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賞鳥路徑指引人——鳥類嚮導

聯合新聞網／ 臺北畫刊
「鳥類嚮導」熟悉鳥類習性，了解如何在大自然中找到及觀察鳥類，幫助愛鳥者以友善自然的方式賞鳥。（攝影／王力平）
「鳥類嚮導」熟悉鳥類習性，了解如何在大自然中找到及觀察鳥類，幫助愛鳥者以友善自然的方式賞鳥。（攝影／王力平）

【文－韋森．攝影－王力平．圖－關渡自然公園】

各式各樣愛鳥人士將賞鳥視為一種休閒旅遊方式，他們願意為此走遍不同國家、土地，並觀察、記錄和觀賞牠們。而「鳥類嚮導」正是憑藉對鳥類習性的熟悉與專業知識，協助賞鳥客認識鳥類，快速找到目標鳥種，打造不影響鳥兒的友善賞鳥行程。

在野外尋找鳥類除了倚靠聽覺，相關輔助器材也要隨身攜帶，以便隨時派上用場。
在野外尋找鳥類除了倚靠聽覺，相關輔助器材也要隨身攜帶，以便隨時派上用場。

熟悉習性　成為鳥的「知音」人

早在2000年初，國際間開始流行賞鳥旅遊，也因此出現專門為賞鳥者指引賞鳥行程的專家——鳥類嚮導。專攻鳥類生態研究也熱愛賞鳥的洪貫捷，是台灣少數具專業背景，且擁有導遊執照和領隊執照的鳥導。憑藉自己豐富的專業知識，在朋友的引介下，他將鳥類嚮導的工作內容，結合台灣在地的生態旅遊，以客製化的方式規畫遊程。

配合鳥類的習性及出沒地點，鳥類嚮導的工作時間經常是「朝五晚九」，且大部分時間都在通勤。洪貫捷笑說，自己不是在幾乎涵蓋所有台灣特有種鳥類的大雪山上，就是在前往賞鳥地點的途中。

「要能快速找到賞鳥者想看的鳥類，我們得非常熟悉鳥類的棲息地、適合探訪的季節、活躍時段等出沒型態及生理週期。」洪貫捷說，在野外找鳥，大部分倚靠的是聽覺，聲音是360度環繞的，因此「聽」比「看」更容易找到鳥類。

洪貫捷強調，「認鳥音」也是鳥類嚮導專業的表現，有不少國外的賞鳥人會慕名來台賞鳥，從事外語鳥導超過十年的他笑著說，「當國外賞鳥客問道，這個叫聲是什麼鳥？若是能快速回答，便會被認為『很有料』。」

洪貫捷推薦大家使用「eBird」App，能對鳥類習性有基本認識。（圖／王力平）
洪貫捷推薦大家使用「eBird」App，能對鳥類習性有基本認識。（圖／王力平）

帶領遊客賞鳥時，洪貫捷會叮囑大家注意與鳥兒的距離，用友善的方式進行賞鳥活動。（圖／關渡自然公園）
帶領遊客賞鳥時，洪貫捷會叮囑大家注意與鳥兒的距離，用友善的方式進行賞鳥活動。（圖／關渡自然公園）

「說服力與信任感的提升，對鳥類嚮導而言是很關鍵的一環。」洪貫捷說，「口碑」的養成，讓他對自己身為鳥類嚮導充滿自信與成就感，而外國人看到台灣鳥類的新鮮感，也成為他重新檢視自己所在的土地，重新喚起熱愛鳥類的初心，促使他不斷地從事尋鳥的任務。

鳥導任務　以工具作為五感的延伸

除了幫助顧客快速找到鳥類，鳥類嚮導在行程前得與顧客密切地溝通，排定客製化行程。「大部分的賞鳥人士，都會指定要看台灣特有種，作為一名專業的鳥類嚮導，要能適當地根據客人的需求安排行程。」而在前往賞鳥定點的途中，洪貫捷除了要照顧賞鳥者的生活起居，也得具備良好野外生存能力及體力，以應付在自然環境中的各種狀況。

不過，洪貫捷說，賞鳥未必非得到荒野高山，若不是需前往大雪山等郊野，他也會為客人規畫台北近郊的行程，像是台北植物園以及陽明山前山公園附近就能看到台灣原生鳥類，是都市賞鳥的首選。

每一次出團，洪貫捷都會帶上望遠鏡及相機，作為他發現、記錄鳥類的工具，也會將賞鳥App「eBird」介紹給顧客，「eBird是目前全球最多人使用的線上即時賞鳥記錄資料庫。」洪貫捷說，藉由App的輔助，賞鳥客能對鳥類的習性與外觀有一些基本認識，在實地尋找鳥類時便能更快速、精確。

洪貫捷的出團必備工具。（攝影／王力平）
洪貫捷的出團必備工具。（攝影／王力平）

不僅如此，洪貫捷認為，鳥類嚮導的重要任務之一，就是讓顧客留心周遭生物的氣息，「我曾經帶著一團不賞鳥的商務客人去關渡的賞鳥小屋中，請大家安靜60秒，聽聽周圍有些什麼聲音。」他舉例，都市最常見的鳥類是麻雀，但有多少人留心麻雀的叫聲？而離開市中心後，市區周邊、高山又有哪些野生鳥類？他希望讓大家在參與生態活動時，能夠練習注意周遭生物所發出的聲音，進而從聲音認識鳥類。

傳遞價值觀　與鳥共存的友善賞鳥

早期賞鳥得藉由口耳相傳、手寫的方式分享資訊，隨著數位攝影技術提升及社群的發展，民眾雖更易取得賞鳥知識及資訊，但洪貫捷也發現，許多賞鳥客對「照片」的重視度超乎對鳥類的喜愛與觀察，也因此對生態造成影響。

「尤其現在是影音當道、追求社群認同的時代，有不少賞鳥者為了獲得更具視覺刺激的影像，不惜干擾鳥類的作息，甚至破壞棲息地。」洪貫捷說，有些人明明看到鳥類在築巢，卻還是為了拍照靠得非常近，「作為一名友善的賞鳥者，當發現鳥兒開始緊張時，就要馬上離開。鳥類嚮導在過程中有必要擔任勸導、教育的角色，讓賞鳥者能夠維持良好的賞鳥習慣。」他舉例，自己有一位常拍攝山上猛禽的友人，為了不影響在地鳥類的棲息，便經常穿同一件衣服去同一個地方，讓鳥認識自己，並習慣與自己共存。

身為鳥類嚮導，他希望能夠藉由自己的指引，讓賞鳥者能夠找尋到與鳥類友善共存的方式，也從中發現鳥類與自然的美好，「未來能帶台灣人到國外賞鳥，是我作為鳥類嚮導的目標。」洪貫捷期許將友善賞鳥的態度，放進生態旅遊的理念裡，進而讓喜愛鳥類的人士，都能踩踏著賞鳥足跡，周遊到世界各個角落。

鳥類嚮導洪貫捷（攝影／王力平）
鳥類嚮導洪貫捷（攝影／王力平）

姓名：洪貫捷

職業：鳥類嚮導

特質：有耐心、對事物充滿熱情。

工作任務：為賞鳥人士快速指引賞鳥行程、安排賞鳥旅遊的大小事。

核心理念：分享鳥類資訊、向遊客介紹台灣原生種鳥類。

【完整內容請見《台北畫刊》12月號659期

台北畫刊第659期-用各種耶誕體驗 作為告別今年的美好儀式
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