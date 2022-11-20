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充滿自由彈性的 獨立出版市場

聯合新聞網／ 臺北畫刊
出版產業中的獨立是一群堅持出版紙本書、不斷在自由與孤獨之境奮戰的人們。 （圖／GNT STUDIO）
出版產業中的獨立是一群堅持出版紙本書、不斷在自由與孤獨之境奮戰的人們。 （圖／GNT STUDIO）

【文ー翁珮恒．圖－GNT STUDIO、春秋書店、一人出版社、張瑞夫】

「獨立」涵蓋著自由，卻也象徵著孤獨，出版產業中的獨立是一群堅持出版紙本書、不斷在自由與孤獨之境奮戰的人們，儘管資源有限，依舊毅然地將自己對身邊事物的關懷化為紙本，真誠地與讀者分享。他們以獨立出版社、獨立書店或獨立作者的身分，闡述各自的理念與經驗，期望讓讀者從中建立更多元的閱讀思維。

作為展現城市文化的角色

漫步赤峰街，很難不注意到一間由四層樓老宅改建的獨立書店——春秋。縱使靜靜地隱身巷弄，但大型窗片透出室內琳琅滿目的書籍與翻閱書籍的讀者，如此景象，就算步調匆忙的都市人，也願意為此推開書店大門。

「春秋書店是一間『城市型』的獨立書店，是為回應台北人需求而存在。」書店主理人陳正菁說，獨立書店往往具有自己的個性與經營風格，吸引不少人特別到獨立書店「踩點」，反之，也有許多獨立書店是在這樣的框架下成立。「春秋書店想做的，不是一間讓讀者得特別拜訪的書店，而是一間人們在生活裡能不期而遇、與生活緊密融合的書店。」陳正菁說，春秋書店選在市區一樓開設的原因，正是為了讓城市人「遇見」，加上閱讀空間中飄散的咖啡香氣，也是增加人們駐足停留的重要關鍵。

「春秋書店」隱身位於巷弄裡，加深與路過行人在日常中不期而遇的機會。 （圖／春秋書店）
「春秋書店」隱身位於巷弄裡，加深與路過行人在日常中不期而遇的機會。 （圖／春秋書店）

不同於連鎖書店，陳正菁認為獨立書店很重要的特徵是呈現「書店價值」與「地方特色」。「越多人看的書就越重要？這是我們獨立書店經營者一直在問的。」陳正菁說，春秋書店著重人文社科類的選書、「薄霧書店」以收藏各類型雜誌為主、「朋丁」則是擁有眾多藝術設計相關書籍，各獨立書店期望透過選書告訴讀者他們所支持的理念，而不是藉由市場銷售報表反映閱讀價值。另外，書店作為集結地方人們閱讀的場所，也得與在地呼應，像是與在地藝術家合作、舉辦區域性展覽等方式，明確地讓讀者感受到獨立書店所具有的文化性，才能在大型連鎖書店當道的今日，藉由獨立書店的力量，維持閱讀的廣度。不僅如此，陳正菁說，獨立書店也經常透過新書分享會、講座等活動的舉辦，與獨立出版社、獨立作者合作，彼此支持與交流。

多元化書籍市場的要角

從文稿變成一本書，中間多半得透過出版社的編輯作業，才得以成形，而一般大型出版社都有既定流程，作品的原初性經常會在既定流程中流失，例如文字風格走向、書籍裝幀的概念，這也讓獨立出版社成為書籍出版的另一種選擇。

「不同於一般出版社各式類型書籍都會出版，獨立出版社更多的是獨特性。」「一人出版社」社長劉霽說，獨立出版社較著重負責人關注的領域與個人偏好，因此選擇跟獨立出版社合作的作者，往往也是對某個領域有所專精，並且期盼透過書籍貫徹自我想法的人，因此希望能夠跟出版社負責人或編輯溝通討論，參與書籍製作的過程，其密切程度比大型出版社來得更緊密。

