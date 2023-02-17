【文ー韋森．攝影ー林冠良．圖ーOsteria Rialto義大利餐酒館、1789 Café Pâtisserie、騷豆花】

走逛台灣燈會，熱量想必消耗了不少，這時可不能讓胃受苦，消耗的熱量得好好補回來。《台北畫刊》精選燈會周邊的小吃美食、精緻甜點、異國饗宴，在東區商圈賞燈大飽眼福的同時，也得好好飽餐一頓！

# 銅板美食吃飽吃滿

彰化肉圓、頂好紫琳蒸餃館

「2023台灣燈會在台北」的光展區橫跨東區商圈，展區所在的忠孝東路不僅充斥著都會時尚餐廳，彎進巷弄，也藏有不少美食小吃，只需幾個銅板，就能夠感受老字號店鋪的好手藝。

開業超過三十年的「彰化肉圓」，每日限定只賣3小時，還沒到營業時間就已有顧客排隊，其歷久不衰的好滋味，讓人就算排隊也要來上一口。招牌肉圓以扎實的豬肉內餡裹上外皮，先蒸熟再油炸的方式，起鍋後的肉圓外皮皮薄卻不失軟嫩Q彈，大口咬下即可吃到滿滿的大塊豬肉餡與脆筍，再搭配特製粉色甜醬與提味蒜醬，食材與醬汁的甜鹹，巧妙地在唇齒間激發出獨特的香氣，從口腔溢到鼻腔，美味占據感官。愛吃辣的朋友，別忘了來點店家的特製辣醬，用香辣重新定義肉圓。

吃完肉圓後，碗底留下的醬料，還可以跟店家索取清湯，大骨湯與肉圓醬料的混合吃法，溫和而不失香氣，不僅調和方才肉圓在嘴裡留下的濃郁味覺，也留下了大骨湯的濃醇與鮮甜，用舌尖記下肉圓作為台式傳統小吃的精華。

被譽為台北黃金地段小吃扛霸子的「頂好紫琳蒸餃館」，位在東區頂好名店城地下一樓。一覽菜單，多樣蒸餃、麵食、涼拌小菜，全都是銅板價，跟著在地老饕點餐，一定要來份招牌鮮肉蒸餃、牛肉捲餅。一籠10顆的鮮肉蒸餃，稍微帶有厚度的外皮Q彈，呈現麵皮香甜的同時，也完美鎖住內餡與湯汁的鮮味，內餡的細絞肉與些許芹菜糅合出的綿密口感，每一口都是一場味覺饗宴。

牛肉捲餅則以煎至酥脆的蔥油餅，捲起牛肉薄片與大蔥，搭配滲進餅皮與食材間縫隙的特製甜醬，豪邁地將捲餅送進口中，一品麵食的嚼勁口感，心中只有滿足二字可以形容。若尚未飽足，可再加點鍋貼、細粉，再配上小米粥、綠豆粥，最後拿幾盤愛吃的涼拌小菜，滿桌的麵食饗宴，讓轆轆飢腸大感療癒。

皮薄又軟嫩Q彈的肉圓，先蒸熟再油炸的方式，烹調出讓人難忘的好口感 （攝影／林冠良）

彰化肉圓

時間： 15:30-18:30（週日公休）

電話：02-2752-1428

地點：台北市大安區安東街35巷4之1號

頂好紫琳蒸餃館

時間：11:00-21:00

電話：02-2752-0962

地點：台北市大安區忠孝東路四段97號B1

# 異國餐點品味浪漫

Osteria Rialto義大利餐酒館、美登利壽司

除了銅板美食，燈會展區周邊也有不少道地的異國風味料理值得一訪。位在捷運國父紀念館站附近的「Osteria Rialto義大利餐酒館」，以牆上的歐洲黑白老照片，營造出異國情調，別有特色的餐廳氛圍，甚至吸引電視劇《台北女子圖鑑》在此取景。

