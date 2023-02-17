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光展區 在潮流街區點亮城市之光

聯合新聞網／ 臺北畫刊
Hi Hide。 （圖／台北市政府）
Hi Hide。 （圖／台北市政府）

【文ー郭慧．攝影ー林冠良、高讚賢．圖ー台北市政府】

人潮熙來攘往、潮流店面聚集的東區商圈，無論白晝或黑夜，總是閃爍著繁華燈火，而這裡正是「2023台灣燈會在台北」光展區的所在地。以SOGO復興館為起點一路向東，市府在忠孝東路兩側街巷布置了16件作品，還有超過40家在地商家響應「藝術入店」，讓光藝術走入店內，讓大家看見藝術之光與東區繁華兩相呼應，交織出最精彩的城市即景。

感受台北的自由、流動與多元印象

若從SOGO復興館向著國父紀念館方向前行，在忠孝東路兩側可看到十多件繽紛燦爛且風格多樣的燈飾作品，參與此區作品策畫的策展人蔡致偉表示，位於SOGO復興館及敦化南路口之間的「未來・穿梭・兔子洞」、「彩虹教堂」及「巢詠」3件作品，是發想自「自由・首都」概念，表達台灣走過民主轉型，也是亞洲第一個同志婚姻合法化的國家，希望居住及造訪台北的人們都能感受此間自由的社會氛圍。

敦化南路口至忠孝東路四段216巷口間的「時間的瞬息」、「城市後花園」、「美好時光」及「城市x程式對話」4件作品，則以「流動・城市」為主題，從台北完善的交通系統發想，表達在城市街弄中自由流動的生活感受；再往東至捷運國父紀念館站間的作品則以「印象・台北」為主題創作，藝術家將繽紛多元的城市街景轉化為燈藝創作，建構最迷人的台北印象。此外，在忠孝東路兩側巷弄中的瑠公公園、敦仁公園、延吉公園及捷運國父紀念館站 2 號出口，也可見到分別以人權、建築、文化及生態等主題進行的燈飾創作。

「藝術入店」將藝術導入商業空間

今年燈會更將藝術作品帶進商家店面，讓藝術真正融入台北人的日常。「我們媒合了藝術家與東區店家，將作品帶進髮廊、服裝店、豆花店、陶藝店、藝文空間等逾 40處商家，且許多作品皆是為該空間量身打造，希望藉由藝術導入，為商業空間帶來更多可能性。」負責策畫的胡氏藝術執行長胡朝聖表示。

睽違 23 年，台灣燈會在今年重返台北，我們不妨徐步走逛東區巷弄，從一座座令人驚豔不已的作品開始，將台北的多元印象與藝術創意收進眼簾，也放入心中。

藝術家Jun Ong與自行車品牌「Rapha Taipei Clubhouse．台北」的藝術入店合作作品「捕夢者Dreamcatcher」。 （圖／台北市政府）
藝術家Jun Ong與自行車品牌「Rapha Taipei Clubhouse．台北」的藝術入店合作作品「捕夢者Dreamcatcher」。 （圖／台北市政府）

起步走逛光展區

# 未來．穿梭．兔子洞

展演時間：2/1（三） ～2/19（日）17:00-21:50

每10分鐘一次

捷運忠孝復興站2號出口前可見白身黃斑、近12公尺高巨兔，從遠東SOGO百貨前不停變換影像的LED「兔子洞」中一躍而出，著實吸引眾人目光。

位於光展區最西側，由台灣新生代藝術家陳普操刀的「未來．穿梭．兔子洞」是本屆台灣燈會的起點，同時也傳達出捷運不只是種交通工具，更連結了人與城市，而那穿梭於捷運出入口的日復一日，好似相連成從今日到未來的通道，將人們送向更美好的未來，而那LED牆面每10分鐘展演一次，將台北的豐富多元呈現在人們眼前。

未來．穿梭．兔子洞。 （圖／台北市政府）
未來．穿梭．兔子洞。 （圖／台北市政府）

在忠孝東路四段、大安路一段交叉口附近的瑠公公園，可欣賞到由墨西哥藝術家兼台灣新住民Lua Rivera，以多色彈性布料編織出的作品「榮容」。Lua Rivera將東區巷弄文化比喻為水，人文與城市發展比擬為油，透過「油水混合」的形狀與波光為靈感，不僅指出台北作為亞洲同志遊行重鎮，也暗喻了台北在移工、原住民等人權議題上的共「榮」與包「容」。

