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日本人帶路 探訪在地美食與人情

聯合新聞網／ 臺北畫刊
蚵仔煎、雞排、臭豆腐等台灣小吃，美味又具地方特色，深受許多外國朋友喜愛。 （攝影／林冠良）
蚵仔煎、雞排、臭豆腐等台灣小吃，美味又具地方特色，深受許多外國朋友喜愛。 （攝影／林冠良）

【文－WeiTing WANG 攝影－林冠良 圖－佐佐木】

日本觀光客來台時總能列出一長串口袋美食名單，例如小籠包、牛肉麵、芒果冰、珍珠奶茶等，都是造訪台北的必吃美食。來台7年，經常在個人臉書粉絲專頁「佐佐木news」中，以活潑生動的插畫呈現在台生活趣事的佐佐木，每當聊到台灣美食時，話匣子總是停不下來，也令人更加好奇，究竟台北美食有何魔力，讓來自東瀛的她為此深深著迷。

在台北環遊世界

對佐佐木來說，在台北吃美食，「多樣」與「便利」是最吸引旅客的特點。她指出，外國旅客首次來台，多半以台北為第一站，而日本人通常偏好安排三天兩夜的行程，在如此緊湊的時間下，台北不只是認識台灣美食的起點，更可說是體驗台灣美食的「大門」，「只要來到台北，就能品嘗到台灣各地美食，比方說，原本只有南部才有的溫體牛肉鍋，在台北也能吃得到。」因此，對第一次來台灣、時間有限的日本旅客而言，能想吃什麼就吃什麼的「台北」，既方便，又好吃。

除了是台灣美食的大門，在台北還能品嘗到來自不同國家的美味，不僅有高檔的異國餐廳，也有許多具有「在地」氣息的外國小吃。佐佐木分享：「例如我常光顧的越南小吃店，它的特色就是不只老闆，就連客人也大都是越南人，所以大家都用越南話點餐。」對此，她有感而發地說，在這段被疫情困住無法隨性出國的期間，每次去用餐都好像飛到越南玩了一趟。

日本圖文作家佐佐木經常透過繪製漫畫，分享在台生活有趣的所見所聞。 （圖／《佐佐木哩咧供蝦毀：佐佐木news愛台報導》）
日本圖文作家佐佐木經常透過繪製漫畫，分享在台生活有趣的所見所聞。 （圖／《佐佐木哩咧供蝦毀：佐佐木news愛台報導》）

此外，身為日本人的佐佐木，平常就很喜歡造訪居酒屋，她提到，或許是受台日交流頻繁的影響，居酒屋這種日本人下班後放鬆的好去處，在台北也隨處可見，其中位於建國北路的「HiBoRu嗨啵嚕」，提供的下酒菜是讓人深感意外的焢肉飯、乾麵、滷味，成功結合台灣美食與日本的日常文化，這種多元碰撞的創意，對外國人而言也充滿驚喜與趣味。

台北小吃的迷人之處

來台念書、工作多年的佐佐木，最常光顧的就是隱身台北巷弄間的小吃店，這裡不僅有道地的庶民美食，無處不在的人情味更是台北美食的迷人之處。

過去因工作緣故經常在捷運雙連站出沒的佐佐木，最常造訪的就是「雙連花枝羹」。料多實在的花枝羹，以及鋪上汆燙過的豆芽、簡單淋點醬汁的炒米粉，看似樸實卻讓佐佐木一吃就愛上，而且這炒米粉可不是天天有，要有緣才能吃得到。佐佐木說，無論是花枝羹或炒米粉，都是日本人喜歡的調味方式，因此每次帶來台灣玩的日本朋友去吃時，大家都讚不絕口。此外，和藹的老闆與親切的常客總不時關心著自己的近況，佐佐木就會覺得自己不是孤獨一人，溫暖了獨自在異地打拚的外國遊子。因此對她來說，在台北外食不只是為了填飽肚子，更是找人聊聊天的最好機會。

台北的庶民小吃深受佐佐木喜歡，尤其調味方式符合日本人口味的「雙連花枝羹」，更是常駐她的美食清單。 （攝影／林冠良）
台北的庶民小吃深受佐佐木喜歡，尤其調味方式符合日本人口味的「雙連花枝羹」，更是常駐她的美食清單。 （攝影／林冠良）

佐佐木只要造訪「天天利美食坊」，必定會點滷肉飯加煎蛋，十足在地吃法。 （攝影／林冠良）
佐佐木只要造訪「天天利美食坊」，必定會點滷肉飯加煎蛋，十足在地吃法。 （攝影／林冠良）

佐佐木表示，由於台北是個大都市，因此許多人對台北人的第一印象多半是「冷漠」，但她來到台北後，經常光顧的小吃店老闆不但像家人一樣噓寒問暖、互贈禮物，她還會跟成為好友的店員一起去喝酒。這樣的人情味，或許台北人早就習以為常，但會是受外國旅客喜愛的飲食文化。

【完整內容請見《台北畫刊》11月號660期】。

台北畫刊第660期-歡迎新朋友 台北旅遊的多元魅力
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