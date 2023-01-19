歐美人帶路 流連城市裡的自然體驗

【文－Daniel Chou 攝影－黃政達、YC.H 圖－李小飛、獨木舟日常】

台北擁有許多山林祕境，不僅吸引本地山林愛好者探險走訪，連喜愛追求刺激的歐美背包客也深深著迷。來自美國的背包客李小飛（Asher Leiss），移居台灣10年探訪過的祕境不計其數，常透過粉絲專頁「跟著小飛玩」與YouTube頻道分享山林之美，他認為台北周遭自然資源豐富，想登山健行、野溪泡湯、從事水上活動等都很方便，繁華與自然兼具的台北，讓戶外活動愛好者擁有多元選擇。

自然景觀豐富的單日健行天堂

「台北非常適合Day Hikes（單日健行）！」在小飛心目中，台北市四通八達的大眾交通工具，創造出相當有利於親近戶外的條件。他表示，台灣的高山是許多外國登山客的最愛，比如小飛的芬蘭朋友，對湖泊習以為常，但來到台灣看到連綿的翠山，也驚為天人。然而台北的郊山不僅地貌多變，也十分易於親近，例如生態豐富的陽明山國家公園，只要搭乘捷運再轉公車便能抵達，方便快速又無需舟車勞頓，再加上四面受群山環抱，也讓山林行程更豐富、有彈性，使台北成為單日健行的天堂。

台北郊山的植被富有多樣性，且長年充滿生機，漫步其中既愜意又紓壓。 （攝影／YC.H）

玩遍全台的小飛認為，在台北市郊健行最大的好處，是能終年親山、享受茂盛的植物景觀。其他縣市尤其是南部，雨量多集中於夏季，植物的生長因此受限；但台北周圍的郊山，拜溫度多變、四季有雨的氣候所賜，植被一年到頭皆能獲得水分滋養，始終展現盎然生機。他認為，台北豐富而多樣的蕨類等植物，相較南部因缺水而顯得型態銳利的植物，視覺上更為宜人，每每讓他在登山時感到加倍放鬆、療癒，也留下難以磨滅的印象。

走入城市祕境感受自然魅力

台北固然是個高樓林立的繁忙都會，但除了大家早已熟稔的台北大縱走路線，還隱藏著許多常為人忽略的自然景點。偏好親水祕境的小飛認為，除了需事先提出申請、坐落於陽明山鹿角坑生態保護區內的楓林瀑布外，就屬內湖的圓覺瀑布最讓他難忘。

喜歡親水活動的小飛認為，台北戶外活動最友善之處在於不需長途跋涉，就能領略瀑布祕境與野溪溫泉之美。 （攝影／黃政達）

喜歡親水活動的小飛認為，台北戶外活動最友善之處在於不需長途跋涉，就能領略瀑布祕境與野溪溫泉之美。 （攝影／黃政達）

小飛指出，圓覺瀑布分上、下兩層，只要鑽過隱蔽在巨石間的小徑，攀爬向上，不消多久便可看見人跡罕見的上層瀑布，感受更天然而原始的水景。入冬後，陰雨綿綿的天氣，更為瀑布挹注了充沛的水量，此時上山觀瀑，格外有感覺。

此外，小飛也認為，泡野溪溫泉是體驗台北戶外魅力的方式之一，他曾多次於平台上分享的「下七股」溫泉，為陽明山境內唯一合法的野溪溫泉，堪稱最靠近市民的泡湯祕境。他表示，會推薦這裡的原因在於路程簡單舒適，就算體力有限的朋友也不用擔心，只要從上磺溪停車場穿越森林小徑，步行10至15分鐘即可到達。這裡蟲鳴鳥叫、輕煙裊裊，粗獷而原始的石床，簇擁著一泓乳白色的夢幻泉池，讓人泡湯時宛如置身仙境。

小飛接著補充，這些他所推薦的瀑布或野溪溫泉，都相當容易抵達，因此對於短暫來台遊玩的外國朋友來說，不會耗費太多移動時間；對於定居台北的外國人來說，更是能三不五時親近大自然，滿足身體對戶外活動的渴望。

滿足城市裡的旺盛冒險心

除了登山健行與野溪泡湯，小飛也相當推薦熱愛戶外活動的朋友，一訪北投的大砲岩。這座天然形成的攀岩名所位於陽明山西南側，從捷運新北投站轉乘公車便可抵達。但他也提醒，此處岩高雖只有十餘公尺，卻早已是許多攀岩初學者小試身手的練習場，除了能感受攀爬其上、腎上腺素飆升的快感，也因為擁有專業安全的裝備與指導教練，而成為外國朋友們最理想的冒險場所。

此外，小飛觀察到，台灣約莫從5年前引進SUP（立槳）等水上體驗課程後，已順勢養出一批鐵粉，經常能在台灣四周海域看見有人從事這項運動，而在不臨海的台北市也能體驗這項水上運動。近來有業者在台北市兒童新樂園對面的河雙21號河濱公園提供相關服務，讓人可以在寬闊平靜的河面上，玩SUP、划獨木舟，一邊欣賞燦爛的夕陽，感受城市裡最魔幻的時刻。

台北從平地到山林，車程頂多一、二個小時，在這短短的距離內，更坐擁了豐富的自然旅遊資源，不論是單日健行、野溪溫泉、戶外攀岩或水上活動，每一種體驗都讓喜愛戶外活動的人們流連往返，對於熱愛戶外運動的歐美旅人來說，更是一個不可錯過造訪台北的理由。

喜歡追求刺激的人，在台北也可以找到合適的攀岩場。 （攝影／黃政達）

在台北市的河濱公園也能從事這幾年熱門的SUP等水上活動。 （圖／獨木舟日常）

⚠ 從事戶外活動請注意自身安全，並配戴合適的安全裝備。

【完整內容請見《台北畫刊》1月號660期】。