【文 akie・攝影 林煒凱、李明宜】

對於台北居民來說，傳統市場裡的人情味與商品豐富性，早已深植在地人心中，其中營業超過三十年的北投市場，除了生鮮蔬果，還販售種類繁多的民生用品，提供各種生活所需，成為當地人日常補給的堅實靠山。

從小在北投成長的林智海，創辦以北投歷史為背景的「北投說書人」組織，用輕鬆的說書人方式介紹在地故事，並經常舉辦結合文化與旅遊的導覽活動，總吸引大批民眾參加。其中，北投市場的導覽路線更是廣受好評，也是外界窺探北投文化脈絡的一扇窗。

因應在地而生 北投居民的萬事屋

位在「舊北投」的北投市場，為台北市最大的零售市場之一，目前雖因舊市場改建而搬遷至中繼市場，但依舊不減北投市場對當地居民的重要性。

林智海提到，北投地區早期溫泉旅店林立，業者吃食、日常採購需求龐大，攤販市集也跟著聚攏，並日漸茁壯，逐漸構成北投市場販售多樣物品的特色。「A棟主要是青菜蔬果、B棟為蔬果與生鮮肉品各半、C棟為百貨服飾與南北雜貨、D棟是美食區，來到這裡什麼都有、什麼都不奇怪，簡直像一間萬事屋。」林智海說道。

蔬果生鮮種類豐富 成就美味料理

除了是什麼都賣的萬事屋，北投市場更體現了在地特色。林智海表示，北投市場的獨特性在於，民眾只需走一趟，就能對北投近代歷史與產業有所了解。

在林智海的指引下，從A棟開始探索北投市場，只見攤位上擺滿各種蔬果，新鮮程度不在話下，他說道，「陽明山上有個叫十八份的地方，市場許多小農在那邊種植蔬菜，採收後就來北投市場販售。」

漫步到B棟，販售商品頓時換成了生鮮肉品，各種上等肉品都能在此採購。林智海繼續說明，「北投市場的肉販跟溫泉很有關係，當時旅館會提供酒家菜，總鋪師都會親自來市場採購。」雖然現在已經沒有如此需求，但種類豐富的肉品，早已是附近小吃攤的採買來源，也是居民採購的最佳選擇。

位於市場的百年「建成米店」，老闆熱心分享米知識，並展示昔日農業時代的秤量工具。

貼近常民生活 感受發展脈絡

接著來到C 棟，市場內又換了另一種風貌，商品更加豐富多元，包括南北乾貨、服裝飾品、裁縫店、製麵攤、國術館、青草茶等攤位，反映市場與常民生活緊密的一面。林智海笑說，如果有朋友跌打損傷需要治療，他都會推薦這裡的國術館，一席話彰顯北投市場接地氣的一面。

C棟商品多元，製麵攤商「來來製麵」發揮創意增設曬麵空間。

此外，走逛C棟還能補足在地產業發展的知識。「開業百年的米店，反映出鄰近的關渡平原種植稻米的悠久歷史，常有校外教學安排來此，由老闆替學生上一堂鄉土課。」林智海表示，自己常在與攤商的互動中，汲取其中素材來豐富導覽解說的內容，但若拋開工作需求，他最推薦民眾直奔D棟美食街，品嘗使用市場食材烹煮的美味料理，像紅燒肉、切仔麵、蚵仔麵等，好好大快朵頤一番。

INFO

北投市場

地址 台北市北投區磺港路33號

電話 02-2891-0434

時間 07:00-15:00（週一公休）

【完整內容請見 《台北畫刊》5月號664期 】。