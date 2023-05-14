【文 Max・攝影 鄒保祥、翁睿坤、林俊耀、王漢順・圖 鄭兆婷】

走訪迪化街百年來經典的知名場面，

由初訪、再訪的旅人梭巡交織，

老派魅力得以延續新故事。

迪化街一段以民生西路為界，以南至南京西路通稱「南街」，以北至歸綏街通稱「中街」，再向北至民權西路則稱「北街」。讓我們由南向北來一趟經典地景巡禮，領略大稻埕的百年風華。

商道氣息濃厚的迪化街

「商道文化是迪化街一帶最大特色，新創店家與傳統繽紛雜處，商業氣息濃厚。」導覽品牌「島內散步」資深導覽員陳韻華說，過往這裡因為繁盛的通商貿易奠定財富，居民因而有閒情追求文化雅興，戲院、酒樓、餐館、咖啡廳等娛樂事業順勢發展，加上港埠通商引入歐美、南洋、東洋文化，使得大稻埕文藝薈萃，也反映在風格多元並存的街屋上，華美的仿巴洛克洋樓、傳統的閩南式建築、明亮的紅磚洋樓、現代主義樓房在此兼容並蓄，建築立面、山牆裝飾、亭仔腳各有美學，儼然是街屋建築的博物館，點亮大稻埕的經典魅力。

南街經典必賞

遊覽大稻埕，陳韻華說，很多遊客會從靠近捷運北門站的南街一帶進入，此處街屋多為糅合中西風格的歐風洋樓，相距不遠的屈臣氏大藥房、大稻埕遊客中心都是推薦一遊的好去處。位於迪化街一段34號的屈臣氏大藥房是拍照熱點之一，巴洛克風立面上的「屈臣氏」正字標記及「龍麟伴塔為記、別人不得冒效」圖雕氣派華美。大藥房其實是台灣李氏家族祖厝，如今為「小藝埕」所在地，設有手工藝品店「好攸光刻所」、主題書店「Bookstore 1920s」、在地伴手禮「台灣物產」、自家烘焙「爐鍋咖啡」及藝文空間「思劇場」，頗受遊客青睞。此外，1920年代是大稻埕文化鼎盛、發達樂業的黃金時期，若想感受當年風華，推薦造訪大稻埕遊客中心，裡頭特別設置喫茶店、中藥行、公學校、菊元治裝所、永樂燈苑五大復古場景，並提供免費旗袍、中山裝換裝體驗，不妨預約穿戴，化身當年雅士走逛大稻埕。

除了百年街屋，迪化街一段21號的「永樂布業商場」也是不可忽略的重要看點，陳韻華向大家推薦，「二樓有上百間布商販售各種布材，如果不知道要買什麼、找誰縫，店家也會指路。選好適合的布再上三樓找裁縫師，想要什麼都能客製化。」而這裡布業之所以如此興盛，源於日本時期開始進口印花布而成為全台最大的布料中心，二戰後又在政府鼓勵下紡織業順勢興起；其後市場歷經重建，現於二樓和三樓規畫布業市場及加工地，串接客群打造一條龍服務。她補充，「其實這裡不只布料包羅萬象，以市場為中心向周邊擴散，還有許多飾品、時裝相關物件，吸引服裝設計、手作文創及周邊西裝店前來採購。」來到這裡就盡情挖寶吧！

來到「永樂布業商場」除能一窺布業風貌，更是挖寶好所在。 （攝影／鄒保祥）

中街特色人文建築

越過民生西路來到涼州街一帶即屬中街，此處不僅是以南北貨為主的熱鬧年貨大街，也是大稻埕早期形成市街的地區，在此遙想當年奠定大稻埕繁榮經濟的過往，別有一番風情。現今迪化街154號、156和158號所在地，原本是迪化街的第一間街屋，其中154號和156號迄今留存，前者為勝豐食品行，後者現為「林五湖故居」，開放民眾參觀。至於今迪化街105號的「林復振商行」也是大稻埕經濟的發跡地之一，由「大稻埕開基祖」林右藻於1853年創設復振、復源、復興三間商鋪發展貿易，時至今日也可一窺百年老店風貌，可說是迪化街最老的商號之一。

除了淵遠流長的百年歷史，此段建築風格也相當豐富吸睛，像是位於123號的「怡和泰」為雙併折衷主義式建築，三樓開了圓形拱窗，中段磚面嵌入刻有「IWATAI」的橢圓浮雕，頂端中央有勳章及緄邊雕飾；此外148號的建築則為「聯華食品」起家厝，有著巴洛克風華麗山牆、精緻紋飾，都是認識大稻埕建築之美的好所在。

「林復振商行」為迪化街上知名的百年老店。 （攝影／王漢順）

連成一排的閩南式建築「十連棟」是迪化街經典必遊的景點之一。 （攝影／翁睿坤）

北街好逛必買

來到北街畫面一變，多為裝飾素雅、覆蓋瓦片的閩南式建築，及簡樸風格的紅磚拱廊洋樓。這裡早期是米行及雜貨大批發，以茶葉、乾貨、中藥、稻米買賣為主，目前則是米店、竹器、金紙、油行、農具等老鋪的集中地，「老綿成燈籠店」、「高建桶店」、「永興農具工廠」皆為此處的經典名店，廊下物美價廉的綿燈花布、竹簍花袋、桶器木具自帶時代氛圍與濃厚的台灣古早味，成了國內外遊客的必逛店家，送禮自用兩相宜。

越往北靠近民權西路，商家漸少，迪化街最具代表性的「十連棟」建築群坐落其間，其由10棟二層樓高的紅磚建築組成，街屋立面高度、樣式整齊畫一，騎樓下紅磚拱圈相連，工法之美令人駐足流連。立面至今仍可見森元洋線、連瑞利、振豐、晉春、春發及林源益商號等字樣，其中後五家做的是碾米生意。早年這一帶因鄰近淡水碼頭水門，農戶可利用河運將稻穀運到此處碾米，再經由台北橋運往三重埔或大稻埕販售，極具地利之便，碾米業一時興盛。陳韻華說，「直到二戰前後稻米改行配給制，光環在迪化街才逐漸淡去。」如今十連棟保留第一進立面騎樓供遊客欣賞，後方則改建為新式社區大樓，新舊並立顯得很有意思，而這也是大稻埕最為獨特處──由南至北不時可見多元並存的風情畫，每次到訪總有新發現。

老字號「高建桶店」、「永興農具工廠」成為老街的尋寶地。 （攝影／鄒保祥）

老字號「高建桶店」、「永興農具工廠」成為老街的尋寶地。 （攝影／鄒保祥）

來到「永樂布業商場」除能一窺布業風貌，更是挖寶好所在。 （攝影／鄒保祥）

【完整內容請見《台北畫刊》5月號664期】。