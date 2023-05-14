快訊

陳建仁確診緊急取消行程 行政院：在家休養實施0+n

預防肌少症就要把肌肉練多 骨科醫詳解做什麼運動才能增肌

悠遊卡「嗶」沖繩半年僅賺幾千元 柯「了不起成就」挨轟打腫臉充胖子

經典地景巡禮

聯合新聞網／ 臺北畫刊
「屈臣氏大藥房」氣派華美的復古感，吸引旅人目光。 （攝影／林俊耀）
「屈臣氏大藥房」氣派華美的復古感，吸引旅人目光。 （攝影／林俊耀）

【文 Max・攝影 鄒保祥、翁睿坤、林俊耀、王漢順・圖 鄭兆婷】

走訪迪化街百年來經典的知名場面，

由初訪、再訪的旅人梭巡交織，

老派魅力得以延續新故事。

迪化街一段以民生西路為界，以南至南京西路通稱「南街」，以北至歸綏街通稱「中街」，再向北至民權西路則稱「北街」。讓我們由南向北來一趟經典地景巡禮，領略大稻埕的百年風華。

商道氣息濃厚的迪化街

「商道文化是迪化街一帶最大特色，新創店家與傳統繽紛雜處，商業氣息濃厚。」導覽品牌「島內散步」資深導覽員陳韻華說，過往這裡因為繁盛的通商貿易奠定財富，居民因而有閒情追求文化雅興，戲院、酒樓、餐館、咖啡廳等娛樂事業順勢發展，加上港埠通商引入歐美、南洋、東洋文化，使得大稻埕文藝薈萃，也反映在風格多元並存的街屋上，華美的仿巴洛克洋樓、傳統的閩南式建築、明亮的紅磚洋樓、現代主義樓房在此兼容並蓄，建築立面、山牆裝飾、亭仔腳各有美學，儼然是街屋建築的博物館，點亮大稻埕的經典魅力。

南街經典必賞

遊覽大稻埕，陳韻華說，很多遊客會從靠近捷運北門站的南街一帶進入，此處街屋多為糅合中西風格的歐風洋樓，相距不遠的屈臣氏大藥房、大稻埕遊客中心都是推薦一遊的好去處。位於迪化街一段34號的屈臣氏大藥房是拍照熱點之一，巴洛克風立面上的「屈臣氏」正字標記及「龍麟伴塔為記、別人不得冒效」圖雕氣派華美。大藥房其實是台灣李氏家族祖厝，如今為「小藝埕」所在地，設有手工藝品店「好攸光刻所」、主題書店「Bookstore 1920s」、在地伴手禮「台灣物產」、自家烘焙「爐鍋咖啡」及藝文空間「思劇場」，頗受遊客青睞。此外，1920年代是大稻埕文化鼎盛、發達樂業的黃金時期，若想感受當年風華，推薦造訪大稻埕遊客中心，裡頭特別設置喫茶店、中藥行、公學校、菊元治裝所、永樂燈苑五大復古場景，並提供免費旗袍、中山裝換裝體驗，不妨預約穿戴，化身當年雅士走逛大稻埕。

除了百年街屋，迪化街一段21號的「永樂布業商場」也是不可忽略的重要看點，陳韻華向大家推薦，「二樓有上百間布商販售各種布材，如果不知道要買什麼、找誰縫，店家也會指路。選好適合的布再上三樓找裁縫師，想要什麼都能客製化。」而這裡布業之所以如此興盛，源於日本時期開始進口印花布而成為全台最大的布料中心，二戰後又在政府鼓勵下紡織業順勢興起；其後市場歷經重建，現於二樓和三樓規畫布業市場及加工地，串接客群打造一條龍服務。她補充，「其實這裡不只布料包羅萬象，以市場為中心向周邊擴散，還有許多飾品、時裝相關物件，吸引服裝設計、手作文創及周邊西裝店前來採購。」來到這裡就盡情挖寶吧！

來到「永樂布業商場」除能一窺布業風貌，更是挖寶好所在。 （攝影／鄒保祥）
來到「永樂布業商場」除能一窺布業風貌，更是挖寶好所在。 （攝影／鄒保祥）

中街特色人文建築

越過民生西路來到涼州街一帶即屬中街，此處不僅是以南北貨為主的熱鬧年貨大街，也是大稻埕早期形成市街的地區，在此遙想當年奠定大稻埕繁榮經濟的過往，別有一番風情。現今迪化街154號、156和158號所在地，原本是迪化街的第一間街屋，其中154號和156號迄今留存，前者為勝豐食品行，後者現為「林五湖故居」，開放民眾參觀。至於今迪化街105號的「林復振商行」也是大稻埕經濟的發跡地之一，由「大稻埕開基祖」林右藻於1853年創設復振、復源、復興三間商鋪發展貿易，時至今日也可一窺百年老店風貌，可說是迪化街最老的商號之一。

除了淵遠流長的百年歷史，此段建築風格也相當豐富吸睛，像是位於123號的「怡和泰」為雙併折衷主義式建築，三樓開了圓形拱窗，中段磚面嵌入刻有「IWATAI」的橢圓浮雕，頂端中央有勳章及緄邊雕飾；此外148號的建築則為「聯華食品」起家厝，有著巴洛克風華麗山牆、精緻紋飾，都是認識大稻埕建築之美的好所在。

