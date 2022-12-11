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室內設計師宋豪毅：用家飾帶來居住新氣氛

聯合新聞網／ 臺北畫刊

【文－林佳蕙．攝影－Anew Chen．圖－MOODSANS睦叁、SEEDDESIGN喜的燈飾、QBIT翻轉沙發、舊目立屋、關於鮮花和植物的大小事】

宋豪毅

齊禾設計總監，擅長以不同的擺設元素，為室內空間增添特色。曾獲SIX ARTS AWARD六藝獎——陳設藝術獎金獎、2021日本gooddesign獎項。

居家環境的擺設與設計風格，能大幅影響使用者對於生活的感受，在這計畫迎新的時刻，不妨參考室內設計師宋豪毅的建議，只要選件風格獨特且適合自己的家具、擺飾或植栽就能改變家中氣氛，讓人感到煥然一新，為新年揭開清新的序幕。

對空間氛圍相當敏感的宋豪毅，自幼即發現透過移動家具或是增減擺設，就能改變房間風格。他說：「其實每個時期需要的家具不同，小時候使用的愛王書桌，到了國、高中時期，就已經覺得尺寸不合用，再加上不同的人生階段喜歡的事物也會不一樣，自然會影響自己對於家具、家飾品的偏好，而適時地更換生活情境的物件，也有助於自己迎向下一個階段。」

為許多台北商家或居家空間進行室內設計的宋豪毅發現，大家越來越能欣賞空間本有的結構特性。「在今日越發重視老屋的風潮中，人們開始懂得欣賞原有的空間結構，不再要求施作那麼多木工，傾向以特色家具或軟件裝飾營造氛圍，更能創造獨有特色。」

這種僅施以適量木工，更強調運用家飾品來鋪陳氣氛的裝修方式，不僅是當前趨勢，也能讓空間使用者依照不同階段的生活需求，自由調配空間裡的擺設。而台北市作為眾多家具與家飾品牌聚集的一線城市，除了有深具傳統的家具街，也有不少業者引進國外設計師家具、家飾品，加上近年大家不再拘泥於傳統擺設，也讓家具、家飾的選擇更多元。例如近年有些喜愛野營生活的人，即偏好以露營椅取代客廳的單人椅，而宋豪毅則是以可輕易移動的懶骨頭取代自宅中的一座大沙發，以便隨時挪出可供運動的空間，身處寬敞的客廳，心情也感到更輕鬆。

平日即特別注重空間氣氛的宋豪毅，總會在進行年底大掃除時，同時檢視家中是否有需要更換的家具、家飾品，他笑著說年底通常都會有不錯的折扣，可以趁機購入喜愛的品項，為新一年的生活打造新氣氛。

宋豪毅指出，色彩是最容易改變空間氣氛的元素，例如在冷冬，透過帶著暖色調如橘紅、土黃色的厚重布料，就能讓空間感覺更溫暖；夏日則可以選擇清爽的藍、白色系輕薄棉紗，營造視覺上的涼感印象。而近年再成流行的布製沙發或是可調燈色的燈具，也都是非常值得入手的品項，尤其可調燈色的燈具能依照氣氛轉換燈色，例如與家人團聚時，可以溫暖的黃光為主，需要閱讀時，則可轉為白光，非常實用。

除此之外，宋豪毅補充，植栽與裝飾品也是塑造空間新氣氛的重要元素，然而即便只是細微物件，也需注重與周遭物品的大小比例，他說：「平日在拍攝裝修後的成品照時，我都會特別調整物件的擺放位置，有時只要挪動幾公分，就能創造完美的視覺平衡感。」宋豪毅認為，營造嶄新的空間氛圍並不困難，只要用點心思，就能為生活創造新意。

Chill大使推薦——營造新氣象的用心選物

每到年末，許多人都會對居家環境進行汰舊換新，重新凝塑出來年對「家」的情感輪廓。愜意大使宋豪毅以應時的美學意識，帶領大家走進精緻好店，藉由適當的家飾選品和擺設，為居家空間打造新樣貌。

＃改變居家氣氛的燈光魔法

✔ MOODSANS睦叁、SEEDDESIGN喜的燈飾

透過調整燈光的色溫、打光方式就能改變家中情境和況味，而選用有設計感的燈飾，更能為空間營造視覺重點，打造不同的空間印象。「黃燈可營造溫暖放鬆的室內氣氛，適宜親友團聚的場合，白燈則適合閱讀，大家可視當下想呈現的氛圍調整燈光。」宋豪毅如是說。

宋豪毅特別推薦以台灣產製燈飾為主的「MOODSANS睦叁」，他指出MOODSANS睦叁以木作燈飾為主，款式自吊燈、立燈、桌燈、壁燈至吸頂燈，一應俱全。木質燈飾最能融入各種居家風格中，有意營造北歐風的使用者可選擇淺色橡木燈款，以深色木材製作的如胡桃木燈座，則能營造出工業風的氣氛。而造型偏圓的燈飾，常能營造可愛溫馨的感覺，方形燈具則有助營造知性的氛圍，大家可視需求搭配。

「MOODSANS睦叁」專售具設計感的木製燈，不同木材能營造出相異的氛圍，大家可視情境選用。（圖／MOODSANS睦叁）
「MOODSANS睦叁」專售具設計感的木製燈，不同木材能營造出相異的氛圍，大家可視情境選用。（圖／MOODSANS睦叁）