而獨立出版社常出版市場上少見的作品，經常吸引小眾書籍讀者，加上風格化的設計，久而久之也漸漸累積出一群黏著度很高的追隨者。對劉霽來說，獨立出版社不單單是「出書」，書只是承載內容的媒介，目的是要將理念、價值傳達給讀者。劉霽說，獨立出版社規模小，營運較有彈性，可以盡情嘗試如創新的封面設計、包裝、紙質等，也因為當今分眾的閱讀趨勢，獨立出版社的經營方式也能更快反映讀者需求，「也有讀者主動提供我們出版構想，藉由與讀者的互動激盪，獨立出版社成為讓市面書籍更豐富多元的角色。」

「一人出版社」與「獨立出版聯盟」，共同於台北國際書展的參展攤位。 （圖／一人出版社）
「一人出版社」與「獨立出版聯盟」，共同於台北國際書展的參展攤位。 （圖／一人出版社）

「一人出版社」與「獨立出版聯盟」，共同於台北國際書展的參展攤位，呈現閱讀世界的多元性。 （圖／一人出版社）
「一人出版社」與「獨立出版聯盟」，共同於台北國際書展的參展攤位，呈現閱讀世界的多元性。 （圖／一人出版社）

飽富作者主體性的創作之徑

相較於獨立出版社找尋符合需求的出版題材與內容，獨立作者則是從寫作、編輯校對、設計排版、印刷出版等流程，每個環節都是由作者獨自製作完成。「會選擇所有出版環節都自己來，或許是因為一般出版社不太適合自己吧。」獨立作者張瑞夫說，「因自己喜歡把書中的細節保留下來，但在大型出版社的編輯作業裡，作者的角色很容易在討論的過程中越來越小，而獨立出版的好處是不需要遷就出版社的營運方針，我能以最真誠的文字呈現給讀者。」

少了出版社的審核機制，書本對張瑞夫來說，是一個可以不計成本、盡情發揮的空間，也是能提供讀者更多書籍出版思維的方式。以他所出版的《在埃及的二十四天》為例，為了強調埃及古牆帶給他的感受，書籍裝幀選擇以砂紙當封面用紙，打破傳統使用一般印刷紙張作為封面，並挑戰沒有書背不好陳列販售的形式，只希望能如實傳遞自己對埃及的想法。

張瑞夫也發現，如今有越來越多作者選擇自行出版，「這是最直接的作法，作品不需經過他人之手，能完整保有作者的主體性。」張瑞夫分享，只要願意學習與嘗試獨立製作一本書，每個人都可以是獨立作家，「自行出版雖說是孤軍奮戰，每個環節都得耗盡心力，但只要想到還有一群讀者正在等待我的作品，一切就有了動力。」張瑞夫說。

不因市場而搖擺對書本、對創作的信念，獨立書店、獨立出版社與獨立作者各自以不同的方式，溫柔地衝擊傳統出版產業的結構。而台北作為閱讀資源相對豐富的城市，讓獨立出版相關工作者，可以在此打造多元的城市閱讀思維，讓具有個性的書籍可以在此被看見。同時，多元的書籍也能滿足不同讀者，讓獨立出版物的魅力在台北盡情展現。

獨立作者從裝幀、用紙到內文都可以自己掌握所有環節。 （圖／張瑞夫）
獨立作者從裝幀、用紙到內文都可以自己掌握所有環節。 （圖／張瑞夫）

獨立作者從裝幀、用紙到內文都可以自己掌握所有環節，無需考慮運送、陳列、保存難易度等商業考量。 （圖／張瑞夫）
獨立作者從裝幀、用紙到內文都可以自己掌握所有環節，無需考慮運送、陳列、保存難易度等商業考量。 （圖／張瑞夫）

【完整內容請見《台北畫刊》11月號658期】。

台北畫刊第658期-從高空、路面到地底 用新視線探索城市風景
台北畫刊第658期-從高空、路面到地底 用新視線探索城市風景

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