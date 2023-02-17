【文ー林佳蕙．攝影ー許宜容．圖ーDrunk Play爛醉不累、Draft Land、FINELINE、WHEE! 下來玩、Box Taipei】

台北因著「2023台灣燈會在台北」的精彩燈飾作品，呈現令人目不暇給的光燦樣貌，而在充分享受這樣的美景之後，遊客們也可造訪沿途營業至深夜的酒吧、餐酒館、遊樂場所，讓美好的燈會遊程更豐富，留下更多記憶亮點。

# 晚間輕鬆喝一杯

Drunk Play爛醉不累、Draft Land

夜間的城市，在燈火的點綴下，散溢著有別於白日的浪漫氣氛，位於ATT 4 FUN信義店11樓的「Drunk Play 爛醉不累」高空酒吧，除有模擬太空座艙的內部裝潢，亦有外太空風格的戶外包廂，是個能讓夜遊者擁攬城市夜景的好所在。來此點一杯調酒，聽著DJ精選的歌單，抬頭即可見以燈光妝點的台北101大樓，讓人充分感受台北夜生活的魅力。

位於巷弄中的「Draft Land」立飲雞尾酒吧，曾獲亞洲50大最佳酒吧的美譽，每日供應十多種調飲，並不定期更換配方，就算經常來此品飲的酒客，也能獲得不同的新鮮感。而站立飲酒的方式，則讓人可以毫無拘束感地任由情緒輕鬆安放，不妨與三、五好友來此點杯調酒、自據一角暫歇，隨性地享受夜生活的自在情調。

「Draft Land」提供獨具創意的調酒。 （圖／Draft Land）

Drunk Play 爛醉不累

時間：19:00-02:00（週五、週六15:00-04:00，週日15:00-02:00）

電話：02-7737-5887

地點：台北市信義區松壽路12號11樓

Draft Land

時間：18:00-01:00

地點：台北市大安區忠孝東路四段248巷2號

# 遊程消夜好選擇

FINELINE、捌千代居酒屋

夜遊之際，難免需要美食進行體力補給，由「南瓜妮歌迷俱樂部」主唱柯家洋、演員陳柏霖和柯震東聯手新開設的「FINELINE」，是近日大家聚會的熱門選擇。氛圍營造靈感取自美國畫家Edward Hopper代表畫作〈Nighthawks〉，讓人一步入這家店，就被精心營造的藝術氛圍所包圍。FINELINE的餐點別具特色，例如以店家特製的日式醬料「山形醬」搭配辛香菜茗荷與紫蘇的「山形醬雞胸冷盤」、於大蝦頭高湯燉飯上鋪撒蝦鬆的「蝦鬆燉飯」，都是融合東西文化的飲食精髓，再造新口感的創意美食，足以回應深夜中的口腹之欲。

FINELINE以創意組合不同美食元素，讓大家在夜遊之際，也能享受味蕾的盛宴。 （圖／FINELINE）

位於市民大道消夜一級戰區的「捌千代居酒屋」，則是另一個深夜飲食的好選擇。師承日本師傅的店主，強調店內料理皆以正統日式手法製作，無論是肉質軟嫩、肉汁飽滿的牛肉和雞肉串，或是咬來彈牙的松阪豬和酥脆多汁的炸牡蠣，都讓人忍不住一口接一口，搭配店裡獨家販售的日本清酒，與摯友同伴來此，佐以美食佳餚回顧當日遊程所見，令人感到特別滿足。

FINELINE

時間：18:00-00:00（週一公休）

電話：02-2779-0072

地點：台北市大安區敦化南路一段236巷18號

捌千代居酒屋

時間：17:30-02:00

電話：02-2578-6348

地點：台北市松山區市民大道四段217號

# 星光時段遊樂場

WHEE! 下來玩、Box Taipei

若是逛賞燈會後仍有體力和遊興，也可以選擇讓身體動起來的夜間遊樂活動。例如由藝人瘦子E.SO跟YouTuber恩熙俊所開設的「WHEE! 下來玩」，就是一處在夜遊者之間頗受好評的夜間遊樂場。

為了營造「獻給都市人的祕密樂園」之感，WHEE! 下來玩特別邀請擅長沉浸式體驗的「驚喜製造」團隊策畫，在位於地下一樓的空間中，設置迷你高爾夫球遊具，並以擺設營造出戶外氣氛。在夜裡與友伴來此推桿競技，暫歇之時還可以現場販售的酒水輕食增加續航力，讓美好的夜晚更添餘韻。

「WHEE! 下來玩」的迷你高爾夫球場，提供不一樣的夜間遊趣。 （圖／WHEE! 下來玩）

尋求新潮玩法的夜遊者，結合VR實境遊戲的「Box Taipei」是值得一訪的熱門場地。在充滿運動酒吧氣氛的空間裡，除了有大螢幕電視播放當前最夯的運動賽事，店家還引進了多台VR遊戲機台，戴上VR頭顯器後，參與者瞬時便進入了另一個虛擬國度，進行刺激的射擊遊戲。參賽者可選擇單人挑戰模式，或與朋友組隊進攻，在歡樂的夜晚中，眾人沉浸在刺激遊戲中的呼叫聲此起彼落，讓夜遊的回憶更具趣味。

Box Taipei引進VR遊戲機台，讓大家擁有最新潮的虛擬遊戲體驗。 （圖／Box Taipei）

WHEE! 下來玩

時間：週四18:00-23:00，週五及週六18:00-01:30，週日14:30-23:00（週一至週三公休）

電話：02-8786-0269

地點：台北市信義區松仁路89號宏泰交易廣場B2

Box Taipei

時間：21:00-03:00（週六、週日21:00-05:00，週一公休)

電話：02-2776-0080

地點：台北市大安區市民大道四段118號

雙層觀光巴士賞燈專車

漫步城市賞燈，自有一番遊趣，而搭乘台北市雙層觀光巴士自高處賞燈又是另一種風情。一直以來深受遊客歡迎的雙層觀光巴士，在燈會期間特別與旅宿業者合作，推出配合燈會主題的「車體燈飾雙層觀巴」，限定合作旅宿業者的賓客預約免費搭乘。巴士途經台北101大樓、仁愛路、復興南路、忠孝東路、國父紀念館等燈會場域，讓遠道而來的旅客能一次盡覽絢麗光景！

時間：20:50（週五至週日加開19：40班次）

地點：捷運市政府站3號出口

僅於燈會期間推出的「車體燈飾雙層觀巴」，帶大家從不同視角領略光都之美。 （攝影／許宜容）

＊飲酒過量，有害健康

【完整內容請見《台北畫刊》2月號661期】。