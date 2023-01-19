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有吃又有得看 來去百年中山市場

聯合新聞網／ 臺北畫刊
有吃又有得看，來去百年中山市場。（圖／魚夫）
有吃又有得看，來去百年中山市場。（圖／魚夫）

【文．圖－魚夫】

百年的中山市場一帶很值得書寫。現在的中山北路在日本時代是通往台灣神社的「敕使街道」，而長安東路則為「大正町四条通」，是當時最寬闊的大街之一，這兩條道路所形成的三角窗，面向中山北路一側的「林田桶店」是台北少數從日本時代留存至今的手工木製桶店，十多坪的店面堆滿各式水桶、浴桶、飯桶、馬桶，乃至於蒸籠等，令人眼花撩亂，在1928年（昭和3年）開業，創辦人林新居傳子林相林，現在已由第三代的林煌一接手。

從1942年深秋台灣攝影家李火增所拍的舊照來看，這家店的建築到今天幾乎仍然一模一樣，有建商曾經和林相林商議改建為12層大樓，還要分他6層，居然被拒絕了，堅持繼續經營桶店，這種職人精神，台灣鮮之見也。

長安西路2號是山牆有著巴洛克式裝飾的三角窗房屋，大約於1920年代建成，第一代主人開設藥局だるま（DARUMA達摩），後來賣給台灣生意人林根籐，專賣日本進口的巧克力和餅乾等，這在那個時代裡，可是有名的高級零食店，後來林家投資事業失利，這房子轉了好幾手，竟至荒廢。2003年企業家曾朝滿出面買了下來，並敦聘台南古蹟老師傅費時8個月修復，修復後欄間牆上鑲有「滿樂門」三個大字，那是英文Monument的譯文，即「紀念碑」之意。後來這裡開了一家餐廳，我有回進入參觀，裡頭的人說，整修時採用上等檜木，盡量留存圓形磚和用糯米、黑糖汁砌成的合土牆，彌足珍貴。

滿樂門對面的路口則有了一些改變，位於今日中山市場靠北側的「中山大樓」，現已改名為「中山大樓商場」，台北市政府警察局中山分局中山一派出所即位於其角落一隅。而緊鄰中山市場東側的大樓落成於1961年8月10日，原為白色外觀，或許因曾拉皮翻修，現已變成豬肝色。

這一帶在日本時代名為「御成町」，是大官的高級住宅區，連蔣經國初來台灣時都曾住在這一帶。不但是重要的住宅區，為了配合鄰近的大正町，還設有「職業紹介所」、「公設質鋪」及「御成町市場」（今中山市場）等。

原址位於今中山市場西側，即長安西路15號的職業紹介所，提供日人來台北落腳找工作的所在，建於1921年，為採折衷主義風格設計的兩層磚造建築，1930年公設質鋪遷入此處，戰後原址改為「台北市衛生院」，作為台北市公共衛生的執行場所，並在1967年升格為台北市政府衛生局，直到1998年遷出。此處現已改為「中山藏藝所」，建築物的內外，諸如原木打造的階梯、細緻的洗石仿石的梁柱與牆面、迴廊的設計等，都很值得細細品味。

現在的中山市場前身是1915年（大正4年）因應都市發展興建的御成町市場，到了昭和時期更名為「昭和市場」。市場的建築原是磚造承重結構，木構桁架，一字型的形式，正門為階梯式山牆。到了1981年，舊有的市場已呈老態，所以拆除重建，規畫成綜合性大樓，1樓為賣場，2樓為傳統市場，3樓以上供台北市政府相關單位運用，不過有意願的攤商不多，所以變成今日1樓為傳統市場，2樓以上歸市府辦公用。

2011年中山市場發生大火，災後重新整修，人氣名店也不少，例如得獎連連的「中山紅豆湯」，湯圓、麻糬和黑糖粉粿等都很膾炙人口；「偵鎂水餃」本來在旁邊的巷子內，十餘年前遷入市場，老顧客不棄不離跟來交關，二代目的王老闆從母親手上學會高超手藝，做出來的水餃好吃得讓顧客伸出大拇指一度贊。

還有美食比賽的常勝軍「鶯歌號」，燒臘功夫了得，其餘諸如「裕發號雜貨」、「鮮玉蔬果行」、「萬福號雞鴨商」等名聲都很響亮，如果想在市場裡來碗熱騰騰的現煮麵食，那麼「吉慶飲食部」的排骨麵、切仔麵就是最佳的選擇了。

中山市場的建築內外和膾炙人口的攤商美食都很值得細細品味。 （圖／魚夫）
中山市場的建築內外和膾炙人口的攤商美食都很值得細細品味。 （圖／魚夫）

【完整內容請見《台北畫刊》1月號660期】。

台北畫刊第660期-歡迎新朋友 台北旅遊的多元魅力
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