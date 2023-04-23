跟隨在地美食家一探士東市場
【文 Jasmine Wazowski・攝影 李智為】
近年新穎超市林立，但傳統市場仍是台北人日常中不可取代的重要食材來源，尤其天母的士東市場從蔬果、糕點、花卉到雞鴨魚肉攤商，無一不在市井風情中透著講究與細緻，成為許多外地人不遠千里前來朝聖的所在。
從熱愛美食的護理人員轉型為全職美食部落客的霸丸，以「爆肝護士的玩樂記事」粉絲團闖出專業吃貨形象，吸引近20萬名忠誠粉絲追隨，懂吃擅廚藝熱中挑選好食材的她，對士東市場讚譽有加。
五星級品質與服務 顛覆傳統市場印象
「士東市場的價格與街頭市場相比偏高，但是品質讓人安心，蔬果很乾淨、肉品色澤漂亮，連海鮮也特別處理過，是我推薦這裡的主因。」因工作開始接觸天母，到後來舉家搬來，時常下廚的霸丸深入天母生活圈，在此走跳超過二十年，食材採購自有一套心法，對於品質要求極高，因此更有感於士東市場的獨特之處。
走進市場，霸丸會不設限地隨意逛，有時甚至站在路口觀察，比較各攤位的人氣，若發現人潮聚集眾多的攤位，會刻意繞過去看看。根據經驗，高人氣通常代表該攤位有一定的特色優點，例如特別親切、實惠或品質好，很適合作為初入陌生市場的選攤指南。
確認眼神後發問 試吃的攤商有絕活
對於決定下手購買的關鍵，霸丸也有私房密技。「從觀察攤主的眼神開始，如果對方釋放出願意分享的態度，我就會進一步詢問食材、烹調方式，甚至主動詢問可否試吃。」
她認為，市場和超市的不同之處，在於市場會推出少見的新鮮菜色，不妨從簡單提問開始，一方面測試攤商的服務態度，另一方面也有更多時間評估適合採買的食材，像是遇到願意協助處理內臟的生鮮魚攤，霸丸會在等待時，仔細瀏覽攤上其他食材，看到不錯的品項，直接一併採購；見微知著的道理在市場也通用，若是生熟食皆備的攤位，建議詢問試吃，從簡單的滷菜入門，通常在小菜上用心的老闆，在其他食品的水準，也不會讓人失望。
跟著熟食攤配菜 廚藝新手也能上手
士東市場的另一大賣點，是中午前容易被搶購一空的熟食攤。跨越大江南北的豐富菜系，無論是鹹香的油飯或芋頭鹹粥，還是滷汁誘人的白菜燴獅子頭與梅干扣肉，都是需要慢火炒製的功夫菜，按個人偏好選購，省去烹調時間，也是霸丸推薦的輕鬆加菜祕訣。
此外，若是沒有想法不知道做什麼菜時，熟食攤上隨四季變化的菜色搭配，也能成為食材採購靈感。霸丸會從檯面上的菜餚偷師，看見清炒花椰菜配上黑木耳、紅蘿蔔絲，能增添豐富的口感層次與視覺效果，她就會將紅蘿蔔放入購物籃，從中延伸發想出炒肉絲或炒蛋的組合，量身打造自家口味，霸丸鼓勵大家，多練習幾次就能上手，可以多試試用不同食材的搭配，變化出令人耳目一新的季節料理。
INFO
士東市場
地址 台北市士林區士東路100號
電話 02-2834-5308
時間 1樓07:00-18:30；2樓07:00-21:00（週二～週日）
【完整內容請見《台北畫刊》4月號663期】。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言