喜歡金屬質感的使用者，他建議可參考「SEEDDESIGN喜的燈飾」所產製的燈具。有別於木質燈具，金屬燈款通常更具個性和裝飾感，可以在空間中創造出畫龍點睛的視覺效果。銀色燈款尤其有助塑造冷靜氛圍；黃銅色則溫潤帶有人文氣息；霧黑色的金屬燈罩能營造具有都會感的工業風。在自家角落放上一盞金屬燈飾，便能以其無法被忽略的存在感，迅速地形塑令人印象深刻的空間氛圍，構築出全新氣象。

「SEEDDESIGN喜的燈飾」產製的金屬燈，可在空間中創造視覺亮點。（圖／SEEDDESIGN喜的燈飾）
「SEEDDESIGN喜的燈飾」產製的金屬燈，可在空間中創造視覺亮點。（圖／SEEDDESIGN喜的燈飾）

MOODSANS睦叁

🕐10:00-19:00（週六12:00-18:00、週日公休）

☎️02-8502-2152

🚩台北市中山區樂群三路63號1樓

SEEDDESIGN喜的燈飾

🕐10:30-19:30（週三14:00-19:30）

☎️02-2322-1715（需預約）

🚩台北市中正區仁愛路一段59號

 

＃非傳統家具打造自由氛圍

✔ QBIT翻轉沙發、OUTDOORZ我不在家戶外選物店

沙發這類頗具分量感的家具，也是打造空間氣氛的重要元素，挑選時得視空間大小選用比例適當的品項，才不至於產生視覺上的壓迫感。

面對不同的居家空間，宋豪毅推薦台灣積木沙發品牌「QBIT翻轉沙發」，他說：「這種沙發很像樂高積木，底座、泡綿、靠背、坐墊和椅腳全是分開的組件，大家可以選擇自己喜歡的配件，自行組成喜歡的外觀和適用的尺寸。」此外，不同的沙發表面材質，如皮革或棉布，也能營造出不同的氣象，例如更換成苯染皮套馬上能為空間形塑復古風情，若是改換為淺粉紅色布套，則能帶出喜氣又輕鬆的氛圍。

「QBIT翻轉沙發」可讓使用者隨好自組尺寸與面料都能符合偏好的家具。（圖／QBIT翻轉沙發）
「QBIT翻轉沙發」可讓使用者隨好自組尺寸與面料都能符合偏好的家具。（圖／QBIT翻轉沙發）

此外，宋豪毅建議有意轉換居家風格的人，可從自己的興趣著手，取得裝飾的靈感。現在許多喜歡戶外活動的人，也會在家中使用各式野營物件，創造氣氛活潑的居家風貌。而「OUTDOORZ我不在家戶外選物店」引進了選項豐富的露營風格設計選物，如露營桌椅或燈具，「喜歡露營的人，可以利用摺疊椅、吊床、鑄鐵鍋或鋼杯這樣的小物件，在家裡打造一點野趣。」

QBIT翻轉沙發

🚩不定期更換實體體驗據點

OUTDOORZ我不在家戶外選物店

🕐12:00-21:00

☎️02-2595-9598

🚩台北市大同區承德路三段30號

 

＃讓空間更美好的擺飾細節

✔ OHMYDEER關於鮮花和植物的大小事、舊目立屋

在空間內擺放生意盎然的植栽或盆花，也可以達到營造嶄新氣氛的效果。宋豪毅推薦大家造訪「OHMYDEER關於鮮花和植物的大小事」，這裡不但有販售適合放在室內的觀葉植物，也有加入水晶的生態瓶。大葉片植物如龜背芋或天堂鳥，皆有向外開展的造型，只要在室內放上這樣的植栽，立刻顯得生意盎然，至於小巧可愛的多肉植物或生態瓶，則能微點綠意，可藉由多樣搭配的方式，為家中打造清新一角。在客廳擺上適當的觀賞植物，不但增添綠意，也迎來新年的滿室活力。

在家中擺置觀葉植栽，可讓空間感覺充滿生氣。（圖／關於鮮花和植物的大小事）
在家中擺置觀葉植栽，可讓空間感覺充滿生氣。（圖／關於鮮花和植物的大小事）

宋豪毅強調，具生活感的小物件其實也是詮釋空間韻味不可忽略的細節。「很多人只在意家具、窗簾或掛畫，其實餐具是大家易忽略但相對容易塑造風格的物件，如果要完整地妝點出新氣象，器皿也應一併考量。」他發現專售餐具的「舊目立屋」有許多日本仿古餐具，推薦喜歡復古風格的人來此尋寶，應該能有所收穫。

「舊目立屋」有各式仿古餐具，有助營造懷舊的空間氣氛。（圖／舊目立屋）
「舊目立屋」有各式仿古餐具，有助營造懷舊的空間氣氛。（圖／舊目立屋）

OHMYDEER關於鮮花和植物的大小事

🕐12:00-19:30 (週二公休)

☎️0988-184-501

🚩台北市萬華區貴陽街二段40巷6號B1

舊目立屋

🕐12:00-18:00 (週二公休)

☎️02-2558-3777

🚩台北市赤峰街16-7號

【完整內容請見《台北畫刊》12月號659期

台北畫刊第659期-用各種耶誕體驗 作為告別今年的美好儀式
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