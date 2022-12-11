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台北耶誕不一樣 編寫自己的過節指南

聯合新聞網／ 臺北畫刊

【文－郭慧．圖－Diliara Garifullina、Hert Niks】

當街道上繽紛的耶誕燈飾逐漸亮起、大大小小的耶誕樹陸續擺上街頭、熟悉的耶誕歌曲開始在耳邊縈繞，這一切的一切，都提醒著我們溫馨歡樂的耶誕節即將到來。

在台北的你，今年耶誕節想怎麼過？怎樣才能好玩又難忘？讓我們跟著體驗設計顧問公司「林事務所」執行長林承毅，漫步台北各個角落，開啟或熱鬧或靜謐、不同風格的台北耶誕散策；聽聽美式餐廳「Buttermilk」主廚周建宏建議，掌握為餐桌增添佳節氣氛的料理訣竅，用在地食材做出不落俗套的耶誕大餐；「PHDC」品牌顧問工作室創辦人許博軒、陳吟雯也分享近來受歡迎的禮品趨勢，以及可在何處挑選特色、質感兼具的耶誕贈禮，讓心意不打折。

讓我們一起從散策、料理、送禮著手，在歲末歡欣的台北城中，享受不一樣的耶誕體驗。

圖／Hert Niks
圖／Hert Niks

【完整內容請見《台北畫刊》12月號659期

台北畫刊第659期-用各種耶誕體驗 作為告別今年的美好儀式
台北畫刊第659期-用各種耶誕體驗 作為告別今年的美好儀式

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