Osteria Rialto義大利餐酒館使用許多自義大利進口的食材，口味毫不妥協，可以感受到義大利主廚想把家鄉味端上餐桌的用心。非常受歡迎的蜜瓜火腿，豪邁地在大片蜜瓜上鋪滿生火腿，果物的甜味配上生火腿的鹹香，清爽又開胃。而饕客首選的瑪格麗特Pizza，僅僅是番茄紅醬、起司、羅勒葉的搭配組合，最能吃出主廚的真功夫，窯烤的Pizza餅皮焦香酥脆，越嚼越香，是許多人來店必點的招牌品項。另外也有義大利麵、燉飯、排餐，每道餐點都富有濃濃的義式風味，也可來點紅酒、白酒、氣泡水佐餐，呼應餐點的美味。

「Osteria Rialto義大利餐酒館」提供道地的義大利餐點。 （圖／Osteria Rialto義大利餐酒館）

昭和52年（西元1977年）即在日本創立的「美登利壽司」，2020年開始在台北開設分店，其以新鮮的食材、熟練的職人技巧，以及對壽司作為日式料理首選美食的熱情，深受饕客喜愛，吧台前師傅現捏壽司，讓饕客能夠直接見證職人對待食材的堅持，經常被形容成「親手捏出讓客人感動的壽司」。

店內販售的壽司種類眾多，有選擇障礙的話，不妨來份「超級特選握壽司拼盤」，特選的12貫壽司是由星鰻、海膽、干貝鮭魚卵、鮭魚、鮪魚中腹、赤身握壽司等食材所組成的饗宴，該套餐還附有開胃的茶碗蒸和蟹膏沙拉。由於食材都是由東京豐洲市場直送台灣，壽司米飯自然也是選擇自山形縣特A的輝映米，其以醋飯襯出個別食材的特色滋味，用料實在，每一貫壽司都是一道獨特的料理，就連海苔、醬汁、薑片、無限續碗、續杯的味噌湯與綠茶也是嚴選，確保每一口都能夠滿足老饕的味蕾。

Osteria Rialto義大利餐酒館

時間：11:30-15:00、17:30-22:00（週五、六至23:00）

電話：02-2778-1536

地點：台北市大安區光復南路260巷5號

美登利壽司

時間：週一至五12:00-21:30，週六、日11:00-22:00

電話：02-8772-9966

地點：台北市大安區大安路一段81號

# 樂享愉悅甜點魔法

1789 Café Pâtisserie、騷豆花

除了正餐之外，燈會展區周邊也有許多販售甜點的好店！談及甜點，一定不能錯過重視浪漫的法國手藝，「1789 Café Pâtisserie」的蛋糕甜點都是由法國籍甜點師傅親手製作，店中可頌、閃電泡芙、麵包、巧克力等各式甜品糕點宛若高級珠寶展示在櫃中，每一樣都精緻得閃閃發光。

超人氣甜點「焦糖聖多諾黑」以香脆酥皮襯底，上方交疊用焦糖點綴的香草奶油小泡芙，再以法式香草香緹環繞，每一口都能品嘗到奶油與酥皮之間完美疊合的滋味。主廚也專門研發閃電泡芙及巧克力產品，每一品項都含有濃郁的口感，令人吮指回味。

「1789 Café Pâtisserie」的焦糖聖多諾黑，是店內的招牌品項之一。 （圖／1789 Café Pâtisserie）

若是想來點台味十足的甜點，不妨試試從台北紅到日本的「騷豆花」。以古法純手工現製的客家養生豆花，質地軟綿細緻、略帶焦香風味，配上甜而不膩的糖水，十分合拍。也可依隨饕客的喜好，搭配喜愛的當季鮮果，感受每一碗豆花融入不同食材的創新設計，用味蕾重新認識古早味豆花，是賞燈之餘十分推薦的療癒美食。

「騷豆花」搭配新鮮水果的豆花，口感清爽。 （圖／騷豆花）

1789 Café Pâtisserie

時間：11:00-19:00（週一公休）

電話：02-2772-5889

地點：台北市大安區忠孝東路三段217巷4弄10號

騷豆花

時間：11:30-21:00（週一公休）

電話：02-2711-2705

地點：台北市大安區敦化南路一段236巷36號

【完整內容請見《台北畫刊》12月號635期】。