【文 曾家鳯・攝影 李智為】

五月，嫩綠迎上枝芽，正合宜尋幽訪勝，散步捷運新北投站外，走訪得以見證北投首家溫泉旅館過往繁榮的天狗庵史蹟公園，感受北投普濟寺內清幽的日式風情，接著浸浴在硫磺泉池內舒緩身心，再從展覽中遙想昔日溫泉深入民居生活的風貌，體驗一段優雅靜謐的旅程。

重回溫泉源起 天狗庵史蹟公園

自捷運新北投站出站後，沿著人行道前行，流水潺潺、樹影搖曳，沿途溫泉會館林立，位於知名日式溫泉飯店旁的天狗庵史蹟公園，別具一番日式風情，它是日本時期台灣第一間民營溫泉旅館「天狗庵」原址所改建，當時日本籍平田源吾來台灣從事採礦，因緣際會發現北投溫泉具有療效，因而在此開設溫泉旅館；入口處卵石搭建的階梯依舊保存良好，採用福建柏製成的涼亭、長廊配上砌石，營造出日式山水畫意象，吸引不少遊客駐足，遙想當年的繁盛榮景。

天狗庵史蹟公園內有豐富史料、圖片，記錄日本時期北投溫泉的風光歲月。

百年日式木造建築 北投普濟寺

行經北投公園尾端再往山上步行即可到達普濟寺，沿著石階往上走，樹蔭濃密、綠意蔓延，幽雅寂靜的氛圍適合參拜。供奉北投溫泉守護神「湯守觀音」的正殿，採用檜木建造，面寬三開間，單簷歇山式屋頂，純樸中不失高雅，抬頭端詳還能欣賞斗栱及虹梁上的精美雕刻。

北投普濟寺有著日式佛寺的質樸、高雅氣息。 （攝影／李智為）

庭園內種有七里香、秋蘭、山茶與杜鵑等多種花卉，不妨坐在石椅休憩賞花，感受雅致；此外，據說寺院左方涼亭裡供奉一尊左手抱嬰兒、右手持禪杖的石佛，許多人以為是「送子觀音」，吸引人們前來求子，但佛教人士認為是日本「子安菩薩」，也是「地藏王菩薩」的化身。來此若有緣分巧遇住持，不妨聊上兩句，或許能聽到更多相關的故事。

仙境般的夢幻地景 硫磺谷

來到陽明山國家公園內的硫磺谷，眼前景色轉變為火成岩、沉積岩的豐富地貌，岩石交會處有許多噴氣孔分布，冉冉而上的白煙，伴隨濃烈的硫磺氣味，恍如置身火山實景。

硫磺是製造火藥的重要原料，昔日硫磺谷被大量開發，但現今已演變成新北投地區重要的溫泉來源，遊客不僅能近距離觀賞硫磺結晶，也可以觀察白匏子、溫泉蕨等特有植物樣貌，都是「活地質教室」的最佳媒材。

硫磺谷遊憩區內規畫觀景平台、泡腳池，適合悠閒慢活，除能於入口處平台眺望硫磺谷，還能到一旁欣賞倒映著火山地貌的綠意水池，是許多遊客打卡自拍的熱點。

全台特有溫泉眷村 北投中心新村

作為台北市聚落建築群之一的北投中心新村，占地約有1.3公頃，依山坡而建，前家接後院的眷村特殊地貌，完整保留昔日的生活情境。日本時代初期，日軍相中北投溫泉的療效，在此設立日軍衛戍醫院北投分院；二戰後，國民政府接收建制為國軍精神科專科醫院，醫事人員則利用閒置建築及空地改建房舍，成為中心新村最初的雛型。

中心新村的眷村建築類型多樣，屋舍的居處痕跡因年代更迭而有所不同，像是「日遺宿舍」、「婦聯會捐贈屋舍」及「自地自建」三種建築形式，如今已開放的婦聯會捐贈屋舍展間，除了完整重現一廳兩房格局，現場也陳設當年住戶的部分生活物品，讓更多人理解中心新村和醫療密不可分的關聯。另外這裡也有多功能互動展示、訪問影音紀錄、史料等，讓遊客在參訪中感受昔日眷村生活樣貌。

北投中心新村保有完整的眷村溫泉浴室，呈現在地溫泉文化的歷史現場。 （攝影／李智為）

準備出發｜走進北投溫泉風情畫

新北投公園➡天狗庵史蹟公園➡吉他橋➡溫泉小吃➡北投普濟寺➡硫磺谷➡北投中心新村➡新北投商圈

INFO

天狗庵史蹟公園

地址 台北市北投區溫泉路73巷10號

電話 02-2883-2130

北投普濟寺

地址 台北市北投區溫泉路112號

電話 02-2891-4386

時間 09:00-17:00

硫磺谷遊憩區

地址 台北市北投區泉源路

電話 02-2893-5580

硫磺谷溫泉泡腳池

地址 台北市北投區泉源路77號斜對面

時間 08:00-12:00、13:00-18:00（週一公休）

北投中心新村

地址 台北市北投區新民路22巷9號

電話 02-2891-0804

時間 10:00-18:00（週一公休）

【完整內容請見 《台北畫刊》5月號664期 】。