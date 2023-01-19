虛擬世界的創造者 ——遊戲企畫

【文－郭慧 攝影－蔡耀徵 圖－大宇資訊】

玩遊戲是許多人生活中必不可少的娛樂，而你我手上那一款款精彩遊戲從無到有正是出自「遊戲企畫」之手。他們從設定遊戲世界觀、劇情發展、角色性格、破關機制等著手，與工程師及美術人員協力合作，將天馬行空的想像具象化，同時規畫合理的遊戲機制，打造充滿奇思妙想的遊戲世界，讓所有玩家都能在遊戲體驗中獲得喜悅與滿足。

遊戲中每個情節、每道關卡、每項道具的設計，都是遊戲企畫的心血結晶。 （圖／大宇資訊）

從無到有

遊戲開發的多面手

許多人聽到遊戲企畫這個職業時，往往很難想像其工作究竟包含哪些面向。曾參與《軒轅劍柒》、《女鬼橋 開魂路》等人氣遊戲開發的「大宇資訊」遊戲企畫蘇信榮、張耕愷表示，其實在遊戲開發過程中，但凡程式、美術設計以外的工作，都包含在遊戲企畫的工作範疇。

兩人舉例，在遊戲開發初期，遊戲企畫便得先做好「系統設計」，包含訂定遊戲的核心玩法、推進方式、玩家互動模式，甚至是多重結局的設定等；「劇情設計」的工作內容則與編劇有些類似，需依據系統設計的大架構，延伸發展出故事內容，並設定角色背景、性格及特長等；而在劇情初步確立後，遊戲企畫也必須操刀「關卡設計」，規畫每個關卡的內容、怪物配置，並構思如何在劇情架構下，讓玩家在每個關卡都有不同的遊戲體驗，並將想法傳達給工程師、美術設計人員，再發展成更成熟完整的設計。

此外，遊戲企畫也會負責「數值設計」，透過巧妙地訂定角色的攻擊力及防禦力等數值模型，確保遊戲的平衡性，也增加遊戲的挑戰性，讓玩家在過程中得到成就感，甚至願意付費獲得更精彩的遊戲體驗。「其實遊戲企畫的工作內容非常廣泛，每位遊戲企畫在不同遊戲的開發小組中也會負責不同工作，其實很考驗全方位的能力。」蘇信榮說道。

團隊合作

讓遊戲從想法化為作品

在遊戲的開發過程中，遊戲企畫需要與其他企畫人員、工程師、美術設計等各司其職並合力互助，因此善於溝通協調與團隊合作，並能以他人可理解的方式表達腦中想法至關重要。「舉例來說，如何將自己想像出的核心機制、關卡設計等，透過繪畫、堆疊樂高或其他方式展現出來，讓大家更容易理解，也是遊戲企畫很關鍵的能力。」張耕愷表示。

蘇信榮也補充，遊戲開發工作其實並非線性進行，而是隨時進行滾動式調整。舉例而言，系統設計雖屬於遊戲開發初期的工作，但也可能在開發過程中發現原始系統設定的盲點，而回過頭調整系統架構；又或是在劇情或關卡設計過程中，發現某些情節可能觸碰到社會敏感議題，而需調整設計內容甚至延遲上架。「像是以地震為背景的日本遊戲《絕體絕命都市4》，原先預定在2011年發售，沒想到當年發生了311大地震，由於時機點太過敏感而喊停，直到2015年才正式發行。」

此外，一款遊戲開發往往耗時3至5年，過程中隨時可能因為資金、企業政策、外在環境等因素而喊停、重置甚至終止，因此蘇信榮認為，擁有耐心及耐挫力，可以適應變動，並依此做出企畫內容的調整，也是身為遊戲企畫必備的能力與心理素質。

保持好奇心

讓做出來的遊戲更有趣

投身遊戲領域近十年的蘇信榮觀察到，近年由於電腦圖像等科技進步，遊戲視覺呈現越來越精細，也讓製作成本不斷提升，致使遊戲公司在出品遊戲時，更需考量成敗風險，因而更偏好選擇重製已有既定客群的舊角色IP（智慧財產）作品，而非推出全新IP。

另一方面，近年也有越來越多免費遊戲開發軟體工具問世，鼓勵許多有志於遊戲設計的獨立開發者，以個體戶、小型工作室的型態投入遊戲產業。「這算是頗為兩極的趨勢，大型遊戲公司多採用經典遊戲IP重新發行；小型工作室則製作小規模卻充滿原創性、題材獨特的遊戲。」

無論是大製作或小規模，遊戲企畫需要的人格特質與核心能力都不離其宗，兩人認為，遊戲產業變化快速，從載體、製作工具到內容等都會不停變化，因此遊戲企畫必須懷抱熱情，隨時觀察產業趨勢，留心技術演進，並對世界保有好奇心，能觀察日常生活中的人事物，或關心遊戲相關的角色背景，才能讓開發出來的遊戲更有趣，也更貼近玩家的生活體驗。

蘇信榮舉例，「像是翻找物品這類在日常生活中看似平常的動作，若能在遊戲世界裡以3D方式重現，便會因為這種設計在遊戲中相對少見，而成為一件很酷的事。所以日常萬物都有可能成為遊戲企畫的靈感，而且每款遊戲的背景不同，有些牽涉到歷史、有些牽涉到科學，對各種領域保有好奇心，就能發掘更多意想不到的題材或元素，這也是把遊戲企畫工作做好的關鍵之一。」他也表示，畢竟多數人是抱持著對於角色故事、遊戲發展的好奇心在玩遊戲，如果遊戲企畫人員本身很枯燥乏味，企畫出的遊戲恐怕也很難引起人們的興趣。

另一方面，張耕愷也指出，遊戲企畫的核心任務，便是精準地發掘各種題材的有趣之處，並透過設計及企畫手法，將趣味性傳達給玩家。兩人也認為，作為一名遊戲企畫，「當玩家覺得很有趣，就是讓我們很有成就感的事。」

蘇信榮 （攝影／蔡耀徵）

張耕愷 （攝影／蔡耀徵）

姓名：張耕愷、蘇信榮

職業：遊戲企畫

特質：擅長表達、具耐心與耐挫力，並對世界充滿好奇。

工作任務：負責遊戲的系統、劇情、關卡、數值等設計，從無到有規畫出遊戲的玩法、世界觀、角色性格等。

核心理念：企畫出好玩的遊戲，將不同題材的有趣之處呈現給玩家。

【完整內容請見《台北畫刊》1月號660期】。