開啟永續旅行 與世界共好

【文ー郭慧．圖－Fernando Meloni、台灣永續旅行協會、島內散步】

隨著防疫措施逐漸鬆綁，旅行需求也持續回升；然而在觀光復甦的同時，如何降低旅行過程中，對於環境和社會的衝擊，更是旅人及旅遊產業的當代必修課。讓我們透過推廣永續旅遊的民間團體、實踐永續理念的旅行業者的分享，從中了解旅遊產業與旅人在探索世界的過程中，如何開啟永續旅行、與世界共好。

取得環境、人文與經濟的最佳平衡

許多人會將「永續旅遊」（Sustainable Tourism）與生態旅遊（Ecotourism）、環境保護畫上等號，但投入推廣永續旅遊逾十年的「台灣永續旅行協會」理事長陳盈潔卻表示，環境保護僅是永續旅遊的其中一環，永續旅遊更強調的是，旅遊產業如何在地球環境、社會人文與經濟利益三者間達成最佳平衡。「許多旅遊業者和我們合作時，都會提到自己其實有志於實踐永續，只是若在過程中的每一個環節都將環境放到首位，恐將大幅提高成本。其實，獲取經濟利益本來就是永續旅遊的核心理念之一，相較於將地球環境、社會人文放到首位，永續旅遊更在乎的是『兼顧』平衡，希望業者在獲利的同時，也考量地球環境及在地社區的人文發展。」陳盈潔說道。

陳盈潔進一步舉例，像是旅遊業者與在地導覽團體、商家合作時，如何攜手透過友善環境、保護文化與自然遺產，兼顧社區經濟利益的方式推動觀光，而非只是在旅行地留下垃圾、消耗生態資源，甚至排擠其他地方產業發展，便是旅遊業者需考量的部分。另一方面，旅遊業者如何以在地採購、打造友善工作環境等，達成內部的永續經營，也是永續旅遊涵蓋的面向。

以認證協助消費者做出永續選擇

為了讓更多人了解永續旅遊的意涵，並進而實踐，台灣永續旅行協會也曾透過舉辦講座、錄製廣播節目等方式，向旅遊業者、旅人推廣永續旅行與生活態度，同時也與「全球永續旅遊委員會」（Global Sustainable Tourism Council, GSTC）等國際永續旅遊組織合作，協同辦理跨國交流、永續旅遊相關培訓課程等。另一方面，台灣永續旅行協會也為在地企業、社區組織擔任顧問，像是協助「桔子商旅」西門店取得國際生態永續飯店認證、協助花蓮吉哈拉艾部落參與全球百大綠色旅遊目的地競賽等，讓其成為永續旅遊最有力的夥伴。

「台灣永續旅行協會」擔任GTS綠色旅行標章的台灣認證窗口，讓消費者更易於辨識具永續理念的旅行業者。 （圖／台灣永續旅行協會）

不只如此，消費者對於永續理念的支持與認可，也是推廣永續旅遊的重要關鍵，因此讓消費者能辨識出願意實踐永續理念的商家至為重要。於是台灣永續旅行協會也與國際永續標章組織合作，擔任台灣永續標章認證窗口，並與全球綠色旅遊目的地認證（Green Destinations）、GTS綠色旅行標章（Green Travel Seal）等具公信力的國際永續旅遊認證平台合作，旅人能更直覺地以「有無認證」作為選擇的依據。

攜手在地共創永續經營

除了台灣永續旅行協會推廣永續旅遊，深耕在地的旅行品牌「島內散步」也希望兼顧地方創生與商業發展，經由與導覽員、在地團體的深度連結及客製永續旅行等方式，一步步朝永續方向前進。

島內散步執行長邱翊表示，從2012年在大稻埕開啟第一條導覽路線以來，島內散步累計已經合作超過300位導覽員及地方團隊，「我們追求的是長期的合作關係，而非一次性消費。」也因此，島內散步定期與導覽員、在地商家及團體聚會，交流彼此的心得，也分享島內散步的營運經驗，為在地商家、團體進行培力。「不久前我們才為在地夥伴開設媒體公關課程，讓大家知道接收到媒體邀約時該如何回應，希望藉由資源及經驗共享，與在地社群一起成長、永續經營。」邱翊說道。

「島內散步」帶領旅人走進採行自然放牧的北投蛋雞場「隨野家農場」，體驗永續旅行的樂趣。 （圖／島內散步）

透過深度走讀讓參與者更了解這一片土地，也是永續旅行的核心價值之一。 （圖／島內散步）

除了與地方共好，陪伴客戶深度認識土地更是島內散步著力的方向。為此，島內散步推出具永續特性、推廣地方文化的各式客製化旅行產品，讓企業在規畫員工旅遊、團隊建設活動（Teambuilding）、外賓接待活動時，有更親近地方的選擇。像是先前曾為富士軟片資訊公司、綜合製造品牌3M等規畫團隊建設活動，融合導覽與實境遊戲，將台北城化作實境遊戲現場，員工除了參與導覽，也在品嘗在地小吃、走訪歷史古蹟的過程中合力解謎，不只兼具知識性與趣味性，參與者也更深入了解腳下這片土地。

陳盈潔與邱翊不約而同地提及，台北兼具豐富自然地景及多元社會文化，且大眾運輸發達，旅人可以透過採行較少碳排放的交通方式，深入了解在地生態與人文，這些都是規畫、推廣永續旅行的有利條件。而作為台灣首善之都，台北也是許多國際旅人認識台灣的窗口，若能朝永續旅遊發展，不只能讓旅人藉由旅行實踐與世界共好，更能讓世界通過永續的窗口看見台灣。

島內散步結合旅行與遊戲，帶領體驗者深入了解腳下這片土地。 （圖／島內散步）

【完整內容請見《台北畫刊》1月號660期】。