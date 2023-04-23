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跟隨在地美食家一探士東市場

聯合新聞網／ 臺北畫刊
定居天母的霸丸對士東市場的食材品質讚譽有加。 （攝影／李智為）
定居天母的霸丸對士東市場的食材品質讚譽有加。 （攝影／李智為）

【文 Jasmine Wazowski・攝影 李智為】

近年新穎超市林立，但傳統市場仍是台北人日常中不可取代的重要食材來源，尤其天母的士東市場從蔬果、糕點、花卉到雞鴨魚肉攤商，無一不在市井風情中透著講究與細緻，成為許多外地人不遠千里前來朝聖的所在。

從熱愛美食的護理人員轉型為全職美食部落客的霸丸，以「爆肝護士的玩樂記事」粉絲團闖出專業吃貨形象，吸引近20萬名忠誠粉絲追隨，懂吃擅廚藝熱中挑選好食材的她，對士東市場讚譽有加。

五星級品質與服務 顛覆傳統市場印象

「士東市場的價格與街頭市場相比偏高，但是品質讓人安心，蔬果很乾淨、肉品色澤漂亮，連海鮮也特別處理過，是我推薦這裡的主因。」因工作開始接觸天母，到後來舉家搬來，時常下廚的霸丸深入天母生活圈，在此走跳超過二十年，食材採購自有一套心法，對於品質要求極高，因此更有感於士東市場的獨特之處。

走進市場，霸丸會不設限地隨意逛，有時甚至站在路口觀察，比較各攤位的人氣，若發現人潮聚集眾多的攤位，會刻意繞過去看看。根據經驗，高人氣通常代表該攤位有一定的特色優點，例如特別親切、實惠或品質好，很適合作為初入陌生市場的選攤指南。

確認眼神後發問 試吃的攤商有絕活

對於決定下手購買的關鍵，霸丸也有私房密技。「從觀察攤主的眼神開始，如果對方釋放出願意分享的態度，我就會進一步詢問食材、烹調方式，甚至主動詢問可否試吃。」

熱情的攤商粉絲主動向霸丸打招呼話家常，順便討論當日的餐桌菜單。 （攝影／李智為）
熱情的攤商粉絲主動向霸丸打招呼話家常，順便討論當日的餐桌菜單。 （攝影／李智為）

她認為，市場和超市的不同之處，在於市場會推出少見的新鮮菜色，不妨從簡單提問開始，一方面測試攤商的服務態度，另一方面也有更多時間評估適合採買的食材，像是遇到願意協助處理內臟的生鮮魚攤，霸丸會在等待時，仔細瀏覽攤上其他食材，看到不錯的品項，直接一併採購；見微知著的道理在市場也通用，若是生熟食皆備的攤位，建議詢問試吃，從簡單的滷菜入門，通常在小菜上用心的老闆，在其他食品的水準，也不會讓人失望。

跟著熟食攤配菜 廚藝新手也能上手

士東市場的另一大賣點，是中午前容易被搶購一空的熟食攤。跨越大江南北的豐富菜系，無論是鹹香的油飯或芋頭鹹粥，還是滷汁誘人的白菜燴獅子頭與梅干扣肉，都是需要慢火炒製的功夫菜，按個人偏好選購，省去烹調時間，也是霸丸推薦的輕鬆加菜祕訣。

琳琅滿目、排列整齊的新鮮食材，方便顧客挑選。 （攝影／李智為）
琳琅滿目、排列整齊的新鮮食材，方便顧客挑選。 （攝影／李智為）

此外，若是沒有想法不知道做什麼菜時，熟食攤上隨四季變化的菜色搭配，也能成為食材採購靈感。霸丸會從檯面上的菜餚偷師，看見清炒花椰菜配上黑木耳、紅蘿蔔絲，能增添豐富的口感層次與視覺效果，她就會將紅蘿蔔放入購物籃，從中延伸發想出炒肉絲或炒蛋的組合，量身打造自家口味，霸丸鼓勵大家，多練習幾次就能上手，可以多試試用不同食材的搭配，變化出令人耳目一新的季節料理。

熟食攤的餐盒既可為三餐輕鬆加菜，也可成為自煮料理的搭配參考。 （攝影／李智為）
熟食攤的餐盒既可為三餐輕鬆加菜，也可成為自煮料理的搭配參考。 （攝影／李智為）

士東市場環境整齊清潔，且有豐富的四季旬味。 （攝影／李智為）
士東市場環境整齊清潔，且有豐富的四季旬味。 （攝影／李智為）

INFO

士東市場

地址 台北市士林區士東路100號

電話 02-2834-5308

時間 1樓07:00-18:30；2樓07:00-21:00（週二～週日）

【完整內容請見《台北畫刊》4月號663期】。

台北畫刊663期-友善動物生活 台北進行式
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