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有心意又有新意 用特色選禮傳遞祝福

聯合新聞網／ 臺北畫刊
熱鬧的信義商圈可選購各種國際品牌的香氛、皮件或生活選品，是挑選耶誕禮品時不可錯過的走逛地點之一。（攝影／林冠良）
熱鬧的信義商圈可選購各種國際品牌的香氛、皮件或生活選品，是挑選耶誕禮品時不可錯過的走逛地點之一。（攝影／林冠良）

【文－郭慧．攝影－林冠良．圖－許博軒、林果良品】

小時候，每當接近耶誕節，我們總是對耶誕老人的禮物滿懷期待；長大後，我們的角色也跟著改變，用精心挑選的禮物對愛的人表達祝福。然而，禮物該如何挑選才能讓人感到實用又驚喜？對於時下選品趨勢有著精準觀察的「PHDC」品牌顧問工作室創辦人許博軒和陳吟雯，分享他們眼中最適合的耶誕好禮，讓今年的交換禮物既有新意，又能傳達心意。

香氛及戶外用品備受青睞

説起台北的耶誕節送禮趨勢變化，陳吟雯表示，過去人們送禮時，多以杯盤等餐具類為主，但近年香氛、戶外用品類產品漸受歡迎，成為許多人挑選耶誕禮品的熱門選擇。「隨著人們對於生活品味越來越講究，許多人將香氛視為個人風格的一部分，疫情爆發後，能帶來療癒感的居家香氛產品更成為許多人的心頭好，因此也成為熱門的送禮選項之一。此外，近年戶外活動盛行，許多人更因疫情開始走入山林，進而對戶外用品產生需求，因此露營時可使用的野營杯等產品，也很適合作為耶誕禮物。」陳吟雯觀察道。

她也進一步表示，若有明確的贈禮對象，那麼從平時相處中觀察對方的喜好，便是將禮物送到心坎裡的關鍵；如果是不確定受贈者的交換禮物活動，則建議選擇香氛護手霜、洗手乳、巧克力等消耗品，而非畫作、擺飾、公仔等長久性的裝飾品。「畢竟許多人家中空間有限，也可能有既定的裝潢風格，這些裝飾品未必人人都適合。因此選擇能被『用完』的禮品會更為理想。」

台北後站商圈有許多販售裝飾品的店家，在此可購入許多樣式不同的耶誕飾品作為贈禮或用來居家布置。（攝影／林冠良）
台北後站商圈有許多販售裝飾品的店家，在此可購入許多樣式不同的耶誕飾品作為贈禮或用來居家布置。（攝影／林冠良）

「林果良品」提供精緻優雅的手工皮鞋、牛皮拖鞋，是許博軒與陳吟雯推薦選購耶誕禮物的去處之一。（圖／林果良品）
「林果良品」提供精緻優雅的手工皮鞋、牛皮拖鞋，是許博軒與陳吟雯推薦選購耶誕禮物的去處之一。（圖／林果良品）

走逛商圈選購合宜禮品

許博軒與陳吟雯也表示，選購耶誕禮品時，若是預算較充足，不妨走逛精品旗艦店及生活風格品牌店家林立的信義商圈，可選擇精品香氛、做工細膩的皮件、風格雅致的餐瓷選品等；預算有限者則可以到台北後站商圈，一邊在擺滿耶誕裝飾品的街區裡，感受熱鬧的耶誕氣氛，一邊以實惠價格購入桌上型小耶誕樹等飾品，不只能作為耶誕禮物，也能妝點自家。

而在信義商圈、後站商圈之外，兩人也指出，其實捷運中山站附近的巷弄裡坐落許多台灣設計師品牌店家，像是手工皮鞋品牌「林果良品」便在附近一棟老宅中設有門市，不只販售商務皮鞋，也有蠟感牛皮室內拖鞋等居家商品，帶有溫潤質感與柔軟質地，相當適合送給講究生活品味的親友。

不只送禮更表現在地文化

除了捷運中山站周邊，許博軒與陳吟雯也觀察到，新舊交融的大稻埕近年設計小店、選品店、咖啡店等如雨後春筍般興起，且其中許多店家的選品深具在地特色或出自台灣設計師、職人之手，非常適合到此選購富有在地人情味的耶誕贈禮。

例如坐落於民樂街的「地衣荒物」，便販售許多台灣工藝家作品及在地品牌產品，包包、花器、香氛蠟燭等不一而足，像是「地衣荒物×nag.19中藥調香陶罐蠟燭系列」便結合中藥陶罐和中藥調製的蠟燭，在造型及物件內容上都深富巧思且具在地特色，而且是近年極受青睞的香氛類產品；「A Design&Life Project」則匯集來自世界各地的經典物件與店家自創商品，其中在地手工製作的香薰產品「D&Mountain塔香系列」擁有白鼠尾草、雪松、聖木等香氣選擇，能舒緩使用者身心及帶來療癒感，也是很貼心的耶誕禮品。

至於隱身迪化街老宅2樓的「COFE 喫茶咖啡」，除了供應咖啡與餐食，也販售以台灣精品級的莊園咖啡製成的「可以吃的咖啡」，外型看似巧克力，卻有著悠遠的咖啡香氣，兼具創意與在地性，能讓收禮者感到十足驚喜。另外，由老屋改建而成的「TWATUTIA COFFEE & Co.」販售包裝雅致的「TWATUTIA 中式甜點禮盒」，外盒繪有大稻埕街屋意象，若想在送禮時傳達在地文化，也是相當適合的選項。

今年耶誕節，不妨挑件特色與質感兼具的耶誕禮品，讓耶誕禮物不再千篇一律，讓收禮者感到驚喜，也能感受到送禮者的溫暖心意。

「TWATUTIA 中式甜點禮盒」外盒繪有大稻埕街屋意象，作為耶誕禮物誠意十足。（圖／許博軒）
「TWATUTIA 中式甜點禮盒」外盒繪有大稻埕街屋意象，作為耶誕禮物誠意十足。（圖／許博軒）

【完整內容請見《台北畫刊》12月號659期

台北畫刊第659期-用各種耶誕體驗 作為告別今年的美好儀式
台北畫刊第659期-用各種耶誕體驗 作為告別今年的美好儀式

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