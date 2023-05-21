【文 Max・攝影 翁睿坤、葉琳喬、王漢順、鄒保祥】

若問大稻埕風味有何獨特？

人人皆有不同答案。

迪化街及大稻埕慈聖宮百年滋味，

不僅與商道緊密相連，

也不脫在地家常和廟宇文化的草根性。

從本質轉型的迪化風味迪化街坊的百變風貌或許不脫商道文化，導覽品牌「島內散步」資深導覽員陳韻華認為，商人的本能就是不斷創新，視消費者喜好和市場特性靈活調整服務方式及內容，而大稻埕也因著這種代代相承的商道文化，在傳統中總有新意。她表示，「大稻埕仍保有百年興盛至今的傳統產業，當地人和遊客都能各取所需，既獨特又有台灣在地特色。」即使是最日常的飲食，在大稻埕也總能找到新的趣味。

傳統滋味在時代下的轉型，可明顯看出常民生活的轉變、對新口味的追求，「黃長生藥行」針對現代人的生活型態抓藥帖，推出補元氣、助舒眠的漢方養生茶；百年茶行也趕上新潮流，「有記名茶」老店旁特別設立「Wangtea Lab」質感系喝茶空間，新世代接班人受海外視野薰陶而研發出氮氣茶、氣泡茶、啤酒茶等創意茶品；「李亭香」糕餅也持續創造多種變化的台派糕點，經典商品「平安龜」再進化，裹入拌有麥芽糖、花生粉的奶香內餡，覆以壓紋金箔紙，結合台灣乞龜之俗，也因為龜甲在古時為貨幣的一種，遂以「金龜」兼有「金歸」祈求財運的寓意。

而大稻埕的熙攘人潮也吸引一些老字號來此駐點，南門市場七十年老店「合興糕糰店」，第三代接班人轉到迪化街開新鋪「合興壹玖肆柒」，傳統上海鬆糕改走精緻、小巧路線攬客；原本位於南京西路的日式糕餅「滋養」也選擇來到迪化街，提供人們享用早期皇室御用點心「最中餅」。「不論如何轉型，這些新意都從傳統本質出發，這是大稻埕仍保有其底蘊，根基穩固的重要原因。」陳韻華說道。

「滋養」為台北老字號日式伴手禮店，夾入紅豆餡的「最中餅」為店內人氣點心。 （攝影／葉琳喬）

姚德和近年翻新店面，為傳統涼茶注入時下LOFT 風魅力。 （攝影／王漢順）

大稻埕總有新玩味

「不管時代怎麼變，這裡總有新玩意，假以時日又會變成經典款。」台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰笑言，時下流行的酒館、餐廳、咖啡屋可不是今天才出現在大稻埕。早在日本時期就有並稱「四大旗亭」的江山樓、東薈芳、春風樓與蓬萊閣，為藝旦歌女陪侍的氣派宴會所。

此外，受歐美文化影響，台灣第一家西餐廳便誕生在南京西路上，1934年創立至今的「波麗路」，店名取自法國圓舞曲〈BOLERO〉，這裡不僅以精緻美味的餐飲聞名，並引進一流設備播放古典樂，當年上波麗路聽音樂、喝咖啡可是最摩登的事；畫家楊三郎兄長楊承基在太平町創建的「維特咖啡」是台灣人開設的第一家咖啡廳，幾經更迭，如今改由「森高砂咖啡館」坐落原址，秉持職人精神傳承專屬台灣味的好咖啡。「這些Top fashion一直在大稻埕流轉，以新姿態重現不同時代下的社會縮影，也使得各種創意在這裡都能得到體現。」吳孟寰說。

今日來大稻埕，還能在咖啡香中來一趟「聲遊」─由三金設計師方序中、策展人游智維打造的複合式空間「Sidoli Radio小島裡」，設有一間擺滿卡帶、不定期音的錄音室，錄製包羅萬象的大稻埕故事或特別專輯，來客不妨借一台錄音帶播放器，享受喝咖啡、聽故事的雙重趣味。此外，安西街角有間改建自1937年老宅的「昭和浪漫洗濯屋」，由原來的洗衣店變身霜淇淋甜點專賣店，以大正浪漫裝潢元素吸引喜愛懷舊感的旅人。

「Sidoli Radio 小島裡」結合選物、咖啡、唱片行與展覽，不僅可品味咖啡，也能來場聲音饗宴。 （攝影／葉琳喬）

最道地的市井味

除了不停翻新的舌尖滋味，想要一嘗道地市井味，大稻埕慈聖宮廟前聚集許多排骨湯、鹹肉粥、四神湯、熱炒等國民美食，這裡不僅是街坊鄰居聯絡感情的社交空間，在榕樹下露天享受美食小吃的氛圍，更讓四方旅人慕名而來。

在「大稻埕慈聖宮」前的小吃攤有許多國民美食。 （攝影／鄒保祥）

若還想來上一杯道地涼茶解饞止渴，同時感受在地風情，位在民樂街的「姚德和青草號」、「滋生青草店」和「正發青草舖」三家青草茶行各有風味。陳韻華解釋，「附近就是霞海城隍廟，早年大廟旁常見青草行，人們在廟宇抽完藥籤後，會前往青草店根據藥籤上所載選購草藥，再用水熬煮後喝掉。」如今青草茶已成為經濟實惠、清涼退火的天然飲品，姚德和近年更翻新店面，為傳統涼茶注入時下LOFT風魅力，引來不少觀光人潮。

這些走過百年歷史的飲食風味，持續用自己的方式演繹時代新味，帶給時下旅人意想不到旅遊興味。

【完整內容請見 《台北畫刊》5月號664期】。