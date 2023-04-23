【文 曾家鳯・攝影 李智為】

四月春暖花開，正是遊賞好時節，前往台北後花園，徒步陽明山山仔后，造訪1950年代的美軍宿舍、感受花卉試驗中心的繽紛風情，從展覽裡獲得藝術啟發，陶醉在山中校園的典雅景致，來一場慵懶的春日散策。

四季花香飄縈 花卉試驗中心

位於中國文化大學旁的花卉試驗中心，占地約四公頃，這裡氣候合宜，四季交替不同的花期，無論何時拜訪，都是賞花時機。早春是賞櫻祕境，隨後杜鵑盛開、流蘇綻放，紫藤花也來爭妍，都吸引遊客打卡自拍、流連忘返。

園區以平坦石地串聯，適合信步漫遊，主題花區規畫不同造景，像巴黎鐵塔、希臘地中海建築風情，讓人彷彿置身異國，而水生池邊的景致，也令人感到心曠神怡；除了花卉區，還有不容錯過的清新樹景區，黑松頂天、針葉林錯落，秋天槭樹區更有轉變如落羽松般的棕紅美景，成為攝影愛好者，甚至是婚紗取景的熱門拍攝地。

異國生活情調 陽明山美軍宿舍群

1950年代韓戰爆發後，美軍派駐大量軍官來台提供軍事協防，於台灣南北多處興建美軍及眷屬宿舍，陽明山山仔后地區成為全台規模最大的美軍宿舍區，建築物及配置大都仿照美式南方城郊住宅風格，包含雨淋板牆、煙囪、壁爐、車庫、草地庭院等，慰藉當時駐台美軍，一解離鄉背井的思鄉之情。

寬廣草坪搭上三角斜板屋舍，陽明山美軍宿舍群保留美國鄉村風情。

美軍宿舍群目前仍存百餘棟，部分轉作餐廳經營，像是親子、蔬食、美式風格料理等特色餐廳，任君挑選；近年更有旅宿進駐，讓旅人能實際入住，體驗美式的悠閒鄉村感。陽明山美軍宿舍群擁有的獨特氛圍值得細細品味，不妨挑間咖啡廳小歇片刻，感受異國情調，享受閒適又愜意的美好時光。

歷史流轉文物之美 華岡博物館

華岡博物館位於中國文化大學陽明山校區內，館內文物、展覽豐富，分為典藏、展覽、推廣教育三大類，廣含不同年代，從中華陶土、瓷器的歷史發展，到交趾陶的廟宇藝術，還有民初家居物品，來此可從中體會時代變遷感。

在館藏方面，以清末民初書畫為代表，收錄如于右任、郎靜山、溥心畬、張大千、歐豪年等書畫大家的作品。除了定期展外，還有不定時更換的特展，例如當期展出的「名山百年聯展」，展出不同風格的水墨畫，不論是瀑布衝擊感、水流的平展性，都呈現了水墨的特有張力。

典雅中國風建築 中國文化大學

中國風建築加上小橋流水庭園風格，漫步文化大學校園中能感受到寧靜與雅致的愜意。

中國風建築加上小橋流水庭園風格，漫步文化大學校園中能感受到寧靜與雅致的愜意。

景色優美、空氣清新的中國文化大學，校內建物別具一格，因創校時以宏揚中國學術為宗旨，校舍採用中國古典樣式，例如中國明堂造型設計風格的紅簷、圍欄，加以小橋流水點綴，讓校園增添韻味，猶如穿梭在古裝劇般的場景。春末夏初之際，雲雨霧氣匯聚於此，被山嵐籠罩的校園建築，恍如空中樓閣，美不勝收。

此外，位於山巔的校區，能眺望綿延的翠綠山巒，後山則擁有絕佳視野，可盡收寬闊的城市風景，當夜幕低垂，轉變為繁華夜景，同樣深受遊客喜愛。品賞美景後，也可順遊夜晚正熱鬧的士林觀光夜市，這裡是台北規模最大的夜市，有各種新奇好玩的商品，還能順便飽餐一頓必比登推薦美食。

準備出發｜春日藝遊陽明山

士林捷運站➡花卉試驗中心➡陽明山美軍宿舍群➡美軍俱樂部特色餐廳群➡中國文化大學校園漫步➡特色咖啡廳午茶➡華岡博物館➡士林觀光夜市必比登美食

INFO

花卉試驗中心

地址 台北市士林區仰德大道四段175巷32號

電話 02-2861-6361

時間 08:00-17:00

陽明山美軍宿舍群

地址 台北市士林區格致路39號（山仔后派出所）附近

華岡博物館

地址 台北市士林區華岡路55號

電話 02-2861-0511轉17607

時間 09:00-16:00 （週六、日公休）

中國文化大學

地址 台北市士林區華岡路55號

電話 02-7737-8979

【完整內容請見《台北畫刊》4月號663期】。