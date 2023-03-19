攀上樹梢 從不同高度觀看城市

【文－shiba tien 攝影－黃政達 圖－許荏涵】

攀樹運動在歐美行之有年，是項不分年齡都能安全參與的運動，而台灣隨著近年戶外活動風氣興起，攀樹運動也日漸受到關注，參與者借助繩索攀到樹上觀景、閱讀，甚至放空睡覺、過夜，跟著樹木的脈動感受大自然的生命力。讓我們透過台灣第一位女攀樹師許荏涵的分享認識攀樹之趣，在一步步登高的過程中親近自然，也發掘城市自然生態的另類魅力。

安全進行攀樹

同時學習樹木知識

「2014、2015年左右，台灣興起登山、溯溪、攀岩等戶外運動風潮，攀樹也是在這個時間點進入台灣。」許荏涵回憶起攀樹運動在台灣的開端，那時她的老師、同時也是全台第一位攀樹師翁恒斌，前往香港學習攀樹技藝後，將這項運動帶回台灣推廣。許荏涵說道，專業的攀樹師必須經過國際樹木學會（International Society of Arboriculture）的認證，目前台灣擁有攀樹師證照的只有37位。

善用繩結、扣環並配戴安全帽，在攀樹師陪同下，任何人都可以安全地進行攀樹活動。 （攝影／黃政達）

善用繩結、扣環並配戴安全帽，在攀樹師陪同下，任何人都可以安全地進行攀樹活動。 （攝影／黃政達）

攀樹顧名思義是攀爬樹木，但手腳其實不會直接碰觸到樹木枝幹。攀樹者會透過事先固定於樹上的繩結，運用雙手推拉繩結的方式，搭配腳下踩踏繩結的力量，將自己的身體向上推動。許荏涵解釋，攀樹時穿戴的頭盔、吊帶與使用的繩索，都得符合國際安全規範，再加上擁有專業證照的攀樹師指導，攀樹其實是項很安全的運動。

許荏涵補充，攀樹對一般人來說，不僅是種運動體驗，還是一堂認識自然的課程。每次攀樹體驗活動開始前，她除了會解說穿戴設備與攀樹技巧外，也會帶著學員先觀察當天要攀爬的樹木，「例如在攀爬樟樹時，我會告訴學員，吸入樟樹的味道或是使用天然的樟樹製品，並不會導致蠶豆症發作，但市售的樟腦丸多半為化學合成，容易引起溶血反應，要特別注意；如果攀爬的是樹皮較薄的茄苳樹，就會提醒參加者注意，皮膚容易過敏的人接觸到掉落的樹皮屑可能就會發癢。」除了介紹樹種特色，許荏涵還會從土壤、樹根一路說明到樹頂的樹冠，引領學員認識更多樹木的知識。

身處不同高度

在樹上重新觀察環境

上樹後可以觀察到在地面所看不見的，像是近距離觀賞樹冠層。 （圖／許荏涵）

許荏涵常常在帶領學員體驗攀樹的過程中看到從前的自己。許荏涵在大學時第一次體驗攀樹，當時她心中也有許多疑惑與擔心：「這棵樹健康嗎？可以承受我的體重嗎？爬上樹之後要做什麼事？」這一連串的不安感讓她緊張到暈眩，最後只好選擇下樹。

許荏涵說，體驗攀樹的學員中，有人跟當年的自己一樣，因為緊張害怕，上樹後沒有餘裕欣賞風景，之後不免覺得可惜；但也有學員十分享受這項運動，上樹後會躺在事先架設好的吊床上看書，也有人會帶著畫板上去繪畫，更有人就只是躺在吊床上放鬆。

「曾有學員分享，當他躺在吊床上仰望樹冠層，才開始察覺到那天的雲朵是怎麼飄移，風來的時候，則可以觀察樹葉與枝幹隨風搖曳的姿態。此外，也有學員會看到松鼠在樹上活動。」許荏涵認為，不論是在城市或是野外攀樹，上樹後在高處所感受的一切，都是站在地面時所不曾有的經驗。

許荏涵還說道，孩童們上樹之後的反應更是令她印象深刻，曾經有孩童攀上樹後驚呼地大叫：「在樹上看到螞蟻了！」雖然站在地面抬頭看，也有機會看到樹幹上有螞蟻在爬行，但藉由攀樹更近距離觀察生物在樹上的行為，是全然不同的體驗，讓人們可以用新的角度觀察原本熟悉的環境。

從樹木開始感知環境

處處都是自然蹤跡

「其實攀樹運動跟日常生活之間的距離，並沒有那麼遠。」許荏涵說道，自己曾多次受邀到校園辦理攀樹活動，透過教導攀樹技巧及對樹木的觀察，增進孩子們的野外求生技能。她特別提到，之前有一次到螢橋國中帶領童軍團學生體驗攀樹，她與夥伴意外發現校園中的木棉樹已經死亡變成危木。在與校方溝通並進行評估後，她們再次進入校園利用攀樹技能修剪樹木，並邀請老師帶著學生在安全範圍外觀摩，也讓師生對於樹木有更多面向的了解。

許荏涵還指出，生活周遭的公園也是體驗攀樹的好去處。只要上「台北市政府市民服務大平台」公有場地租借系統搜尋關鍵字「攀樹」，就能看到在台北市公園申請進行攀樹活動的訊息，只需備妥所需資料，就能向台北市工務局公園路燈工程管理處申請攀樹。此外，在台北市也有許多攀樹活動可參加，像是台北市青少年發展處舉辦的攀樹體驗營，或是陽明山國家公園舉辦的青少年攀樹課程等。不過許荏涵強調，民眾在參與活動前，應先確認是否安排持有證照的攀樹師在場指導，才能確保活動安全。

而安全上樹後，再來就是盡情享受眼前的視野與風景。以大安森林公園為例，在4月中五色鳥育雛築巢期間，在樹下常能聽見五色鳥叫聲，但最多只能透過望遠鏡或相機鏡頭來賞鳥。然而藉由攀樹，人們可在不打擾五色鳥的前提下更靠近樹上的巢穴，用肉眼就能觀察五色鳥的斑斕毛色與餵食雛鳥的生態。

另外，有別於一般高山得在海拔1,800至2,500公尺才會產生雲霧，形成霧林帶，然而陽明山國家公園平均海拔不到1,000公尺，但在東北季風影響下，也有著降水豐沛、雲霧發達的特性，若是前往陽明山攀樹，不用上高山就能看到霧林帶代表植物昆欄樹。

許荏涵認為，攀樹打開了人與自然連結的通道，在攀樹過程中，與自己最親近的就是眼前的樹木與周遭所處的自然環境，此時除了努力上攀之外，別忘了好好感受與樹木、自然獨處的這一刻，相信你也會發現在這座城市裡，還有許多自然的聲音，以及平時忽略的動植物活動軌跡。

台北市不乏許多攀樹活動，可讓居住在城市裡的孩子親近自然。 （圖／許荏涵）

【完整內容請見《台北畫刊》3月號662期】。