當「榮容」作品亮起，閃耀繽紛的彩虹絢光不僅完美呼應繁華熱鬧的東區商圈，也讓人們在賞燈過程中，感受台北最迷人的城市個性。

榮容 （圖／台北市政府）
榮容 （圖／台北市政府）

# 仁愛帆城

在忠孝東路四段另一側、仁愛路四段71巷中的敦仁公園，也有著宛如發光結構體般的「仁愛帆城」，吸引所有行人目光。

相較於其他作品的繽紛奪目，「仁愛帆城」充滿著優雅靜謐的風格。藝術家范承宗以木條撐開數面錯落船帆，透過具有建築線條美感的結構，讓人聯想起台北隨處可見的公寓建築，也點出台北作為國內外知名建築師實踐理想的場域。而那理性卻又優雅的作品，不僅詮釋台北城市樣貌，也讓人想起城市裡新舊交疊的建築印象，在蘊藉光芒裡喚醒城市記憶。

仁愛帆城。 （圖／台北市政府）
仁愛帆城。 （圖／台北市政府）

# 初光之曜

光展區燈飾深入街弄及鄰里公園，在捷運國父紀念館站附近的延吉公園，可見到由藝術家夫妻檔蔡筱淇與吉川公野攜手操刀，掛在公園蓊鬱樹梢上的「初光之曜」。

「初光之曜」以多彩的潛水橡膠為素材，表現出時尚多彩的視覺印象，也象徵台北豐富多元的文化娛樂。白天行經此處抬首望去，樹上的多彩環圈彷彿繁花初綻；入夜後，搭配燈光投射，更像是星空上的美麗星雲般絢麗奪目。白晝、黑夜兩樣風情，卻都繽紛多彩，恰與充滿時尚前衛感的東區隱隱呼應。

初光之曜。 （圖／台北市政府）
初光之曜。 （圖／台北市政府）

# 光兔現蹤

日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡向來是國際藝文盛事常客，此次帶著經典作品中的人氣角色「光兔」來台，並將其製成捷運國父紀念館站1號出口上方的巨大兔偶，簡潔逗趣的模樣十分吸睛。

而在光兔面前還有一顆象徵地球的圓球。這只圓球由大岩奧斯卡親手繪製，球面上有台北市鳥台灣藍鵲、市花杜鵑花等花鳥紋樣，點出台北城市意象。當圓球置放在光兔眼前，便構成一幅光兔端詳地球的畫面，不只呼應兔年，也隱含台北是地球村中的重要成員之意。

光兔現蹤。（攝影／林冠良） （攝影／林冠良）
光兔現蹤。（攝影／林冠良） （攝影／林冠良）

# 安安

坐落在捷運國父紀念館站2號出口外，藝術家陳怡潔的作品「安安」則用台北市內可見的欒樹、杜鵑花、伯勞鳥、台灣藍鵲等作為圖騰，設計出絢麗的沉浸式投影，用豐富的自然生態，向熙來攘往的行人們親切地道聲「安安」。繽紛耀眼的色彩不僅呼應了台北的五光十色，也讓都市的繁榮文明與生態的多元風貌相互輝映，讓人身處在都市之中，也能感受自然的迷人之處及台北的雙面魅力。

安安。 （攝影／林冠良）
安安。 （攝影／林冠良）

# 藝術入店

2023台灣燈會不只在公共空間有吸睛奪目的燈飾創作，更將繪畫、編織、雕塑、燈光互動等不同藝術作品帶進東區店家，像是藝術家楊瀚橋將作品「咪鹿鹿」帶到服飾店「miho」中，彷彿長頸鹿小店長般的模樣著實討喜；法國藝術家Joan Pomero則以金粉紙為素材，為「斐瑟髮廊」打造具有立體皺褶的作品「皺巴巴的音」，呼應髮廊切割、塑型等創造過程；藝術家Leho 以貓為概念，在「富士堂」牆上繪製「幻獸系列」，結合AR技術後夜貓身姿更加活靈活現；藝術家鍾瓊儀則在「寓禾Saloon」落地窗上帶來作品「日常動作」，映照著或隨性或亮麗的台北人身影。「2023台灣燈會在台北」為東區商圈注入藝術活水，也歡迎人們前來發現藝術芳蹤。

皺巴巴的音。 （攝影／高讚賢）
皺巴巴的音。 （攝影／高讚賢）

與虛擬角色共同探索台北之美

走逛光展區時別忘了拿出手機，只要掃描作品旁的QR Code，便可蒐集由作品設計師以燈飾為原型創作出的虛擬角色，希望這些討喜逗趣的虛擬角色能陪伴人們走逛2023台灣燈會，一同探索台北之美。

