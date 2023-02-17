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中央展區 傳統創新碰撞新鮮火花

聯合新聞網／ 臺北畫刊
巨大的紅蘿蔔造型花燈，不只吸引可愛的白兔圍繞，也吸引民眾上前拍照，為中央展區增添活潑、趣味的氛圍。 （攝影／林冠良）
巨大的紅蘿蔔造型花燈，不只吸引可愛的白兔圍繞，也吸引民眾上前拍照，為中央展區增添活潑、趣味的氛圍。 （攝影／林冠良）

【文ー張詩偉．攝影ー林冠良】

從源展區沿著忠孝東路前行，就可抵達台灣燈會的中央展區，範圍包含國父紀念館至台北市市民廣場等場域，集結了經典、國際、多元和未來四大特色，設置1主燈、3副燈和7燈區，為民眾帶來超過300件精彩的燈會作品。

在國父紀念館園區內，除設有呼應「光源台北」主題的造型主燈「玉兔壯彩」，還有為致敬千禧年台灣燈會九龍燈意象的「蟠龍獻瑞」，以及感謝疫情期間辛勞醫護人員的「從心出發」兩座副燈，也設置了由傳統燈藝師製作的十二生肖燈組「生肖叢林燈區」、運用森林元素傳達自然永續精神的「湖光悠遊燈區」、以光雕秀呈現台灣之美的「台灣臻美燈區」及國際友好城市邀展等作品，打造出有別以往傳統形式的多樣燈區。

除了國父紀念館園區內的作品，在台北市市民廣場還設有一座副燈「躍動未來」和以未來生活為想像的「科技創新燈區」、交織台灣民間故事和西方童話元素的「歡樂派對燈區」等作品，融合豐富多變的傳統文化和創新科技，為今年燈會增添意想不到的互動體驗。

另外，燈會期間中央展區的主燈和副燈規畫定時展演，搭配聲光變換帶來多重的視覺體驗，歡迎民眾前來觀賞。

主燈# 玉兔壯彩

展演時間：2/5（日）開幕典禮-21:30

2/6（一） ～2/19（日）18:00-21:30 每半小時一次

邀請知名藝術家Akibo（李明道） 操刀，靈感取自台灣領先全球的晶圓產業，打造出高22公尺、身著太空裝的科技玉兔，並邀請台灣之光奧運舉重選手郭婞淳合作，運用真人動態技術，捕捉其臉部表情，為科技玉兔注入豐富靈動的生命力。

而主燈名稱「玉兔壯彩」，「玉兔」象徵月光吉祥，「壯彩」則有光輝明亮的意涵，期許台灣在兔年能持續發光，讓世界看見台灣更好的樣貌。

「玉兔壯彩」除運用多項數位科技技術組合特效和動態影像，也融入台灣傳統戲曲元素，再搭配金曲音樂人陳建騏創作的主題曲，藉由視覺、聲光和圖像帶來精彩多變的展演。

副燈# 玉兔狀彩 （攝影／林冠良）
副燈# 玉兔狀彩 （攝影／林冠良）

副燈# 從心出發

展演時間：燈會期間每日18:10-21:40 每半小時一次

由2022年獲得有設計界奧斯卡美譽的「法國NDA金獎」燈藝師黃文全設計，以台灣造型為底座，周邊環繞代表各縣市的花卉，底座上的大樹則寓意深根台灣的主幹，藍鵲家族駐立於樹梢上，一顆隨著聲光律動的愛心自舞動的花朵中緩緩升起，公鵲振翅翱翔象徵毫不畏懼，而母鵲與雛鳥則代表新生命力的意象。

副燈# 從心出發 （攝影／林冠良）
副燈# 從心出發 （攝影／林冠良）

副燈# 躍動未來

展演時間：燈會期間每日18:00-21:30 每半小時一次

藝術家莊普以信義區大樓林立的景象為概念，取樣台北101大樓和諸多建築外觀，並選用數位科技0與1為設計元素，創作出白天是當代感十足的理性科技雕塑，夜間卻是燈光璀璨的城市風光。

副燈# 躍動未來 （攝影／林冠良）
副燈# 躍動未來 （攝影／林冠良）

副燈# 蟠龍獻瑞

展演時間：燈會期間每日18:20-21:50 每半小時一次

知名燈藝師藍永旗以「工必有意，意必吉祥」的思維出發，跨界結合常民信仰、科技藝術和動態機械展演，提取吉祥、祈福之敘事，靈活呈現蟠龍於聚寶之地神氣活現的畫面，透過老藝新作的手法，帶來跨時代的花燈光影美學。

