探索街巷 看見隱藏版的城市地景

【文－郭慧 圖－打開台北、國立臺灣博物館、綠點點點點、臺北表演藝術中心、Staff Only Club】

法國文豪普魯斯特曾說，「真正的發現之旅不在於尋找新大陸，而是以新的眼光看待事物。」當我們帶著好奇的雙眼邁開腳步，便能在看似尋常的城市街巷發現不同的風光。擅長挖掘城市隱藏版地景的「打開台北」共同創辦人徐千捷，從自身探索經驗出發，分享心目中的城市祕景，也帶我們看見台北的另一種風情。

以鋼筋混凝土建造的戰時指揮中心，是戰亂時期躲避空襲的防空洞。 （圖／國立臺灣博物館）

至今仍保存演習狀況板等軍事用具。 （圖／國立臺灣博物館）

造訪重生的歷史空間

「隨著近年老屋新生風潮興起，以及社區營造的推動，許多閒置、廢棄的空間與社區空地搖身一變，成為人們舉辦活動、實驗各種再利用可能性的場域。這些地點可能因為開放不久等原因而少為人知，也因此成為隱藏版的城市風景。」徐千捷說道。曾投入「台北世界設計之都」籌辦工作，並因策畫「打開台北」發現更多城市場域的他，認為台北市的隱藏景點可分為「重生的歷史空間」、「社區營造的場域」兩大類，從時間縱深及在地生活肌理，拼貼出台北的城市面貌。

徐千捷指出，過去幾年台北市文化局推動「老房子文化運動」，讓許多老房子透過整修、活化再利用向民眾開放，同時許多過去不開放的歷史場域，近年來也開始陸續向大眾開啟，從而讓重生的歷史空間成為台北新的一抹城市風景。

「像是國立臺灣博物館鐵道部園區西北側，其實有一座興建於1943年的戰時指揮中心，一開始是為了讓鐵道部高層躲避美軍空襲而建，國共內戰後因應台海局勢緊張，又於1950年代增建了外部防護壁，是了解城市政治歷史很重要的據點。」徐千捷補充道。

「另外，位於廈門街的『川端藝會所』則是由日本時期『川端町派出所』改造而成，這裡保留了當時常使用的十三溝面磚、大片玻璃窗，洋溢著現代主義風格，如今餐廳、藝文空間也進駐這個據點，我很建議找個時間前去探索這個新開放的隱藏景點。」

「古風小白屋」是古風里居民辦活動、維修家具電器、聯絡感情的所在。 （圖／綠點點點點）

探索社區營造的場域

至於另一類社區營造的場域則多是為聯繫鄰里人情而設，有些也因為想讓更多人瞭解社區營造議題，而開放外地居民參觀、體驗。徐千捷認為，這些場域雖不是傳統定義的觀光景點，但參訪這些在地據點也不失為一種探索台北日常的方式。他舉例，坐落於大安區古風里的「古風小白屋」，是為促進師大社區鄰里互動而生，每週定期開放時段給居民自發辦理社群活動，包含家具修理、小家電維修、切割玻璃、木工等。裡頭也常備各式工具，不論是否為社區居民，都可以來此免費借用工具，或帶著家中故障電器到此與其他居民一起學習、研究如何維修。

另一處徐千捷所推薦因社區營造而生的祕密場所，則是位於萬華區南機場公寓忠恕社區地下室的「一碼IMMA——人與物的再生基地」。「這裡過去是軍公教福利站，如今成為許多萬華在地社群進駐的場域，也展售各種以回收資源改造的二手物，並舉辦新書發表會、快閃市集、聲音工作坊、音樂創作發表會等各種活動，即便不是萬華居民也可以前往走逛，看看二手物如何重獲新生或是參與各式活動。」他說道，這些社區場域或許只是地方的日常風景，卻蘊含著流動的情感與生活趣味，它們都是隱藏在街巷裡，最草根也最值得挖掘的台北祕景。

徐千捷進一步表示，若想找到屬於自己的城市祕境，不妨先從閱讀著手，「像是《臺北・原來如此》、《台北建築觀察：當代城市的空間書寫》、《水城台北》等書，都能帶領人們認識不同年代的台北街區景觀及城市故事，從中發現許多意外之喜。」他也鼓勵人們「千里之行，始於足下」，不妨起身尋找自己的隱藏景點，用另一種眼光認識不同的台北。

PLUS! 台北祕密基地 2 選

台北街角巷弄中藏有不少值得一探的隱藏版景點，以下加碼公開2處祕密基地，歡迎尋個愜意休日，一起打開台北的不同面貌。

北藝中心參觀回路 帶你窺見表演者的幕後心血

建築師雷姆・庫哈斯為「臺北表演藝術中心」打造一條從大門外貫穿整棟建築的「參觀回路」，讓觀眾得以走在平時只供表演者行走的通道上，窺見劇場結構鋼梁、舞台上方鷹架、工作人員搭台情景等不同場景，感受表演團隊在幕後付出的努力。即日起至12月31日，參觀回路開放免費參觀，歡迎走進北藝中心的內核，窺見舞台後的另一面。

「參觀回路」讓觀眾得以走在平時只供表演者行走的通道上，感受表演團隊在幕後付出的努力。 （圖／臺北表演藝術中心）

Staff Only Club酒吧 遺世獨立的魔幻祕境

隱身公館水岸一隅的「Staff Only Club」，由有60年歷史的醬油工廠改造而成，起初以邀請制酒吧形式營運，只有收到店家邀請函的人，才能進入這個祕密基地。如今這座祕境酒吧已全面開放，每週二至週日晚上七點開始，向城市男女張開雙臂。歡迎大家來到這處以1920年代Art Deco風格為基調，搭配北歐傢俱、台南在地黃銅物件所打造而成的空間中，品飲「世界文化遺產」系列原創特調酒款，享受微醺的魔幻時刻。

隱身公館水岸一隅的「Staff Only Club」，由有60年歷史的醬油工廠改造而成 （圖／Staff Only Club）

【完整內容請見《台北畫刊》11月號658期】。