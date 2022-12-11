快訊

獨／內衣皇后驚恐大腸長12顆息肉 切除1年復發狂冒6顆

台商品遭陸禁 劉兆玄回應蘇貞昌：好好處理別甩鍋

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

台北居住新想像——擁抱無圍牆綠色空間

聯合新聞網／ 臺北畫刊
建築師蘇喻哲與景觀學者洪禾秣（攝影／Jimmy Yang）
建築師蘇喻哲與景觀學者洪禾秣（攝影／Jimmy Yang）

【文－林佳蕙．攝影－Jimmy Yang、KRIS KANG、蔡耀徵．圖－蘇喻哲】

建築師蘇喻哲×景觀學者洪禾秣

在城市的發展過程中，執業建築師對於何謂理想生活環境的看法，其實大幅度地影響了城市的面貌。建築師蘇喻哲和景觀學者洪禾秣皆認為，無圍牆的綠地對今日的都市生活至關重要，本文藉由兩人的對談，描繪出對未來台北空間的可能想像。

重視建築體以外的空間

城市樣貌隨著時代需求不斷改變，而每一棟樓房，都可被視為人們對於都市生活想像的具體縮影。蘇喻哲指出，台北市有不少社區目前正進入拆除危老舊宅、建立新居的都市更新進程中。然而每一塊老街廓的發展進程難能同步，一棟屋舍的起造若不考量周邊房舍的日照、空氣流通、空間動線，將大幅影響周邊居民的生活。

這樣的問題除了依靠法律規範，建築業者也須有意識地進行通盤的思量和規畫，才能營造出真正舒適的鄰里生活。「過往的都市發展規則，都是以建築為主體制定，但所謂的都市，應該是建築以外的虛空間，也就是『空』的空間。」蘇喻哲認為無論是郊區的自然環境，或是建築密集的區域，都得將既存的地景納入考量，並且規範出適當的「空」間範圍，他說：「除了限制建築高度，設計的準則應該是不管容積多少，都不能侵入那個部分，我們要做到的是保住建築以外的虛空間。」

洪禾秣進一步解釋，建築周邊的環境規畫，對於營造健康的生活氛圍相當重要。所謂的虛空間亦包括綠地，綠地除了能調節降溫、幫助排碳，也有助建立鄰里意識，她說：「一個社區裡只要有綠地，大家就願意走到戶外，在此聚集，創造了溝通交流機會，增加了彼此的互動; 即使沒有對話，因為經常見面，也會產生親切感，拉近彼此的距離。」

充滿綠意的一樓大客廳

蘇喻哲也補充，所有的都市在成為今日住宅密集、四處都鋪蓋人為建設的狀態前，本屬於大自然的原始狀態，現今人們喜歡在假日時前往郊外踏青、遠離水泥叢林，即是為了滿足人性的原始需求，而今日的建築與都市挑戰，便是如何適當地還地給自然，且透過設計拉近大家和自然的距離。

都市中的公園可以拉近彼此的距離。（圖／蘇喻哲）
都市中的公園可以拉近彼此的距離。（圖／蘇喻哲）

洪禾秣指出，台北市政府主張「打造綠色健康台北」，已開闢公園綠地共有994處，面積總計超過1,807萬平方公尺，目前仍持續強化公園綠地的建設與改造，更持續檢討開放空間系統的多樣性。台北市公園綠地越多，居民幸福感就越高。

然而，以台北市已高度發展的狀況而言，取地不易，只有少數建築能比鄰公園或水岸，在城市的綠化計畫中，蘇喻哲認為最具挑戰性的當數都市中央或建築密集度很高的區域，「但若我們抱持著設計公園一樣的態度去設計建物的一樓，除了栽種植物，也能適度打開圍牆，讓它成為可以大家共享的公共空間，其實是可行的。」

例如目前越來越流行的可移動式玻璃門窗，可在天候狀況良好時全然開啟，除了有助調節空氣、適合位處亞熱帶的屋舍使用，也可讓一樓的室內空間和戶外種植行道樹的空間連成一氣，讓綠意不再被阻隔於牆外，也能增進人們的親密感，蘇喻哲說：「城市的一樓應該是屬於所有人的都市大客廳，玻璃牆兩邊的人本不認識，但在開放的空間裡，就有機會打破原本『你是你，我是我』的界線，讓互動更加友善。」

蘇喻哲，大硯國際建築事務所創辦人，美國賓州大學建築碩士。致力將自然綠意引入建築中，曾在2011年入圍「西班牙WAF世界建築大獎」決選。（攝影／Jimmy Yang）
蘇喻哲，大硯國際建築事務所創辦人，美國賓州大學建築碩士。致力將自然綠意引入建築中，曾在2011年入圍「西班牙WAF世界建築大獎」決選。（攝影／Jimmy Yang）

洪禾秣，中國文化大學都市計劃與開發管理學系副教授，專長為景觀規畫設計、生態學與景觀生態、環境規畫設計等項目。（攝影／Jimmy Yang）
洪禾秣，中國文化大學都市計劃與開發管理學系副教授，專長為景觀規畫設計、生態學與景觀生態、環境規畫設計等項目。（攝影／Jimmy Yang）

垂直綠化讓城市更舒適

蘇喻哲強調，過去大家常認為景觀設計是在建案的最後才被導入，其實整體的景觀規畫應先行於建築設計，有了整體規畫的藍圖，才進行房屋構築，並於最後的階段再次導入景觀設計，進行細部的景觀配置。

