【文 Summer・攝影 鄒保祥、翁睿坤・圖 發現故事】

熱鬧的「大稻埕夏日節」即將登場，

從藍色水路、大稻埕碼頭到迪化街區，

打造帶狀的歡樂慶典，

讓美麗花火伴你我共度浪漫盛夏。

每年約莫七夕情人節前後舉辦的「大稻埕情人節」，是台北重要的盛夏慶典，今年活動更進化成帶狀的「2023大稻埕夏日節」，自7月1日一路延伸至8月20日，不分平、假日，天天都有精彩主題，邀請尋求CHILL感的旅人走訪大稻埕，體驗夏日河畔的悠閒時刻。

「2023大稻埕夏日節」，自7月1日一路延伸至8月20日，不分平、假日，天天都有精彩主題，邀請尋求CHILL感的旅人走訪大稻埕，體驗夏日河畔的悠閒時刻。 （攝影／鄒保祥）

煙花燈火齊點亮河岸

淡水河畔夕景向來絕美，此次大稻埕夏日節也將以獨特手法妝點碼頭，為旅人帶來不一樣的夏日情懷。活動期間週週都有煙火綻放，每週三晚間8時30分可欣賞美麗的中低空煙火，8月20日──七夕前的最後一個週末──更有壓軸的大型煙火展演，從河面施放的高空煙火迸發夜空，絢麗花火與水面倒影相互輝映，將盛夏慶典的氣氛烘托到最高點。

不只空中煙花，今年夏日節也將在碼頭船舶、河岸及貨櫃市集精心妝點浪漫的光環境，入夜後猶如點點星光的夢幻光景從水上延伸至河岸，更添夏夜大稻埕的羅曼蒂克。

想進一步感受大稻埕的仲夏浪漫，不妨在傍晚登上台北市藍色水路遊船悠遊淡水河，在河面近距離欣賞煙火的同時，一邊愜意享受船家準備的微醺飲料、輕食及音樂，沉浸在美好的夏日夜景。若想邀約親友歡聚慶祝夏日節，也可利用船舶業者提供的團體包船遊河服務，共度歡樂時光。

搭乘藍色水路遊船悠遊淡水河，體驗台北水上風情。 （攝影／鄒保祥）

夏日節期間，碼頭周邊也同樣精彩！除了在河濱自行車道騎乘自行車暢享河岸涼風，也將設置咖啡杯、旋轉木馬等大型遊具，歡迎大、小朋友前來同樂；大稻埕碼頭貨櫃市集也加入慶典行列，除了以經典串燈營造浪漫氣氛，也歡迎旅人走上貨櫃屋二樓賞景平台，在異國美食、繽紛調酒和DJ演出中，享受河畔獨有的微醺夜晚。

在貨櫃市集屋頂欣賞河畔夕照，享受愜意時光。 （攝影／鄒保祥）

主題活動打造老城新魅力

新舊共融的商家店鋪與街屋美學，一直是迪化街年年提鮮的魅力所在。大稻埕夏日節也規畫了各種主題日，在不同主題日前往合作店家即享有優惠或小禮品；同時活動也與碼頭船舶業者合作，購票上船後將可享用飲料輕食，讓旅人在夏日節中遇見驚喜，玩味大稻埕的多面向魅力。

此外，街區也準備以復古、新潮兼而有之的活動響應夏日節，希望旅人前來探索不一樣的大稻埕。融合老街漢藥、南北貨人文脈絡的「本草派對」活動，6月起將以「時間入藥」為題串聯在地傳產與新創店家，於永樂廣場、黑美人大酒家舊址天台及大型遊艇藍天一號，策畫時令調飲、天台派對、夏日船宴等活動，邀請大家在體驗中一同發現大稻埕的本草靈魂。

「本草派對」運用創意，將漢藥南北貨化為一道道輕食料理。 （圖／發現故事）

踏訪夏日慶典的同時，也不妨把大稻埕經典帶回家，像是黃長生藥行、高建桶店、老綿成燈籠店、林豐益商行等都是富有台灣古早味的老店家；又或是有著新裝店面的堅果店富自山中、烏魚子專賣店李日勝、懷舊商店大華行－竹木造咖、大春煉皂等，都是適合挖寶的好所在。至於從迪化街向外延伸的寧夏夜市、延三夜市、迪化商圈也是觀光勝地，歡迎在夏日節期間順遊，發掘更多美食和有趣商家。

換裝體驗感受復古魅力

老街故事人文薈萃，參訪夏日節也可順道走訪迪化街上的大稻埕遊客中心，來一場免費的換裝體驗。現場可洽借質感、美麗兼具的旗袍和中山裝，也特別設置春生喫茶店、客安中藥行、稻江公學校、菊元治裝所、永樂燈苑五大復古場景供民眾拍照，更可以穿戴裝扮實際走逛迪化街，變身復古年代人士，玩味不一樣的大稻埕，更有感領略老街的時代風華。

百年底蘊的大稻埕穿上時髦新衣，擁有新舊交融的多元魅力，在盛夏慶典大稻埕夏日節的烘托下更顯麗色。歡迎走訪大稻埕共享這場夏日盛宴，在老城浪漫中譜出美好的仲夏輕旅。

旅人可在大稻埕遊客中心換穿復古服飾，於懷舊場景中拍照留念。 （攝影／翁睿坤）

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大稻埕遊客中心復古服飾換裝體驗預約系統

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【完整內容請見《台北畫刊》6月號665期】。