「林復振商行」為迪化街上知名的百年老店。 （攝影／王漢順）
「林復振商行」為迪化街上知名的百年老店。 （攝影／王漢順）

連成一排的閩南式建築「十連棟」是迪化街經典必遊的景點之一。 （攝影／翁睿坤）
連成一排的閩南式建築「十連棟」是迪化街經典必遊的景點之一。 （攝影／翁睿坤）

北街好逛必買

來到北街畫面一變，多為裝飾素雅、覆蓋瓦片的閩南式建築，及簡樸風格的紅磚拱廊洋樓。這裡早期是米行及雜貨大批發，以茶葉、乾貨、中藥、稻米買賣為主，目前則是米店、竹器、金紙、油行、農具等老鋪的集中地，「老綿成燈籠店」、「高建桶店」、「永興農具工廠」皆為此處的經典名店，廊下物美價廉的綿燈花布、竹簍花袋、桶器木具自帶時代氛圍與濃厚的台灣古早味，成了國內外遊客的必逛店家，送禮自用兩相宜。

越往北靠近民權西路，商家漸少，迪化街最具代表性的「十連棟」建築群坐落其間，其由10棟二層樓高的紅磚建築組成，街屋立面高度、樣式整齊畫一，騎樓下紅磚拱圈相連，工法之美令人駐足流連。立面至今仍可見森元洋線、連瑞利、振豐、晉春、春發及林源益商號等字樣，其中後五家做的是碾米生意。早年這一帶因鄰近淡水碼頭水門，農戶可利用河運將稻穀運到此處碾米，再經由台北橋運往三重埔或大稻埕販售，極具地利之便，碾米業一時興盛。陳韻華說，「直到二戰前後稻米改行配給制，光環在迪化街才逐漸淡去。」如今十連棟保留第一進立面騎樓供遊客欣賞，後方則改建為新式社區大樓，新舊並立顯得很有意思，而這也是大稻埕最為獨特處──由南至北不時可見多元並存的風情畫，每次到訪總有新發現。

老字號「高建桶店」、「永興農具工廠」成為老街的尋寶地。 （攝影／鄒保祥）
老字號「高建桶店」、「永興農具工廠」成為老街的尋寶地。 （攝影／鄒保祥）

老字號「高建桶店」、「永興農具工廠」成為老街的尋寶地。 （攝影／鄒保祥）
老字號「高建桶店」、「永興農具工廠」成為老街的尋寶地。 （攝影／鄒保祥）

來到「永樂布業商場」除能一窺布業風貌，更是挖寶好所在。 （攝影／鄒保祥）
來到「永樂布業商場」除能一窺布業風貌，更是挖寶好所在。 （攝影／鄒保祥）

【完整內容請見《台北畫刊》5月號664期】。

台北畫刊664期-初夏大稻埕 在舊城遇見新鮮事
台北畫刊664期-初夏大稻埕 在舊城遇見新鮮事

延伸閱讀

睽違6年！日本《BRUTUS》封面再介紹台灣 工頭堅：攝影師特別喜歡嘉義

邱琦雯後台開撕王樂妍！合作男星爆2女爭執內幕

召喚「天上聖母瑪利亞」：日本天后會與西川滿的媽祖信仰想像

與AIT主席羅森伯格會面 蔣萬安親自大推台北這景點必去

相關新聞

老靈魂新體驗

「一股創作、尋根的能量，對家鄉文化的自信，近年在大稻埕持續迸發。」台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰15年前來到大稻埕，一路看著街區復興與轉變。他說，大稻埕歷經百年洗禮，造就接收外來文化的氣度和尺度，積累豐厚底蘊，使得文創團隊、設計師、文化人乃至於各路旅人，都能在這座老街坊滋養靈感轉譯時代潮流，新舊共融中玩味出不一樣的大稻埕。

淡水河畔光景

百年前，這裡與街外車道一樣匆忙。「大稻埕」如其名原是曬穀的廣場，1851年同安人林藍田創設「林益順」商號後開始建立街市，而後1860年淡水開港，大稻埕因地利之便吸引外商進入設立洋行，昔日農地蛻變為樟腦、南北貨、布匹、茶葉、中藥的集散地，不僅是商業重鎮，也成為孕育現代化思潮的搖籃，時光遞嬗，大稻埕風華數度翻篇。

經典地景巡禮

迪化街一段以民生西路為界，以南至南京西路通稱「南街」，以北至歸綏街通稱「中街」，再向北至民權西路則稱「北街」。讓我們由南向北來一趟經典地景巡禮，領略大稻埕的百年風華。

春日藝遊陽明山

四月春暖花開，正是遊賞好時節，前往台北後花園，徒步陽明山山仔后，造訪1950年代的美軍宿舍、感受花卉試驗中心的繽紛風情，從展覽裡獲得藝術啟發，陶醉在山中校園的典雅景致，來一場慵懶的春日散策。

跟隨在地美食家一探士東市場

近年新穎超市林立，但傳統市場仍是台北人日常中不可取代的重要食材來源，尤其天母的士東市場從蔬果、糕點、花卉到雞鴨魚肉攤商，無一不在市井風情中透著講究與細緻，成為許多外地人不遠千里前來朝聖的所在。

最佳心靈捕手

浪浪除了成為家庭一員，也可以走入校園及工作場域，在日常中與人們互動，豐富彼此的生命歷程，讓曾經漂泊、寂寞的心靈互相貼近，領略愛有各種可能和形狀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