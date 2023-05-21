快訊

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

新竹縣上演水豚君脫逃記！一隻要價20萬 飼主身分曝光：家還有羊駝

放棄蜜月急開演唱會！李昇基現身台灣親口解答原因

走進北投溫泉風情畫

聯合新聞網／ 臺北畫刊
硫磺谷的特殊景觀，吸引許多遊客前來拍照打卡。 （攝影／李智為）
硫磺谷的特殊景觀，吸引許多遊客前來拍照打卡。 （攝影／李智為）

【文 曾家鳯・攝影 李智為】

五月，嫩綠迎上枝芽，正合宜尋幽訪勝，散步捷運新北投站外，走訪得以見證北投首家溫泉旅館過往繁榮的天狗庵史蹟公園，感受北投普濟寺內清幽的日式風情，接著浸浴在硫磺泉池內舒緩身心，再從展覽中遙想昔日溫泉深入民居生活的風貌，體驗一段優雅靜謐的旅程。

重回溫泉源起 天狗庵史蹟公園

自捷運新北投站出站後，沿著人行道前行，流水潺潺、樹影搖曳，沿途溫泉會館林立，位於知名日式溫泉飯店旁的天狗庵史蹟公園，別具一番日式風情，它是日本時期台灣第一間民營溫泉旅館「天狗庵」原址所改建，當時日本籍平田源吾來台灣從事採礦，因緣際會發現北投溫泉具有療效，因而在此開設溫泉旅館；入口處卵石搭建的階梯依舊保存良好，採用福建柏製成的涼亭、長廊配上砌石，營造出日式山水畫意象，吸引不少遊客駐足，遙想當年的繁盛榮景。

天狗庵史蹟公園內有豐富史料、圖片，記錄日本時期北投溫泉的風光歲月。
天狗庵史蹟公園內有豐富史料、圖片，記錄日本時期北投溫泉的風光歲月。

百年日式木造建築 北投普濟寺

行經北投公園尾端再往山上步行即可到達普濟寺，沿著石階往上走，樹蔭濃密、綠意蔓延，幽雅寂靜的氛圍適合參拜。供奉北投溫泉守護神「湯守觀音」的正殿，採用檜木建造，面寬三開間，單簷歇山式屋頂，純樸中不失高雅，抬頭端詳還能欣賞斗栱及虹梁上的精美雕刻。

北投普濟寺有著日式佛寺的質樸、高雅氣息。 （攝影／李智為）
北投普濟寺有著日式佛寺的質樸、高雅氣息。 （攝影／李智為）

庭園內種有七里香、秋蘭、山茶與杜鵑等多種花卉，不妨坐在石椅休憩賞花，感受雅致；此外，據說寺院左方涼亭裡供奉一尊左手抱嬰兒、右手持禪杖的石佛，許多人以為是「送子觀音」，吸引人們前來求子，但佛教人士認為是日本「子安菩薩」，也是「地藏王菩薩」的化身。來此若有緣分巧遇住持，不妨聊上兩句，或許能聽到更多相關的故事。

仙境般的夢幻地景 硫磺谷

來到陽明山國家公園內的硫磺谷，眼前景色轉變為火成岩、沉積岩的豐富地貌，岩石交會處有許多噴氣孔分布，冉冉而上的白煙，伴隨濃烈的硫磺氣味，恍如置身火山實景。

硫磺是製造火藥的重要原料，昔日硫磺谷被大量開發，但現今已演變成新北投地區重要的溫泉來源，遊客不僅能近距離觀賞硫磺結晶，也可以觀察白匏子、溫泉蕨等特有植物樣貌，都是「活地質教室」的最佳媒材。

硫磺谷遊憩區內規畫觀景平台、泡腳池，適合悠閒慢活，除能於入口處平台眺望硫磺谷，還能到一旁欣賞倒映著火山地貌的綠意水池，是許多遊客打卡自拍的熱點。

全台特有溫泉眷村 北投中心新村

作為台北市聚落建築群之一的北投中心新村，占地約有1.3公頃，依山坡而建，前家接後院的眷村特殊地貌，完整保留昔日的生活情境。日本時代初期，日軍相中北投溫泉的療效，在此設立日軍衛戍醫院北投分院；二戰後，國民政府接收建制為國軍精神科專科醫院，醫事人員則利用閒置建築及空地改建房舍，成為中心新村最初的雛型。