副燈# 蟠龍獻瑞 （攝影／林冠良）
副燈# 蟠龍獻瑞 （攝影／林冠良）

【完整內容請見《台北畫刊》2月號661期】。

台北畫刊第661期-光源台北 以燈光點綴城市多種面容
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夜遊璀璨台北光城

台北因著「2023台灣燈會在台北」的精彩燈飾作品，呈現令人目不暇給的光燦樣貌，而在充分享受這樣的美景之後，遊客們也可造訪沿途營業至深夜的酒吧、餐酒館、遊樂場所，讓美好的燈會遊程更豐富，留下更多記憶亮點。

逛遊燈會享美食

走逛台灣燈會，熱量想必消耗了不少，這時可不能讓胃受苦，消耗的熱量得好好補回來。《台北畫刊》精選燈會周邊的小吃美食、精緻甜點、異國饗宴，在東區商圈賞燈大飽眼福的同時，也得好好飽餐一頓！

十二行政燈區 深入民眾生活場域

為了讓燈藝作品時刻與民眾同在，除了光、源、中央與未來四大展區，市府也規畫了結合在地特色的「十二行政燈區」，融合創意燈光設計，打造自然生態、人文特色、文化藝術及宗教民俗等主題燈區，反映台北多元又豐沛的能量。同時，透過深入生活場域的燈藝作品，民眾不需到展區也能感受到燈會氣氛，讓閃耀奪目的作品走入日常。

未來展區 數位科技打開未來想像

信義商圈、四四南村一帶是台北匯聚國際時尚潮流和多元文化之地，今年燈會特別在此規畫未來展區，集結潮流文化、科技、農業等多元主題的燈飾作品，帶來充滿突破性體驗的未來想像。 此外，未來展區還有位於台北市政府市政大樓的「台北NEXT！」與台北101大樓的「台北101閃耀夢想」兩座副燈，藉由投影光雕秀共演，讓建築本身成為作品，展現此刻最亮眼的台北。 透過未來展區處處充滿驚喜的作品，串聯具有時尚繽紛城市面貌和多元文化的信義商圈，以及轉化新生成為現代世外桃源的四四南村，象徵台北城市的永續未來，展現未來的燈會，由台北開始。

中央展區 傳統創新碰撞新鮮火花

從源展區沿著忠孝東路前行，就可抵達台灣燈會的中央展區，範圍包含國父紀念館至台北市市民廣場等場域，集結了經典、國際、多元和未來四大特色，設置1主燈、3副燈和7燈區，為民眾帶來超過300件精彩的燈會作品。 在國父紀念館園區內，除設有呼應「光源台北」主題的造型主燈「玉兔壯彩」，還有為致敬千禧年台灣燈會九龍燈意象的「蟠龍獻瑞」，以及感謝疫情期間辛勞醫護人員的「從心出發」兩座副燈，也設置了由傳統燈藝師製作的十二生肖燈組「生肖叢林燈區」、運用森林元素傳達自然永續精神的「湖光悠遊燈區」、以光雕秀呈現台灣之美的「台灣臻美燈區」及國際友好城市邀展等作品，打造出有別以往傳統形式的多樣燈區。 除了國父紀念館園區內的作品，在台北市市民廣場還設有一座副燈「躍動未來」和以未來生活為想像的「科技創新燈區」、交織台灣民間故事和西方童話元素的「歡樂派對燈區」等作品，融合豐富多變的傳統文化和創新科技，為今年燈會增添意想不到的互動體驗。 另外，燈會期間中央展區的主燈和副燈規畫定時展演，搭配聲光變換帶來多重的視覺體驗，歡迎民眾前來觀賞。

源展區 多元文化匯聚創意泉源

逛完光展區，走進歷史悠久的松山文創園區，這裡是「2023台灣燈會在台北」源展區所在地。松山文創園區見證台北的歷史變遷，如今則是匯聚台北多元文化、滋養創意的泉源，而源展區即從新住民、客家、原住民等多元族群文化出發，打造超過25組特色作品，無論是白日賞燈或夜晚賞光都各有迷人風情，不妨徐徐漫步其中，感受台北多元藝術的魅力。 除了融合不同族群文化的燈飾創作，此處也是副燈「臺北兔給樂」的所在。策展團隊以巨型LED螢幕，搭配充氣裝置及燈光設計等，帶來前所未有的視覺體驗，同時也呼應台北的多元與創新，希望帶領大家在目眩神迷的精彩畫面裡，感受這個城市的多彩迷人。

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