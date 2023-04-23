【文 Merida・攝影 鄒保祥】

拜宇宙吸引力法則恩賜，

注定相遇的靈魂逐漸靠近，

碰觸內心最柔軟的美地，

成為世上最親密的家人。

近年來，認養成了許多人迎來毛小孩的方式之一，除了「台北市動物之家」收容犬貓並開放民眾認養，坊間也有許多「中途之家」，提供民眾認養寵物的管道。但不管哪一種途徑，在成為毛爸、毛媽之前，都應了解生活將面臨的大改變與應承擔的責任。

拜訪中途之家 收編相契合的靈魂

初春細雨還寒，拜訪藏身巷弄的「貓藝家」咖啡，主人「貓婆婆」熱情開門迎接，心頭一熱彷彿春日暖陽。待她逐項說明入內注意事項、每個房間裡貓咪的情形、如何安全互動才欣然讓我們進屋，和貓咪溫馨交流。

十多年來，貓婆婆獨力經營咖啡廳、販售文創商品，也長期招募志工並投注收入於救援重傷、家暴、棄養、孕期的貓咪，陪伴牠們走過身心靈的復原之路，當牠們恢復良好就會進到貓藝家，「我希望這些孩子能時常和我以外的人互動，感受人的多元性，提高送養的機會。」你對毛孩的善意和喜愛，牠都感覺得到，而你也被某個靈魂吸引，雙方越靠越近，成為彼此心靈的歸屬，一起找到幸福的家。

貓婆婆幫長期照護的貓餵藥、量血糖，在她的堅持下貓咪逐漸恢復健康。 （攝影／鄒保祥）

全新的生活 身分的轉換與認知

貓藝家的中途程序值得取經，每位領養人都會經過嚴謹的身家調查和家訪，從職業、年齡、性別、租屋、家庭背景到未來15年的生涯規畫，都在考量範圍，甚至必須每週前來貓藝家和想領養的貓互動──興趣和養育截然不同，貓婆婆希望領養人藉此釐清自己「愛」的程度，如果把喜愛動物當作興趣，建議找間寵物咖啡廳，欣賞犬貓的可愛面即可。她常向有心領養者喊話，一旦領養了毛孩，牠們不再是興趣般可隨意拋棄的選項，飼主必須轉換成為人父母的心態，「我們要學會穩住自己，不管發生什麼事，都得肩負照顧毛孩一生的責任，了解到牠有需求、會生病，最後老去。有毛孩之前可大手筆買奢侈品犒賞自己，現在則要思考如何換算成添購貓砂、貓糧的額度。」

貓婆婆談到，「認養成功固然是美事一樁，但送養後才是真正的開始。」即使是租屋族，貓婆婆也會針對貓咪須留意的死角、隙縫、開關、門戶再三提醒。一對準備領養兩隻幼貓的小夫妻分享，他們特地添購活動門、擋板、護具及儲蓄帳戶，攜手打造理想的養育環境。

貓婆婆示範在掌心、指腹抹點心餵食貓咪，讓貓咪一邊舔手也熟悉你的味道。 （攝影／鄒保祥）

也因為領養人和貓婆婆相互信賴，他們常常定期回報毛孩的生活，貓婆婆也會回饋養育建議。「如果真的遇到不可抗力因素無法續養，建議歸還或送往專業的中途之家。這裡每隻貓都是我救回來的孩子，我很樂意幫牠們再找一個新家。」

浪浪有展望 認養毛孩新鮮News

除了中途之家，台北市動物保護處副處長翁綉雯分享，台北市動物之家安頓流浪犬貓，也持續幫助受傷、生病的牠們恢復健康，台北市政府並於今年3月通過動物之家新建案址的都市計畫變更，未來不僅提供流浪犬貓更人道舒適的收容環境，動保處的辦公廳舍也將整合於此，以期建構更完善的服務。

認養毛孩除了需要一定的經濟條件，心態上的調適和準備也是非常重要的一環。 （攝影／鄒保祥）

若有心認養毛孩、和流浪犬貓互動，動保處「TAS浪愛滿屋」也是不錯的方案，目前已有寵物業者、民間機構、里辦公處響應，協助提供空間、照護及推廣犬貓認養等公益資源，擴大動物之家收容犬貓的能見度。此外，動保處官網及臉書也提供相當多認養及照護資訊，認養後也會安排一個月的適應期，確保飼主及毛孩雙方權益。翁綉雯呼籲，一旦走入「不擬繼續飼養動物」程序，經過45天未成功媒合而留下棄養紀錄，飼主將不再擁有動物之家認養動物的資格。有鑑於此，希望大家了解到愛不只有熱情，也有相伴的責任。認養前務必深思、做好功課，認養後也請守護牠們，讓彼此成為最親密的一家人。

more

新手毛爸毛媽檢核表

□做足心態調整及認知轉換

□準備合適的生活空間

□檢視是否有足夠時間陪伴毛小孩

□理解晶片配置的必要性

□準備養育毛孩的資金帳戶

□規畫可定期前往的獸醫院

□定期安排健康檢查、疫苗施打事宜

□正向行為訓練師的諮詢管道

【完整內容請見《台北畫刊》4月號663期】。