強鄰環伺的百年松山市場

【文．圖－魚夫】

有百年以上歷史的松山市場，因為被包圍在美食多不勝數的饒河街夜市裡，再加上大賣場興起，松山市場所扮演的傳統交易功能逐漸被取代，反而在接近中午時，才陸續出現人潮，大部分都是為了午餐而來，鮮少看見買菜的人，但也只是裡面幾家美食攤子人聲稍顯嘈雜，偌大的市場靜悄悄的，就算太陽曬到屁股，由於昨晚一夜喧嘩，睡不醒的店主多得是。

松山的舊地名為「錫口」，意思是「河流彎曲處」，所謂的河流就是當今的基隆河。名字的起源最初源自原住民巴賽族Malysyakkaw（Malotsigauan）社，漢人進入台灣拓殖後，乃音譯為麻里折口社、貓里錫口社，一般直呼錫口。

隨著台灣近代漢人墾號中最大規模之一的「陳賴章墾號」於1709年奉准在台北拓墾，錫口成為漢人移民地，後來發展為泉州同安人的聚落，稱作錫口庄。漢人的市場大都以廟口為主，而當時已建成的慈祐宮前廣場就變成了臨時的攤販集中地，直到1909年才有松山市場的設立。

當時中國廣東、福建由於耕地不足等原因，許多先民冒險渡過黑水溝來台灣討生活。日本時代，隨著漢人越聚越多，又因為地處水運樞紐，於是日本政府決定規畫錫口為工商重鎮，乃於1909年（明治42年）6月10日在這一帶蓋了一座台北家畜豬隻屠宰集散場，名為「松山庄家畜市場」，體制上隸屬於台北州七星郡松山庄，大抵就是今日的松山市場基地。松山庄於1938年4月1日併入台北市，所以松山庄家畜市場改制為「台北市家畜市場松山分場」，地址為台北市松山514番地，繼續帶動松山一帶的繁榮。

錫口的台語發音，有人說和日文的「性交」（せいこう）音相近遭到改名，此說不知所本為何；另有一種說法，則為1920年日本人推行地方改制，認為錫口景色與日本四國的「松山」相似，就用松山代替錫口，戰後松山之名也仍被延用。

日人在台統治，有了市場，幾乎同時禁止流動攤販，這當然是為衛生健康的考量，然而戰後卻一度任由攤販麇集，1941年至1971年間規模達到最大。到了1975年，台北市政府將饒河街拓寬，致使松山、南松山市場的風貌丕變，風光不再，一直到1987年饒河街觀光夜市掛牌開業，才又起死回生。2006年3月22日，北市府核定松山市場為台北市市定古蹟，是松山地區唯一具有百年以上歷史的傳統市場歷史建物，現在咱們要是去松山市場，如果用心觀察，就會發現原有的部分日式木構桁架仍然存在。

現在的松山市場名氣當然不會超過饒河街夜市，但在經濟部2017年的樂活名攤評鑑中，仍然推薦了「阿布拉小吃店」、「長廊義大利麵」、「源記鮮魚號」和「冠捷小吃」等，其中冠捷小吃的炸肉圓雖然只得到一星，但由於味道香脆，在網路上還算頗有人氣；其次因臨近捷運站出口，所以諸如「祥發烏龍麵」、「現做大眾自助快餐」、「東芳小吃店」、「秀姊小吃店」、「阿甘越南美食」以及「郭家麵店」的麵配肝連湯、黑輪等，也是附近上班族解決午餐的選擇之一，但相信許多人和我一樣，都是為了台北CP值最高的「松山市場水餃」而來，其酸辣湯或福州魚丸都很「四配」，因此下回到饒河街夜市，也請不要忘了松山市場裡這些奮戰不懈的店家，雖然敵不過饒河街的豐盛，不過他們乃以便宜大碗又好吃來吸引顧客！

松山市場就在捷運站出口旁，交通便利。 （圖／魚夫）

【完整內容請見《台北畫刊》11月號658期】。