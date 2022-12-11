不讓青年癌友 喪失工作權

【文－韋森．攝影－林冠良．圖－台灣年輕病友協會、Jamesboy Nuchaikong】

癌症，這突如其來的重大疾病，總是會打亂原有的生活步調，尤其對青年癌友來說，正值打拚事業重要時期，除了得耗費時間、金錢對抗病魔、調適心理，更可能因此面臨工作困境，甚至失去工作，經濟狀況陷入谷底。因此近年來，在友善職場的倡議下，不少企業對年輕病友提供更為體貼友善的工作環境，陪伴病友一同面對生命的挑戰，幫助他們重回生活正軌，不讓病痛阻礙人生應有的權利。

職場上的癌友不孤單

當人們罹癌後，除了需面對頻繁的治療，最令人感到苦惱的，便是該如何處理因治療需頻繁請假的問題。「最常見的就是，儘管有些癌友任職的公司有投保團體保險，但他們擔心請領團保之後，公司會因為知道員工罹癌，而在工作權益上有差別對待，因此也就不會提出申請，卻因此常請假，造成經濟上更重的負擔。」「台灣年輕病友協會」副理事長劉桓睿說，縱使勞基法保障病友醫療期間雇主不得終止契約，但有些公司依然不樂見員工因病情耽誤工作，甚至會透過職務調動、情緒勒索等方式，讓病友簽下自願離職書，被迫離開職場。

不僅是生病時得在職場與就醫中找到平衡，就連痊癒後想重回職場也多少會遇到挑戰。「癌友回歸職場最大的問題是，回不去原本專業的領域。」劉桓睿提到，有些癌友康復後，能選擇的工作環境有限，亦有些業主在面試時，會針對癌友中斷工作的空白期提出質疑，種種狀況讓癌友不得不轉換跑道，過去累積的專業技能及職場人脈，都得歸零重建。

為了讓癌友能夠勇敢面對職場，也提升業主的友善職場意識，台灣年輕病友協會除了提供共享醫病資源的交流平台，幫助癌友更了解自身狀況之外，也邀請企業打造更友善癌友的職場工作條件。像是協會透過舉辦「青年健康論壇」，邀請企業簽署《病友友善職場宣言》，內容包含主動關懷同仁健康、提供健康檢查等措施，並給予罹癌同仁平等的就業機會、工作內容調整等職涯幫助，邀請企業一同重視員工健康，「年輕癌友重返職場的議題，過去較少人討論，因此我們從大企業著手，以此帶動職場風氣的改變，讓推動友善病友職場成為企業社會責任之一。」

「台灣年輕病友協會」透過網站平台分享影片，陪伴病友面對生命的挑戰。（圖／台灣年輕病友協會）

「青年健康論壇」由「台灣年輕病友協會」主辦，期盼透過與企業簽定《病友友善職場宣言》，達成友善職場的目標。（圖／台灣年輕病友協會）

職場中的理解與包容

對病友友善的職場環境，除了讓病友能持續工作，維持經濟收入，也要提供病友良好的心靈慰藉，「我知道自己罹癌的那一天，剛好接到新工作的錄用通知，這讓我陷入兩難。」青年癌友Ray分享，當時非常擔心自己會因此被取消錄用，但為了之後不造成公司的負擔，她還是慶幸告訴公司自己生病的狀況。

「我比較幸運，遇到對生病員工非常友善的老闆，他請我不用擔心，還特別為我調整職務內容。」Ray說，後續的化療過程，需要經常請假，這讓她對公司感到非常不好意思，「某一天正打算向公司提離職，話還沒說出口，老闆就來關心我的病況，要我好好地做化療，會多找一位職員來協助分擔我的工作。」Ray說公司對她的體貼，成為她復元之路很大的支持力量，讓她能不用擔心經濟收入，更專注地接受治療。

除了公司的支持，Ray在接觸台灣年輕病友協會的過程中，經常聽到其他人分享在職場上因生病所受到的不平等對待，「每個人都可能會生病，我們並不會因為生病而減損工作上的專業能力。」Ray認為，讓生病的人能獲得更多工作上的理解與包容，是職場中很重要的課題。

友善職場是一種企業責任

建立友善職場這件事，不只要靠病友們站出來為自己發聲，同時也仰賴更多企業為員工的健康提供照護服務。「同仁們自主成立『多元共融小組』，討論每個員工如何在公司內擁有獨特性，並包容每個人的差異，對待生病的員工亦是如此。」「羅氏大藥廠」溝通經理王怡心表示，針對罹癌的員工或員工有家人罹癌，公司會提供更彈性的職涯幫助，如視需求同意留職停薪，而對於前來求職的病友也給予同等的就業機會，這都是企業發揮社會責任的方式。

打造人性化、體貼的工作氛圍，不僅能穩定病友的工作與收入，讓他們安心治療，也能讓病友的專業能力有所發揮，無後顧之憂，維持應有的工作權利。

在「2022青年健康論壇」共有24家企業響應簽定《病友友善職場宣言》。（圖／台灣年輕病友協會）

「羅氏大藥廠」自主性建立「多元共融小組」，透過彼此腦力激盪，設定對病友職涯更好的公司制度。（圖／台灣年輕病友協會）

【完整內容請見《台北畫刊》12月號659期】