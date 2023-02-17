十二行政燈區 深入民眾生活場域

【文ー黃映嘉．圖ー台北市政府】

為了讓燈藝作品時刻與民眾同在，除了光、源、中央與未來四大展區，市府也規畫了結合在地特色的「十二行政燈區」，融合創意燈光設計，打造自然生態、人文特色、文化藝術及宗教民俗等主題燈區，反映台北多元又豐沛的能量。同時，透過深入生活場域的燈藝作品，民眾不需到展區也能感受到燈會氣氛，讓閃耀奪目的作品走入日常。

松山燈區 玉兔招財喜迎春

松山慈祐宮前廣場、松山車站、台北府城隍廟前廣場

以民俗文化、祈福為主軸，結合在地宮廟等宗教文化元素，同時串聯饒河街觀光夜市，更邀請台灣在地知名原創IP「好想兔」作者獨家設計月宮後花園燈飾，打造不同的互動體驗感受。

中山燈區 文昌禧兔

心雙連線形公園

以「金榜題名，功成名就」的祝福為題材，勾勒文昌文化的神學傳達，經由象徵吉祥的各種動作，透過視覺詞彙代替語言，藉以演化「文昌禧兔」的吉祥喜兆。

中山燈區 文昌禧兔 （圖／台北市政府）

萬華燈區 龍飛鳳舞．祥耀艋舺

艋舺公園星象廣場

設置於艋舺公園星象廣場，並串聯艋舺龍山寺傳統燈藝展區，呈現傳統廟宇節慶特色，輝映古鎮艋舺，讓民眾感受傳藝文化之美。

萬華燈區 龍飛鳳舞．祥耀艋舺 （圖／台北市政府）

信義燈區 登陸月球 尋兔記－微光・水影・綠寶盒

永春陂溼地公園

永春陂溼地公園為繁華信義區的最後一個夜光寶盒，「山田設計」藝術家重新演繹這個寶盒，形塑出溼地生態寬闊的包容性，同時也將位於這片溼地的擬物地景，扣合在地特色與未來想像。

信義燈區 登陸月球 尋兔記－微光・水影・綠寶盒 （圖／台北市政府）

北投燈區 關渡留鳥

關渡水岸自然公園

邀請在地藝術家以竹編藝術表現出鳥與鳥巢的樣態，藉以呈現土地與生態環境的特色。另外也與台北市關渡宮合作，以財神概念創作出「財福大道與林蔭燈海」，期望為賞燈民眾帶來滿滿的財運與福氣。

北投燈區 關渡留鳥 （圖／台北市政府）

文山燈區 玉兔倚月

貓纜指南宮站外仙境廣場

以花燈工藝、現代光雕加上科技投影，呈現六大人氣主題區域，結合影、音、聲、光的設計元素，串聯貓空與文山區域打造出台北世外桃源的奇幻世界。

文山燈區 玉兔倚月 （圖／台北市政府）

大安燈區 快樂天堂兔

安森林公園8號出口、大安區行政中心廣場

光的魔幻力量自行政中心傳統祈福燈區開始蔓延，串聯大安森林公園以豐富的森林彩樂園展現迎新春的生命力，更以上千顆光源營造兩大主題燈廊，展現魅力街景。

大安燈區 快樂天堂兔 （圖／台北市政府）

中正燈區 玩聚中正

中山堂

以「玩聚中正」扣合年度主題「光源台北」的「原點」為核心，以北門為起點，銜接鑑古知今的四大城門，揉融出「喜新念舊」的奇蹟光區，玩聚城內的歷史盛典。

中正燈區 玩聚中正 （圖／台北市政府）

內湖燈區 內湖 Tomorrow 兔

大港墘公園

運用工業風格的結構鐵件，打造出科技感霓虹燈條，加上攀登於5公尺高的科技AI兔，並結合地面互動投影設計，擷取內湖區「水牛到滑鼠」的在地特色及演變。

內湖燈區 內湖Tomorrow兔 （圖／台北市政府）

大同燈區 心願樹

永樂廣場

主題燈以滿滿愛心燈籠築起的心願樹為主角，象徵收穫與幸福的成果。心願樹主結構採原木組合心型框架，內層擺放心型燈籠或復古紅燈籠，以現代幻彩燈光與永樂街區相互輝映。

大同燈區 心願樹 （圖／台北市政府）

南港燈區 港動兔兔

台北流行音樂中心南基地文化館前廣場

從文化、產業和生活三面向，展現南港充滿活力的門戶意象。主題燈採用建築光雕投影，在北流場館上嘗試各種可能性，邀集民眾徜徉此地，盡情釋放想像力，在新的一年齊步築夢。

南港燈區 港動兔兔 （圖／台北市政府）

士林燈區 光兔

台北表演藝術中心

配合專屬音樂展演，敘述著在歷史洪流中此地人們的到來，同時在空間懸吊30組光源圖像，構成圓形直徑約7.5公尺的聲光表演裝置，透過燈光連續的流動與閃爍，呈現影像動態效果，如同定格動畫。

士林燈區 光兔 （圖／台北市政府）

【完整內容請見《台北畫刊》2月號661期】。