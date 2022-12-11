火鍋湯底升級美味料理

【文－黃映嘉．攝影－黃政達】

冷颼颼的冬天，賣場裡各種火鍋湯底熱銷不墜，但火鍋湯底不只能作為火鍋料理的基底，只要巧用創意，也能烹調出多變花樣。Facebook粉絲專頁「Irene的美西灶腳」主理人Irene以超市就能入手的火鍋湯底為基礎，示範快速做出一桌好菜，像燉飯、烏龍麵、馬鈴薯燉肉，甚至還能製作成美味醬汁，讓湯底成為菜餚美味升級的關鍵。

市售火鍋湯底的優勢

超市販售的多樣化火鍋湯底，讓想在家裡享用的人們，也可以隨意選擇喜歡的風味，自在地享用美食。不過火鍋湯底的用途可不只這樣，Irene提到，「在日常燉湯、燉飯、煮麵、熬醬的時候，會需要先做好高湯再放其他配料，但市售火鍋湯底都已調製好風味，可以取代高湯，能省去許多熬煮的時間，再加上湯底的口味非常豐富，使得家常料理更有變化。」

除了省下做高湯的時間，以及提升家常菜的口味豐富度，Irene表示市售火鍋湯底在未開封的狀態下，基本上都可以常溫保存，如此一來也不占冰箱容量，是非常好收納的常備商品，「不過若是已開封，就要放冰箱保存，並在一、兩天內用完。」因此Irene建議可以直接用一包湯底製作成2至3道菜，「這樣不僅沒有保存問題，當天所有料理的風味都能相互呼應。」

好上手的湯底應用

Irene以好上手的昆布高湯為基底，發想出方便又美味的料理清單。如果只是一個人用餐，想簡單料理的話，昆布高湯能作為燉飯或是烏龍麵的基底，「要做燉飯的話，可以分別將培根、白米、玉米筍、毛豆、菇類等食材陸續拌炒，最後再加入昆布湯底收乾即可。」烏龍麵的話，Irene建議可以多加些會出水或是燉煮後有甜味的蔬菜，例如娃娃菜、高麗菜、洋蔥，如此一來湯頭會更加鮮甜，也能吃得比較健康。

昆布高湯因為不會搶過其他食材或調味料的風味，用來作為燉飯或烏龍麵的基底最為適合。

若是突然有朋友來訪，她建議可將市售昆布火鍋湯底分成三等分，一份作為蔬菜丸子湯的湯底，另一份用來燉煮干貝跟娃娃菜，最後一份再跟醬油、味醂混合後熬煮馬鈴薯燉肉，「昆布湯底不會搶過其他食材或調味料的味道，但是本身又有清甜的風味，很適合用來快速端出一桌招待友人的料理。」

番茄火鍋湯底加入醬油跟味醂混合煮滾，也能作為料理的蘸醬。

市售火鍋湯底的多元運用

常見的番茄風味也是Irene認為值得好好活用的湯底之一，她分享，番茄湯底跟牛、豬、雞這些肉品共煮都很對味，「如果想省時間可以買肉片回來煮，時間充裕的話，則可以燉牛腱、五花肉、雞腿，各有不同口感與滋味。」

Irene也加碼分享韓式風味的燉煮料理——馬鈴薯燉排骨。她以韓式泡菜鍋為主要湯底，先將豬排骨汆燙，再置入泡菜湯底裡以小火燉至軟爛，接著加入馬鈴薯塊煮至變軟，最後加入娃娃菜、大白菜，再撒上蔥花便可食用。

有關燉煮料理的「撇步」，Irene則推薦使用砂鍋。她分享，可以先把燙熟的豆芽菜鋪在砂鍋底，放入鱸魚魚片，再將稀釋後的麻辣鴨血湯底倒入砂鍋，接著炒些花椒油加入一同熬煮，就可以做出類似水煮魚風格的砂鍋料理。

市售湯底不只能做料理，也能變成美味的蘸醬。Irene以番茄口味的湯底為例，依照包裝兌水的比例進行稀釋，再加入醬油、味醂一同煮滾後，淋在汆燙好的五花肉片，便可成為一道清爽可口的配菜。

⭐️昆布火鍋高湯延伸料理

昆布燉飯

材料：

•昆布火鍋湯底400ml

•培根200克

•玉米筍4根

•毛豆一小把

•蒜末適量

•菇類一小把

•白米1杯

步驟：

1. 取昆布火鍋湯底加400ml水稀釋。

2. 將培根、玉米筍、毛豆、菇類切丁備用。

3. 以橄欖油爆香蒜末，再將培根下鍋炒香，接著將白米下鍋拌炒1分鐘。

4. 加入玉米筍、毛豆、菇類拌炒。

5. 加入一大湯匙高湯拌煮白米至湯汁收乾，再繼續加高湯拌煮，反覆至燉飯煮熟即可。

昆布烏龍麵

材料：

•昆布火鍋湯底400ml

•烏龍麵1人份

•蝦子2隻

•魚板數片

•小白菜一把

•紅蘿蔔數片

步驟：

1. 取昆布火鍋湯底加400ml水稀釋。

2. 將高湯煮滾。

3. 加入烏龍麵、紅蘿蔔及魚板至煮熟。

4. 加入蝦子煮熟，起鍋前再將小白菜入鍋煮軟即可。

🍅番茄風味蘸醬五花肉

材料：

•番茄火鍋湯底100ml

•豬五花肉片200克

•豆芽菜適量

•白芝麻少許

•醬油2大匙

•米酒2大匙

•味醂2大匙

步驟：

1. 先將豆芽菜燙軟，瀝去水分備用。

2. 將豬五花肉片燙熟，瀝去水分備用。

3. 將番茄火鍋湯底、醬油、米酒、味醂一起放進鍋中煮滾。

4. 取一深盤，鋪上豆芽菜、豬肉片，再淋上煮滾的醬汁，撒點白芝麻即可上桌。

【完整內容請見《台北畫刊》12月號659期】