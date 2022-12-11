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在城市街巷 探索台北耶誕的多元可能

聯合新聞網／ 臺北畫刊
信義商圈百貨業者在耶誕前夕擺置耶誕造景，成為佳節時的一大亮點。
信義商圈百貨業者在耶誕前夕擺置耶誕造景，成為佳節時的一大亮點。

【文－郭慧．攝影－林冠良．圖－台北市商業處、chienmuhou】

進入一年的最後一個月，溫馨歡樂的耶誕節即將到來，在這美好的節日，台北的耶誕還可以有何種有趣玩法？讓我們跟著體驗設計顧問公司「林事務所」執行長林承毅走訪台北的街頭巷尾，從信義商圈的耶誕街景，到帶有北國氣息的近郊山林，以及充滿在地況味的大稻埕，體驗不同風情的耶誕佳節，探索在台北過耶誕的不同可能。

信義商圈繽紛燦爛的耶誕拱門、燈飾，烘托出濃濃的節慶氣息。
信義商圈繽紛燦爛的耶誕拱門、燈飾，烘托出濃濃的節慶氣息。

感受天母、信義商圈的節慶氛圍

提起台北最具代表性的耶誕街景，許多人腦海中首先會浮現信義商圈的耶誕燈景，林承毅也不例外。「每年約莫11月中旬開始，信義區的百貨業者都會擺置巨型耶誕樹及各式主題造景，以燦爛燈飾營造繁華璀璨的氛圍，搭配著逛街、賞燈人潮，洋溢熱鬧歡快的氣氛。儘管帶有商業氣息，不是每個人都喜歡，但我依然覺得這裡是最富有耶誕氛圍的地區之一。」

除了信義商圈，林承毅也進一步表示，耶誕節源於歐美，傳到日本後更發展出許多歡慶耶誕的過節儀式，在此脈絡下，台北帶有歐、美、日氣息的區域往往便是規畫台北耶誕散策的最佳路線，像是具美軍進駐歷史的天母便是一例。「耶誕節即將到來時，許多當地居民會在住家內外布置燈飾、玩偶造景，再加上這一區有不少美軍宿舍、洋房、國際學校與美式餐廳，別具異國情調，當人們漫步在綠樹成蔭的天母商圈，不只有種偽出國的感覺，也可以感受到家家戶戶慶祝耶誕的氣息。」

熱鬧或靜謐的兩種過節體驗

林承毅推薦的另一處街區則是中山北路。他指出，在美軍駐台、日本統治的歷史脈絡下，中山北路三段的晴光市場一帶聚集不少俱樂部，洋溢美式風情；往南走到一段的條通一帶，則酒吧、居酒屋林立，帶有日式氣息。

在耶誕節這個異國節日裡，漫步在中山北路，除了可以在酒吧或居酒屋中與朋友歡慶，也能從帶有美式、日式風格的店家中，感受到異國氛圍，再加上沿街店家的耶誕布置、節慶音樂，還有來來往往的洶湧人潮，都烘托了熱鬧的佳節氣息。不只如此，鄰近的心中山線形公園在耶誕節前夕也會布置耶誕樹造景及燈飾，更為此區增添夢幻的耶誕氣息。

每年歲末，「心中山線形公園」都會擺設耶誕造景，成為商圈一大亮點。（圖／台北市商業處）
每年歲末，「心中山線形公園」都會擺設耶誕造景，成為商圈一大亮點。（圖／台北市商業處）

若是偏好靜謐氛圍，想要享受一個人的耶誕節，那麼陽明山則是林承毅推薦的好去處。「走入冬日的陽明山，那冷冽的空氣、茂密的樹林，能讓散步其中的人感覺彷彿造訪耶誕老人的家鄉——北歐一般，在此環境中散步、吃飯、泡溫泉，與自然共處，享受獨處的時光，也是一種不一樣的台北耶誕體驗。」

陽明山環境幽靜，適合喜歡獨處的人在此享受一個人的耶誕節。（圖／chienmuhou）
陽明山環境幽靜，適合喜歡獨處的人在此享受一個人的耶誕節。（圖／chienmuhou）

感受異國節日的在地演繹

而在前述地區之外，林承毅也分享，素以「年貨大街」聞名的大稻埕街區，坐落著由馬偕博士設立、建築融匯中西風格的台灣基督長老教會大稻埕教會。耶誕節前教會不只在教堂內外布置耶誕燈飾、舉辦節慶活動，也會發起「聖誕糕」預購。

林承毅補充，聖誕糕其實是英國流行的耶誕糕點，通常以白蘭地及各式果乾製成，傳教士來台後，為了與人們分享節日的喜悅，便以綠豆粉、糯米粉、砂糖等製成傳統台式糕餅，再壓上耶誕鈴鐺、耶誕老人等圖樣，可說是「台版聖誕糕」，記錄了耶誕節這異國節日在台灣「在地化」的過程。「如今聖誕糕多半在老字號餅鋪中販售，有梅子、綠豆、黑糖等傳統口味，位於延平北路的『十字軒糕餅舖』是至今仍在販售聖誕糕的據點之一，很適合在耶誕節前夕購入品嘗。」

同樣揉合台灣文化與耶誕氣息的還有禮品店、飾品批發店林立的後火車站一帶。「由於耶誕節後不久便是春節，因此走逛這一帶時，往往可以在店家看見耶誕飾品與春聯、爆竹等裝飾並陳的景色，中西交錯下別有一番趣味。」林承毅說道。

耶誕節該如何度過，其實沒有標準答案。然而台北生活豐富有趣，有各種精彩等待發掘，不妨帶著雀躍的心情，依照個人喜好，享受屬於自己的美好耶誕。

台灣基督長老教會大稻埕教會每年耶誕節前會進行耶誕布置，還有各種慶祝活動，是感受台式耶誕氛圍的好去處。
台灣基督長老教會大稻埕教會每年耶誕節前會進行耶誕布置，還有各種慶祝活動，是感受台式耶誕氛圍的好去處。

💝台北耶誕愛無限💝

新生南路上坐落著許多知名教堂，是台北另一條富有耶誕氣息的散策路徑，也因此有「天堂路」雅稱，台北市觀光傳播局即日起至2023年1月2日打造六大璀璨燈區，邀請民眾前來感受耶誕氣息。

  • 光之羽翼——台北衛理堂周邊

    台北市大安區新生南路一段113號

  • 耶誕禮讚——基督復臨安息日會台北教會周邊

    台北市大安區新生南路二段26號

  • 月光——天主教台北聖家堂周邊

    台北市大安區新生南路二段50號

  • 雪花——台北和平基督長老教會周邊

    台北市大安區和平東路一段183巷9號

  • 耶誕星辰——台北真理堂周邊

    台北市大安區新生南路三段86號

  • 冬季仙境——台北自來水園區 思源街口廣場

    台北市中正區思源街1號

【完整內容請見《台北畫刊》12月號659期

台北畫刊第659期-用各種耶誕體驗 作為告別今年的美好儀式
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