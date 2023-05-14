【文 Max・攝影 鄒保祥、翁睿坤、彭仁義・圖 桑杉學】

時至今日，超過百年的紅磚洋樓進駐新活水，

讓來自四方的旅人感受迪化街多重面貌

增添老街的探索雅趣。

2022年末開張的「郭怡美書店」，為熙攘的迪化街注入書香氣。 （攝影／翁睿坤）

2022年末開張的「郭怡美書店」，為熙攘的迪化街注入書香氣。 （圖／桑杉學）

新舊共融靈感交會

「一股創作、尋根的能量，對家鄉文化的自信，近年在大稻埕持續迸發。」台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰15年前來到大稻埕，一路看著街區復興與轉變。他說，大稻埕歷經百年洗禮，造就接收外來文化的氣度和尺度，積累豐厚底蘊，使得文創團隊、設計師、文化人乃至於各路旅人，都能在這座老街坊滋養靈感轉譯時代潮流，新舊共融中玩味出不一樣的大稻埕。

糅合中西風情的大稻埕一直在改變，也是令旅人饒富興味的所在。吳孟寰舉例，去年底開張的「郭怡美書店」就是個很好的例子，其前身為1920年代「大稻埕三仙」之一郭烏隆開設的「郭怡美商行」，這幢氣派華美的巴洛克式紅磚建築，當年做的是海陸產、雜穀、麵粉、糖等批發生意。幾經易手，去年底出版人郭重興回到這座爺爺興建的祖宅開書店，刻意保留1922年初建的三層連通格局，希望人們自由穿梭感受老宅美學，兼融本土、文藝、詩作、史料、電影等多元選書的知性空間，歡迎人們來此浸淫閱讀、講座、展覽、讀書會等心靈活動，享受一間讓老宅活轉過來的書店。

重生於迪化街的新文藝基地不僅於此。三仙之一莊輝玉經營的「莊義芳商行」，當年主要從事對香港、廈門、神戶、滿洲等地的貨物進出口生意，現今則由「dixielane Coffee X Jazz迪士巷」咖啡廳注入爵士魂，入坐台灣百年老宅享受西洋爵士現場演出，格外有氣氛。百年相機品牌「OLYMPUS」形象旗艦店也選擇進駐大稻埕，坐落於1919年的老屋中，雅致沉穩的店面風格與老街基調毫不違和，推出產品體驗、專業攝影棚、攝影教學、藝廊空間，打造攝影藝術的多功能展演基地。

與時俱進的時髦感

這股追求「新」的能量有其底蘊，自台灣首任巡撫劉銘傳以大稻埕為重心發展新政、闢建外僑區引進外來思潮；到了日本時代，港町（今貴德街）、永樂町（今迪化街）、太平町（今延平北路）三大街區成為台北文化、社交、娛樂的活躍地；接著1920年代台灣新文化運動興起，時見新文學、新戲劇、新藝術、新音樂各路人士雲集，這追尋新思維的精神一直都在大稻埕，前衛思潮總有時人承續──可以說，大稻埕的時髦是與時俱進的。

而近十年來為老街坊帶來顯著變化的，莫過於文創活水的注入。由世代文化創業群周奕成發起的「藝埕」系列，自「小藝埕」於2011年首度進駐迪化街以來，至今持續串聯百年老屋化身時興的茶館、咖啡館、酒吧、劇場和書店，讓舊城區以新的姿態向喜歡嘗鮮的旅人招手，不僅活化既有空間，也引進新創意與新商機，擦亮大稻埕新舊共融的魅力。像是從小藝埕起家的織品設計品牌「印花樂」，壯大後獨立在老街展店「印花作夥」，推出絹印手作吧、縫紉教室等多元體驗，讓旅人能夠在深具歷史感的獨棟街屋中親手感受玩布的樂趣，對在地布業文化也更有感。

近年來，許多文創品牌陸續進駐迪化街街屋，為舊街區注入新活水。 （攝影／鄒保祥）

「印花作夥」歡迎大家自選花布，創作出自己喜歡的布成品。 （攝影／彭仁義）

時代演繹的信仰文化

傳統的廟宇文化，在大稻埕也與新時代並進。兩百多年來見證大稻埕發展的台北霞海城隍廟，不僅因月老信仰深受信眾愛戴，也吸引許多海內外遊客前來參拜，求個好姻緣、好人緣，近年吳孟寰也觀察到新改變，他打趣的說，「時代滾動下，神明因應現代人生活有更多業務了。」

其實，霞海的主神城隍爺是關注社會公義的司法神，近年廟方不僅致力參與地方事務，像是春日的戲春大稻埕、夏季的台北霞海城隍文化節、秋旬的秋獲季到入冬的年貨大街，也積極跨界和小紅帽、萬秀洗衣店、STORY WEAR、生態綠等追求永續精神的單位合作，共同倡議月經平權、環境永續、公平貿易等議題，廟宇文化兼容多元觀點，賦予傳統信仰新含義，地方守護神城隍爺一年四時始終與在地民生同在。

大稻埕從老街坊到傳統廟宇，都能成為新時勢和新文藝的培養皿，這也是為何人們總愛造訪這座城區，這裡總有新體驗等待發掘，在老味道裡發現新台北。

以月老聞名的台北霞海城隍廟，許多人前來參拜求取好姻緣。 （攝影／鄒保祥）

【完整內容請見《台北畫刊》5月號664期】。