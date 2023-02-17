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十二行政燈區 深入民眾生活場域

聯合新聞網／ 臺北畫刊
松山燈區　玉兔招財喜迎春 （圖／台北市政府）
松山燈區　玉兔招財喜迎春 （圖／台北市政府）

【文ー黃映嘉．圖ー台北市政府】

為了讓燈藝作品時刻與民眾同在，除了光、源、中央與未來四大展區，市府也規畫了結合在地特色的「十二行政燈區」，融合創意燈光設計，打造自然生態、人文特色、文化藝術及宗教民俗等主題燈區，反映台北多元又豐沛的能量。同時，透過深入生活場域的燈藝作品，民眾不需到展區也能感受到燈會氣氛，讓閃耀奪目的作品走入日常。

松山燈區　玉兔招財喜迎春

松山慈祐宮前廣場、松山車站、台北府城隍廟前廣場

以民俗文化、祈福為主軸，結合在地宮廟等宗教文化元素，同時串聯饒河街觀光夜市，更邀請台灣在地知名原創IP「好想兔」作者獨家設計月宮後花園燈飾，打造不同的互動體驗感受。

中山燈區　文昌禧兔

心雙連線形公園

以「金榜題名，功成名就」的祝福為題材，勾勒文昌文化的神學傳達，經由象徵吉祥的各種動作，透過視覺詞彙代替語言，藉以演化「文昌禧兔」的吉祥喜兆。

中山燈區　文昌禧兔 （圖／台北市政府）
中山燈區　文昌禧兔 （圖／台北市政府）

萬華燈區　龍飛鳳舞．祥耀艋舺

艋舺公園星象廣場

設置於艋舺公園星象廣場，並串聯艋舺龍山寺傳統燈藝展區，呈現傳統廟宇節慶特色，輝映古鎮艋舺，讓民眾感受傳藝文化之美。

萬華燈區　龍飛鳳舞．祥耀艋舺 （圖／台北市政府）
萬華燈區　龍飛鳳舞．祥耀艋舺 （圖／台北市政府）

信義燈區　登陸月球 尋兔記－微光・水影・綠寶盒

永春陂溼地公園

永春陂溼地公園為繁華信義區的最後一個夜光寶盒，「山田設計」藝術家重新演繹這個寶盒，形塑出溼地生態寬闊的包容性，同時也將位於這片溼地的擬物地景，扣合在地特色與未來想像。

信義燈區　登陸月球 尋兔記－微光・水影・綠寶盒 （圖／台北市政府）
信義燈區　登陸月球 尋兔記－微光・水影・綠寶盒 （圖／台北市政府）

北投燈區　關渡留鳥

關渡水岸自然公園

邀請在地藝術家以竹編藝術表現出鳥與鳥巢的樣態，藉以呈現土地與生態環境的特色。另外也與台北市關渡宮合作，以財神概念創作出「財福大道與林蔭燈海」，期望為賞燈民眾帶來滿滿的財運與福氣。

北投燈區　關渡留鳥 （圖／台北市政府）
北投燈區　關渡留鳥 （圖／台北市政府）

文山燈區　玉兔倚月

貓纜指南宮站外仙境廣場

以花燈工藝、現代光雕加上科技投影，呈現六大人氣主題區域，結合影、音、聲、光的設計元素，串聯貓空與文山區域打造出台北世外桃源的奇幻世界。

文山燈區　玉兔倚月 （圖／台北市政府）
文山燈區　玉兔倚月 （圖／台北市政府）

大安燈區　快樂天堂兔

安森林公園8號出口、大安區行政中心廣場

光的魔幻力量自行政中心傳統祈福燈區開始蔓延，串聯大安森林公園以豐富的森林彩樂園展現迎新春的生命力，更以上千顆光源營造兩大主題燈廊，展現魅力街景。

大安燈區　快樂天堂兔 （圖／台北市政府）
大安燈區　快樂天堂兔 （圖／台北市政府）

中正燈區　玩聚中正

中山堂

以「玩聚中正」扣合年度主題「光源台北」的「原點」為核心，以北門為起點，銜接鑑古知今的四大城門，揉融出「喜新念舊」的奇蹟光區，玩聚城內的歷史盛典。

中正燈區　玩聚中正 （圖／台北市政府）
中正燈區　玩聚中正 （圖／台北市政府）

內湖燈區　內湖 Tomorrow 兔

大港墘公園

運用工業風格的結構鐵件，打造出科技感霓虹燈條，加上攀登於5公尺高的科技AI兔，並結合地面互動投影設計，擷取內湖區「水牛到滑鼠」的在地特色及演變。

內湖燈區　內湖Tomorrow兔 （圖／台北市政府）
內湖燈區　內湖Tomorrow兔 （圖／台北市政府）

大同燈區　心願樹

永樂廣場

主題燈以滿滿愛心燈籠築起的心願樹為主角，象徵收穫與幸福的成果。心願樹主結構採原木組合心型框架，內層擺放心型燈籠或復古紅燈籠，以現代幻彩燈光與永樂街區相互輝映。

大同燈區　心願樹 （圖／台北市政府）
大同燈區　心願樹 （圖／台北市政府）

南港燈區　港動兔兔

台北流行音樂中心南基地文化館前廣場

從文化、產業和生活三面向，展現南港充滿活力的門戶意象。主題燈採用建築光雕投影，在北流場館上嘗試各種可能性，邀集民眾徜徉此地，盡情釋放想像力，在新的一年齊步築夢。

南港燈區　港動兔兔 （圖／台北市政府）
南港燈區　港動兔兔 （圖／台北市政府）

士林燈區　光兔

台北表演藝術中心

配合專屬音樂展演，敘述著在歷史洪流中此地人們的到來，同時在空間懸吊30組光源圖像，構成圓形直徑約7.5公尺的聲光表演裝置，透過燈光連續的流動與閃爍，呈現影像動態效果，如同定格動畫。