【完整內容請見《台北畫刊》2月號661期】。

台北畫刊第661期-光源台北 以燈光點綴城市多種面容
台北畫刊第661期-光源台北 以燈光點綴城市多種面容

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夜遊璀璨台北光城

台北因著「2023台灣燈會在台北」的精彩燈飾作品，呈現令人目不暇給的光燦樣貌，而在充分享受這樣的美景之後，遊客們也可造訪沿途營業至深夜的酒吧、餐酒館、遊樂場所，讓美好的燈會遊程更豐富，留下更多記憶亮點。

逛遊燈會享美食

走逛台灣燈會，熱量想必消耗了不少，這時可不能讓胃受苦，消耗的熱量得好好補回來。《台北畫刊》精選燈會周邊的小吃美食、精緻甜點、異國饗宴，在東區商圈賞燈大飽眼福的同時，也得好好飽餐一頓！

十二行政燈區 深入民眾生活場域

為了讓燈藝作品時刻與民眾同在，除了光、源、中央與未來四大展區，市府也規畫了結合在地特色的「十二行政燈區」，融合創意燈光設計，打造自然生態、人文特色、文化藝術及宗教民俗等主題燈區，反映台北多元又豐沛的能量。同時，透過深入生活場域的燈藝作品，民眾不需到展區也能感受到燈會氣氛，讓閃耀奪目的作品走入日常。

未來展區 數位科技打開未來想像

信義商圈、四四南村一帶是台北匯聚國際時尚潮流和多元文化之地，今年燈會特別在此規畫未來展區，集結潮流文化、科技、農業等多元主題的燈飾作品，帶來充滿突破性體驗的未來想像。 此外，未來展區還有位於台北市政府市政大樓的「台北NEXT！」與台北101大樓的「台北101閃耀夢想」兩座副燈，藉由投影光雕秀共演，讓建築本身成為作品，展現此刻最亮眼的台北。 透過未來展區處處充滿驚喜的作品，串聯具有時尚繽紛城市面貌和多元文化的信義商圈，以及轉化新生成為現代世外桃源的四四南村，象徵台北城市的永續未來，展現未來的燈會，由台北開始。

中央展區 傳統創新碰撞新鮮火花

從源展區沿著忠孝東路前行，就可抵達台灣燈會的中央展區，範圍包含國父紀念館至台北市市民廣場等場域，集結了經典、國際、多元和未來四大特色，設置1主燈、3副燈和7燈區，為民眾帶來超過300件精彩的燈會作品。 在國父紀念館園區內，除設有呼應「光源台北」主題的造型主燈「玉兔壯彩」，還有為致敬千禧年台灣燈會九龍燈意象的「蟠龍獻瑞」，以及感謝疫情期間辛勞醫護人員的「從心出發」兩座副燈，也設置了由傳統燈藝師製作的十二生肖燈組「生肖叢林燈區」、運用森林元素傳達自然永續精神的「湖光悠遊燈區」、以光雕秀呈現台灣之美的「台灣臻美燈區」及國際友好城市邀展等作品，打造出有別以往傳統形式的多樣燈區。 除了國父紀念館園區內的作品，在台北市市民廣場還設有一座副燈「躍動未來」和以未來生活為想像的「科技創新燈區」、交織台灣民間故事和西方童話元素的「歡樂派對燈區」等作品，融合豐富多變的傳統文化和創新科技，為今年燈會增添意想不到的互動體驗。 另外，燈會期間中央展區的主燈和副燈規畫定時展演，搭配聲光變換帶來多重的視覺體驗，歡迎民眾前來觀賞。

源展區 多元文化匯聚創意泉源

逛完光展區，走進歷史悠久的松山文創園區，這裡是「2023台灣燈會在台北」源展區所在地。松山文創園區見證台北的歷史變遷，如今則是匯聚台北多元文化、滋養創意的泉源，而源展區即從新住民、客家、原住民等多元族群文化出發，打造超過25組特色作品，無論是白日賞燈或夜晚賞光都各有迷人風情，不妨徐徐漫步其中，感受台北多元藝術的魅力。 除了融合不同族群文化的燈飾創作，此處也是副燈「臺北兔給樂」的所在。策展團隊以巨型LED螢幕，搭配充氣裝置及燈光設計等，帶來前所未有的視覺體驗，同時也呼應台北的多元與創新，希望帶領大家在目眩神迷的精彩畫面裡，感受這個城市的多彩迷人。

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