中心新村的眷村建築類型多樣，屋舍的居處痕跡因年代更迭而有所不同，像是「日遺宿舍」、「婦聯會捐贈屋舍」及「自地自建」三種建築形式，如今已開放的婦聯會捐贈屋舍展間，除了完整重現一廳兩房格局，現場也陳設當年住戶的部分生活物品，讓更多人理解中心新村和醫療密不可分的關聯。另外這裡也有多功能互動展示、訪問影音紀錄、史料等，讓遊客在參訪中感受昔日眷村生活樣貌。

北投中心新村保有完整的眷村溫泉浴室，呈現在地溫泉文化的歷史現場。 （攝影／李智為）
北投中心新村保有完整的眷村溫泉浴室，呈現在地溫泉文化的歷史現場。 （攝影／李智為）

準備出發｜走進北投溫泉風情畫

新北投公園➡天狗庵史蹟公園➡吉他橋➡溫泉小吃➡北投普濟寺➡硫磺谷➡北投中心新村➡新北投商圈

INFO

天狗庵史蹟公園

地址　台北市北投區溫泉路73巷10號

電話　02-2883-2130

北投普濟寺

地址　台北市北投區溫泉路112號

電話　02-2891-4386

時間　09:00-17:00

硫磺谷遊憩區

地址　台北市北投區泉源路

電話　02-2893-5580

硫磺谷溫泉泡腳池

地址　台北市北投區泉源路77號斜對面

時間　08:00-12:00、13:00-18:00（週一公休）

北投中心新村

地址　台北市北投區新民路22巷9號

電話　02-2891-0804

時間　10:00-18:00（週一公休）

【完整內容請見《台北畫刊》5月號664期】。

台北畫刊664期-初夏大稻埕 在舊城遇見新鮮事
台北畫刊664期-初夏大稻埕 在舊城遇見新鮮事

延伸閱讀

毒品通緝犯企圖倒車拒捕 北投警連開7槍壓制逮人

聽障男遇騙婚詐騙辦信貸50萬 北投警銀行員「筆談」阻詐

綠島溫泉分駐所閒置十餘年 社區籲活化 將放救生設備

吳思瑤社區唱跳拚勝選 點名女立委組立院BLACKPINK

相關新聞

走進北投溫泉風情畫

五月，嫩綠迎上枝芽，正合宜尋幽訪勝，散步捷運新北投站外，走訪得以見證北投首家溫泉旅館過往繁榮的天狗庵史蹟公園，感受北投普濟寺內清幽的日式風情，接著浸浴在硫磺泉池內舒緩身心，再從展覽中遙想昔日溫泉深入民居生活的風貌，體驗一段優雅靜謐的旅程。

探索北投市場脈絡

對於台北居民來說，傳統市場裡的人情味與商品豐富性，早已深植在地人心中，其中營業超過三十年的北投市場，除了生鮮蔬果，還販售種類繁多的民生用品，提供各種生活所需，成為當地人日常補給的堅實靠山。

舌尖喉韻興味

若問大稻埕風味有何獨特？人人皆有不同答案。迪化街及大稻埕慈聖宮百年滋味， 不僅與商道緊密相連，也不脫在地家常和廟宇文化的草根性。

老靈魂新體驗

「一股創作、尋根的能量，對家鄉文化的自信，近年在大稻埕持續迸發。」台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰15年前來到大稻埕，一路看著街區復興與轉變。他說，大稻埕歷經百年洗禮，造就接收外來文化的氣度和尺度，積累豐厚底蘊，使得文創團隊、設計師、文化人乃至於各路旅人，都能在這座老街坊滋養靈感轉譯時代潮流，新舊共融中玩味出不一樣的大稻埕。

淡水河畔光景

百年前，這裡與街外車道一樣匆忙。「大稻埕」如其名原是曬穀的廣場，1851年同安人林藍田創設「林益順」商號後開始建立街市，而後1860年淡水開港，大稻埕因地利之便吸引外商進入設立洋行，昔日農地蛻變為樟腦、南北貨、布匹、茶葉、中藥的集散地，不僅是商業重鎮，也成為孕育現代化思潮的搖籃，時光遞嬗，大稻埕風華數度翻篇。

經典地景巡禮

迪化街一段以民生西路為界，以南至南京西路通稱「南街」，以北至歸綏街通稱「中街」，再向北至民權西路則稱「北街」。讓我們由南向北來一趟經典地景巡禮，領略大稻埕的百年風華。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