士林燈區　光兔 （圖／台北市政府）
士林燈區　光兔 （圖／台北市政府）

【完整內容請見《台北畫刊》2月號661期】。

台北畫刊第661期-光源台北 以燈光點綴城市多種面容
台北畫刊第661期-光源台北 以燈光點綴城市多種面容

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夜遊璀璨台北光城

台北因著「2023台灣燈會在台北」的精彩燈飾作品，呈現令人目不暇給的光燦樣貌，而在充分享受這樣的美景之後，遊客們也可造訪沿途營業至深夜的酒吧、餐酒館、遊樂場所，讓美好的燈會遊程更豐富，留下更多記憶亮點。

逛遊燈會享美食

走逛台灣燈會，熱量想必消耗了不少，這時可不能讓胃受苦，消耗的熱量得好好補回來。《台北畫刊》精選燈會周邊的小吃美食、精緻甜點、異國饗宴，在東區商圈賞燈大飽眼福的同時，也得好好飽餐一頓！

十二行政燈區 深入民眾生活場域

為了讓燈藝作品時刻與民眾同在，除了光、源、中央與未來四大展區，市府也規畫了結合在地特色的「十二行政燈區」，融合創意燈光設計，打造自然生態、人文特色、文化藝術及宗教民俗等主題燈區，反映台北多元又豐沛的能量。同時，透過深入生活場域的燈藝作品，民眾不需到展區也能感受到燈會氣氛，讓閃耀奪目的作品走入日常。

未來展區 數位科技打開未來想像

信義商圈、四四南村一帶是台北匯聚國際時尚潮流和多元文化之地，今年燈會特別在此規畫未來展區，集結潮流文化、科技、農業等多元主題的燈飾作品，帶來充滿突破性體驗的未來想像。 此外，未來展區還有位於台北市政府市政大樓的「台北NEXT！」與台北101大樓的「台北101閃耀夢想」兩座副燈，藉由投影光雕秀共演，讓建築本身成為作品，展現此刻最亮眼的台北。 透過未來展區處處充滿驚喜的作品，串聯具有時尚繽紛城市面貌和多元文化的信義商圈，以及轉化新生成為現代世外桃源的四四南村，象徵台北城市的永續未來，展現未來的燈會，由台北開始。

中央展區 傳統創新碰撞新鮮火花

從源展區沿著忠孝東路前行，就可抵達台灣燈會的中央展區，範圍包含國父紀念館至台北市市民廣場等場域，集結了經典、國際、多元和未來四大特色，設置1主燈、3副燈和7燈區，為民眾帶來超過300件精彩的燈會作品。 在國父紀念館園區內，除設有呼應「光源台北」主題的造型主燈「玉兔壯彩」，還有為致敬千禧年台灣燈會九龍燈意象的「蟠龍獻瑞」，以及感謝疫情期間辛勞醫護人員的「從心出發」兩座副燈，也設置了由傳統燈藝師製作的十二生肖燈組「生肖叢林燈區」、運用森林元素傳達自然永續精神的「湖光悠遊燈區」、以光雕秀呈現台灣之美的「台灣臻美燈區」及國際友好城市邀展等作品，打造出有別以往傳統形式的多樣燈區。 除了國父紀念館園區內的作品，在台北市市民廣場還設有一座副燈「躍動未來」和以未來生活為想像的「科技創新燈區」、交織台灣民間故事和西方童話元素的「歡樂派對燈區」等作品，融合豐富多變的傳統文化和創新科技，為今年燈會增添意想不到的互動體驗。 另外，燈會期間中央展區的主燈和副燈規畫定時展演，搭配聲光變換帶來多重的視覺體驗，歡迎民眾前來觀賞。

源展區 多元文化匯聚創意泉源

逛完光展區，走進歷史悠久的松山文創園區，這裡是「2023台灣燈會在台北」源展區所在地。松山文創園區見證台北的歷史變遷，如今則是匯聚台北多元文化、滋養創意的泉源，而源展區即從新住民、客家、原住民等多元族群文化出發，打造超過25組特色作品，無論是白日賞燈或夜晚賞光都各有迷人風情，不妨徐徐漫步其中，感受台北多元藝術的魅力。 除了融合不同族群文化的燈飾創作，此處也是副燈「臺北兔給樂」的所在。策展團隊以巨型LED螢幕，搭配充氣裝置及燈光設計等，帶來前所未有的視覺體驗，同時也呼應台北的多元與創新，希望帶領大家在目眩神迷的精彩畫面裡，感受這個城市的多彩迷人。

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