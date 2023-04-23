【文 鄭兆婷・攝影 鄒保祥】

抓住機會翻轉流浪犬的既定印象，

看見牠們所擁有的優點和魅力，

為靈魂鍥上愛的形狀，

成為彼此的心靈捕手。

浪浪除了成為家庭一員，也可以走入校園及工作場域，在日常中與人們互動，豐富彼此的生命歷程，讓曾經漂泊、寂寞的心靈互相貼近，領略愛有各種可能和形狀。

習慣作伴 同伴動物為成長加溫

活躍於台北市立蘭雅國中的校犬「黑皮Happy」，犬如其名，是大家的開心果，活潑可愛的牠成為大家共同的話題，全校師生關係因而更加緊密。輔導主任薛秀、組長蕭純妍憶及，2020年校方響應教育部國教署「校園犬貓計畫」，特地前往台北市動物之家認養一隻2個月大的小黑犬，「當時的教師備課研習中，不僅請來台北市動物保護處的講師，也為學生開辦『犬心犬意』一系列浪犬議題，希望大家能因此了解如何和狗狗正確互動，並意識到身為飼主的責任。」

迎來黑皮後，蘭雅師生總動員陪伴牠融入校園生活，為牠準備舒適的活動空間，並定期規畫健檢、注射疫苗，黑皮一天天成長茁壯。校內學生也可報名「黑皮護衛隊」擔任小志工，加入清潔、飲食或散步組，於學期間參與「犬力以赴」課程學習犬隻照護、散步技巧、製作鮮食、寵物社群經營等，或在課餘時間牽著黑皮逛校園。遇到戶外課程，同學們便沿著忠誠路行經天母運動公園，和黑皮完成一趟認識街區的輕旅行，也讓幸福日常如影隨形。

專責訓練、照護黑皮的邱明成老師說明，幼犬若歷經良好、完整的社會化過程，就越能適應環境，他笑道，「因為小志工的關係，黑皮慢慢習慣除了我以外，還有很多人會來照顧牠，自然就不太會隨意吠叫，也養成牠的好個性；學生也在過程中適應黑皮，由此理解和動物相處的道理。」蕭純妍進一步分享，有些學生原本怕狗，但在鼓起勇氣和黑皮互動後，發現牠其實很溫和，體會到未曾經歷的事即使令人害怕，只要鼓起勇氣面對，其實是可以突破的。

蘭雅學生擔任小志工與黑皮互動，成為彼此最佳夥伴。 （攝影／鄒保祥）

現在，黑皮化身蘭雅校園的生命教育大使，配合教學活動穿梭課堂，新生報到時也以學姐的姿態到各班認識大家⸺至於多數時候，牠就是一隻正處於愛玩年紀的小狗，在愛的陪伴中盡情遊戲和探險。

化身專業療育犬 展現浪犬魅力

除了走入校園與大家作伴，狗兒也能藉由專業訓練成為「心輔犬」，在特殊教育、銀髮照護現場服務不同需求的族群。「台灣心輔犬培育團隊」近年積極走訪全台收容所和中途之家收編浪犬，以療育為目標培訓牠們成為專業的工作犬，希望藉以改善兩個社會議題：一是浪犬所面臨的現況；一是需要學習相處的人，像是害怕動物、特教班的孩子，都是心輔犬團隊的服務對象。

團隊執行長陳奕君強調，「心輔犬與其他工作犬不同，在於依照個性訓練專業技能，所以能彈性結合教案來服務多元族群。」培育心輔犬從性格篩選、專業培訓到真實互動都研擬嚴謹、具體化的量測表，技術長鍾皓羽說明，訓練期視成、幼犬及個性約半年至一年不等，且須完成專注力、配合度、互動能力等評估程序，才能走入課堂擔任老師。成功培育的心輔犬以擅長技能對應課程級別和族群，比如以互動體驗來說，「波提」處於活潑的年紀，適合和小孩、銀髮族接觸；生性聰敏、守護心強的「墨墨」安排在進階課程，示範危險情境中，透過狗狗臨場反應來明白牠們不喜歡的事，了解如何安全與狗狗相處。

有感轉變 學會真正的親密關係

心輔犬互動課程通常從體驗活動出發，讓人們在接觸中認知狗的行為及相處之道，從明白狗兒喜歡、不喜歡的事了解何謂尊重，潛移默化間，孩子對他人的態度也會慢慢轉變。陳奕君點出，「彼此不因對方做的事感到害怕或緊張，才是真正的親密關係。」轉變也不只發生在孩子身上，心輔犬在活動中面對不同態度、動作的人群時也持續社會化，學習調適節奏來提升自信，對工作表現更有幫助。

鍾皓羽補充，即使相處過程曾因不適當的舉動導致緊張，只要雙方重新調適好願意再次接觸，兩端的摩擦便能好好和解。「害怕沒有關係，只要用對的方法克服。雙方有可依循的安全規則，感到安心、不易發生危險，便能建立雙向的信賴和安全感。」

浪愛延續 療育契機自然發生

在為特殊族群規畫的課程裡，孩子也會透過與心輔犬或同儕競爭，學到領導與團隊合作，「他們有時還會故意讓狗老師贏呢。」陳奕君認為這有助於讓孩子了解，他們不是單方面「被幫助」的角色，自己也擁有「可幫助」的力量，能自主決定如何幫助他人，人和犬都能因此強化成就感和培養自信心。彼此陪伴、學習的過程轉動改變的契機，雙方從裹足不前到採取互動，讓有感的療育持續發生。

「台灣心輔犬培育團隊」技術長鍾皓羽示範，如何正確地與狗狗進行第一次接觸，建立良好的雙向關係。 （攝影／鄒保祥）

團隊透過體驗活動，讓人們認識浪浪、親身感受牠們的魅力。 （攝影／鄒保祥）

五年來，心輔犬積極走訪全台各地，在陪伴和克服情緒障礙、提升學習動機及心靈復健等表現十分優異，培訓理念亦受各界肯定，「只要用正確方式跟狗狗配合，讓牠們自然而然地在互動中展現天分和特質，就有機會轉化人們對浪犬的既定印象。」鍾皓羽欣慰地說。

【完整內容請見《台北畫刊》4月號663期】。