若欲為現有的台北都市空間進行進一步的綠化工作，可考慮採行如紐約市、波士頓、首爾將舊有的高架橋、高架鐵道改為空中公園的方式，盤點不同水平面的空間，如人行橋、屋頂空間，進行景觀規畫，即可讓都市藉由垂直綠化的方式，增添更多宜人的空間。

洪禾秣表示，在地狹人稠的都市環境裡，可以透過綠點（小公園）、綠廊（道路行道樹或河流）、綠面（大公園或水綠資源）的串聯成生態綠色網絡，或以都市更新的手法保留更多的綠地空間，「以綠地網絡的水平展開及垂直綠化的延伸，可架構出綠意盎然、自然清新又高品質的美麗綠化生活環境，實現鳥語花香與自然共生的永續宜居台北城市藍圖。」

戶外的綠意與民宅內的植栽相映，讓我們的生活空間更舒適。（攝影／KRIS KANG）
戶外的綠意與民宅內的植栽相映，讓我們的生活空間更舒適。（攝影／KRIS KANG）

除了公園綠地的闢建及維護管理，洪禾秣指出，台北也結合公私力量，認養公園綠地與行道樹、選種植物，甚至規畫出社區里民共同種菜做園藝的都市農園，可以看見美麗的蝴蝶飛舞其間，美不勝收，除了為生活增添色彩，也有助於生態復育。她說：「市民多元創意與活力的發揮，不僅能擴增市容建設的能量，更有助於都市綠美化的永續經營。台北市近年來不斷朝著讓都市更綠化的方向努力，我們的生活可以更美好，城市更美麗健康安全。」

都市畸零地可規畫成讓里民可以共同種菜的空間，這也是增添綠意的方式之一。（攝影／蔡耀徵）
都市畸零地可規畫成讓里民可以共同種菜的空間，這也是增添綠意的方式之一。（攝影／蔡耀徵）

【完整內容請見《台北畫刊》12月號659期

台北畫刊第659期-用各種耶誕體驗 作為告別今年的美好儀式
台北畫刊第659期-用各種耶誕體驗 作為告別今年的美好儀式

延伸閱讀

老化比例最高！嘉縣失智者推估逾8千人 衛生局發起全民協尋照護

三芝社區成員共創月曆 滿滿人文、節慶與童趣

內湖豪宅賺多賠少 兩大因素決定房產賺賠

基隆推動老幼共學 爺爺奶奶走入幼兒園一起「拔蘿蔔」

相關新聞

室內設計師宋豪毅：用家飾帶來居住新氣氛

居家環境的擺設與設計風格，能大幅影響使用者對於生活的感受，在這計畫迎新的時刻，不妨參考室內設計師宋豪毅的建議，只要選件風格獨特且適合自己的家具、擺飾或植栽就能改變家中氣氛，讓人感到煥然一新，為新年揭開清新的序幕。

不讓青年癌友 喪失工作權

癌症，這突如其來的重大疾病，總是會打亂原有的生活步調，尤其對青年癌友來說，正值打拚事業重要時期，除了得耗費時間、金錢對抗病魔、調適心理，更可能因此面臨工作困境，甚至失去工作，經濟狀況陷入谷底。因此近年來，在友善職場的倡議下，不少企業對年輕病友提供更為體貼友善的工作環境，陪伴病友一同面對生命的挑戰，幫助他們重回生活正軌，不讓病痛阻礙人生應有的權利。

台北居住新想像——擁抱無圍牆綠色空間

建築師蘇喻哲×景觀學者洪禾秣在城市的發展過程中，執業建築師對於何謂理想生活環境的看法，其實大幅度地影響了城市的面貌。建築師蘇喻哲和景觀學者洪禾秣皆認為，無圍牆的綠地對今日的都市生活至關重要，本文藉由兩人的對談，描繪出對未來台北空間的可能想像。

賞鳥路徑指引人——鳥類嚮導

各式各樣愛鳥人士將賞鳥視為一種休閒旅遊方式，他們願意為此走遍不同國家、土地，並觀察、記錄和觀賞牠們。而「鳥類嚮導」正是憑藉對鳥類習性的熟悉與專業知識，協助賞鳥客認識鳥類，快速找到目標鳥種，打造不影響鳥兒的友善賞鳥行程。

新富市場美食何其多

新富市場承繼自日本時代的「綠町食料品小賣市場」，原址大概在今之大理街、萬華區公所附近，可是因離人口聚集區太遠，經營得不算成功，當時的日本總督府便另外在新富町規畫了今天那座馬蹄型的新富町市場。新市場在1935年（昭和10年）1月7日破土興建，而且蓋得很快，同年6月28日就落成啟用了。

從色彩與風味 為節慶餐桌增添變化

在溫暖歡樂的耶誕佳節，許多人會與家人、朋友一起享用耶誕大餐，共度歡樂時光。不過說起耶誕料理，人們腦海中首先浮現的常是烤火雞等歐美傳統耶誕美食，那麼在台北的我們，還能準備哪些符合在地口味又不落俗套的應景料理？不妨跟著台北中山意舍酒店美式餐廳「Buttermilk」主廚周建宏，創造更多耶誕料理的可能性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。