作品，以相對成熟的議題，讓年齡較長的孩子也能有所共鳴，一起在這個暑假享受藝術的洗禮。

在《突然颳來一陣風》中，生活裡常見的塑膠袋在黑衣人的魔法下成了小小人偶，在風中與音樂共舞，彷彿有了鮮活的生命。 （圖／臺北表演藝術中心）

在臺北藝術節觀看萬物運動

近年疫情的出現打破生活中許多的「習以為常」，與疫病共處的日子喚起人們反思「人本位」的思考方式。自8月5日起開跑的臺北藝術節，特別以「萬物運動」為題，規畫20檔音樂、舞蹈、戲劇等多元展演節目，邀請觀眾從「生物多樣性」的角度觀看生活，一起透過藝術關心海洋、土地、城市、社群等當前議題，思考與萬物之間的共生關係，並與生態進行對話。

例如「給植物的音樂會」系列節目，顧名思義即是給植物聽的音樂表演，北藝中心除了特別開放頂樓花園作為演出場地，讓一群「生活」於此的植物「聽眾」也能共襄盛舉，現場聽起來或許有些不協調的音樂，其實是藝術家與植物學家密切討論後為植物們創作的樂音。臺北藝術節也邀請民眾在夏日晚風中，攜帶自家植物參與這場別開生面的藝術盛會，傾聽如何以樂音與植物溝通。

在「給植物的音樂會」中，「Oneness聲波療癒跨界樂團」等表演團體將以音樂讓植物感受聲音療癒的共振能量。 （圖／臺北表演藝術中心）

「臺北藝術節在策畫『萬物運動』的同時，也納入另一個明確特色，即是『視覺藝術』與『表演藝術』之間的界線越來越模糊。」黃文瀚指出，今年許多原本被設定在視覺藝術場館演出的作品，都將改到北藝中心劇場演出，像是曾獲威尼斯雙年展金獅獎的跨領域歌劇《太陽與海》，以及法籍藝術家薩維耶．勒華與香港藝術家余美華合作的《Temporary Title》，民眾皆可自由進出觀賞─也因此當觀眾在不同時段進入劇場，看到的表演都會有些許不同。這種有機而流動性的演出與觀看方式，也反映了今年臺北藝術節所希望傳達的跨時代、生態之間的能動性與互動。

藝穗新秀後浪來襲

相較於以兒童為受眾的兒童藝術節、主題性強的臺北藝術節，臺北藝穗節更強調創意的無邊無際，秉持著自由開放的精神，提供新秀藝術家多元、不設限、具實驗性、盡情迸發想像力的展演平台。

此外，藝穗節的另一特色是以台北不同性質的場域作為演出空間，觀眾能夠跟著表演團隊走進古宅、廢墟、市場這類出乎意料的展演場地，藉由藝術團隊的創作活動，將藝術能量擴散至大眾生活中。

今年藝穗節主題為「後浪警報」，將藝穗團隊比喻成表演藝術的後浪，蘊含無限的創作能量，活動將於8月19日至9月3日在台北多個不同類型的場域登場，歡迎有興趣的民眾親臨現場，在夏日裡感受藝術新秀們的創意爆發力。

藝穗節的表演場域十分多元，往年也曾在國立台灣科學教育館的「未來廚房」上演實驗樂劇《偷吃？好吃！》。 （圖／臺北表演藝術中心）

黃文瀚強調，藝術三節是培養藝術氣息的過程，也是藝術銜接的平台，「從兒時參與兒童藝術節到欣賞臺北藝術節，或許之後還會成為藝穗節的演出團隊，進而獲邀至兒藝節、藝穗節演出，創作者與觀眾可藉由藝術三節的平台，用不同的角度接觸藝術。」他認為，「Open for all」是台北表演藝術的社會價值，創作者為觀眾打開藝術的門，帶著觀眾用藝術在台北這座城市劇院中，不斷地與社會互動。

炎炎夏日到來，不妨和親朋好友來一趟文藝輕旅沉澱身心，在兒童藝術節、臺北藝術節及臺北藝穗節中，感受藝術力量帶來的陶冶與沉靜，揮別酷暑的燥熱！

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2023臺北兒童藝術節

7/1（六）～8/13（日）

https://www.tpac-taipei.org/festival-tcaf

兒藝節手冊下載

https://www.tpac-taipei.org/festival-tcaf/2023/about?tab=0

2023臺北藝術節

8/5（六）～10/1（日）

https://www.tpac-taipei.org/festival-taipei

【完整內容請見《台北畫刊》6月號665期】。