【文 Max・攝影 鄒保祥、楊子磊・圖 大稻埕碼頭貨櫃市集】

越過行車匆匆的南京西路與環河快速道路，

一進入大稻埕碼頭廣場，淡水河畔景致看得入迷。

塵囂遠離，隨興在時空的過渡裡享受慢活。

淡水河畔光景 （攝影／楊子磊）

新時代的大稻埕碼頭

百年前，這裡與街外車道一樣匆忙。「大稻埕」如其名原是曬穀的廣場，1851年同安人林藍田創設「林益順」商號後開始建立街市，而後1860年淡水開港，大稻埕因地利之便吸引外商進入設立洋行，昔日農地蛻變為樟腦、南北貨、布匹、茶葉、中藥的集散地，不僅是商業重鎮，也成為孕育現代化思潮的搖籃，時光遞嬗，大稻埕風華數度翻篇。

照看這一切的大稻埕碼頭，而今以一派清閒走入新時代，為尋求Chill感的旅人敞開。過往大稻埕情人節的夏日煙火，年年吸引眾多海內外遊客慕名前來，璀璨花火打上高空映照河面，也映出盛夏慶典中，河畔人們的笑語與歡顏。特別的是，相較於往年，今年的「2023大稻埕夏日節」活動期間自7月1日一路延伸至8月20 日，不分平日、假日，天天都有精彩主題。期間每週三晚間8時30分會施放中低空煙火，8月20日更將有大型煙火展演；不只空中煙花，入夜後的地景同樣絢爛迷人，從水上船舶及河岸一路營造燈光妝點河畔，與對岸萬家燈火互相輝映，還可搭乘台北市藍色水路悠遊淡水河，體驗特有的台北水上風情，愜意地享用船上提供的微醺飲料及點心，沉浸在美好的夏日夜景。

藍色水路微旅行

夜景之外若還想欣賞更多河畔風光，自大稻埕碼頭搭乘藍色水路出航是最佳選擇。登上遊船，一路從河流視野看台北，天光、山色到城市天際線都一覽無遺。此外也可藉由船上定時的專業導覽，領略大稻埕到關渡的自然與人文風景。

「大家有看到遠處那座長得像兩顆牙齒的山嗎？那就是面天山喔！」移居大稻埕二十多年的導覽員李清木，曾在華江溼地當了15年志工，因緣際會下開始專責藍色水路行程規畫，從事大稻埕、艋舺及淡水地區導覽工作。透過他的精彩導覽，大龍峒、社子島的人文故事，以及台北橋、重陽橋、關渡大橋的築造軌跡有如歷歷在目；遠方的連綿山景如七星山主峰、小觀音山及大屯山系，在他的指引下也彷彿鮮活了起來；至於台北廣播電台天線、捷運蘆洲機廠、關渡宮等建物背景及特色，更是一段段引人入勝的老台北故事。

航程約莫從關渡返航，此時社子島沿岸綠意盡在眼前，不時有魚躍出水面、野鳥飛過上空，打開遊客好奇的眼睛。原來，那些是水筆仔、蘆葦草，娃娃魚、夜鷺；還可瞥見飛機掠過頭頂飛向天際──在藍色水路上，有太多不同的台北美景可盡情收集。除了遊艇遊河，碼頭船舶業者也推出客製化的豪華郵輪旅程及團體包船遊覽，有興趣的旅人不妨前往官網一探究竟。

從碼頭搭乘藍色水路航班，觀賞水色天光。 （攝影／鄒保祥）

從碼頭搭乘藍色水路航班，觀賞水色天光。 （攝影／鄒保祥）

水岸徐騎暢覽河濱美景

單車輕騎也是體驗水岸風光的方式之一，日夜各有不同風情。旅人不妨在大稻埕碼頭租借YouBike，沿著淡水河河濱自行車道一路向北，繞過社子島島頭公園後徐行基隆河左岸。騎行中除了欣賞河岸佳景，也可參訪周邊的迪化街、台北市孔廟、大龍峒保安宮等名勝古蹟；繞過社子島後還可前往附近的台北市兒童新樂園、國立台灣科學教育館等景點，輕鬆享受河濱遊憩的多樣樂趣。

踩著單車環行淡水河河濱自行車道，欣賞河畔景色。 （攝影／鄒保祥）

貨櫃市集暢享晚風微醺

傍晚開始營業的大稻埕碼頭貨櫃市集，以河畔微風的微醺向旅人招手，來此享受音樂、美食、時髦的多重饗宴。市集公關Bonnie 觀察到，訪客除了年輕人，外籍旅客也越來越多，已成為時興的打卡熱點。她表示，貨櫃市集除了供應各種風味的調酒，也引進多元的異國美食，「從港式雞蛋仔、美墨炒泡麵、美式漢堡、義大利麵、愛爾蘭瘋薯、日式大阪燒或串燒、韓式料理及台式南部飯湯、士林雞排、滷味等，中外美食應有盡有。」大啖美食之餘，也歡迎大家走上貨櫃屋二樓，欣賞大稻埕河畔獻映的絕美夕顏，在河水的絮語中坐享悠閒一刻。

貨櫃市集不時邀請DJ演出，炒熱夜色氣氛。 （攝影／鄒保祥）

大稻埕碼頭河畔晚霞令人心醉，是台北人欣賞夕陽餘暉的熱門去處。 （圖／大稻埕碼頭貨櫃市集）

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台北市藍色水路微旅行

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大稻埕碼頭貨櫃市集

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【飲酒過量，有害健康】

【完整內容請見《台北畫刊》5月號664期】。