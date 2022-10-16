當男性育嬰假 成為公司制度日常

【文ーYuhShan．攝影ー蕭芃凱．圖－雞湯來了、Fit Ztudio】

孩子是夫妻愛的結晶，也是共同責任，不過就現實狀況來看，男、女申請育嬰假的比例仍十分懸殊。為了提升育兒性別平權，家庭教育團隊「雞湯來了」以生活化的網路文章，引起大眾的關注；而獲得台北市勞動局職場性別平等認證的「行動基因生技股份有限公司」，也分享企業內部男性申請育嬰假的實例，期望讓這樣的制度漸漸成為日常。

男性也須承擔的養育責任

自2022年初《就業保險法》修訂，鬆綁育嬰假相關規定，父母雙方可同時向雇主提出申請育嬰留職停薪。根據勞動部勞工保險局數據顯示，男性申請的比率在修法後有顯著提升，從往年平均約18%，至2022年3月增加至29%，但仍遠低於女性有8成的申請比率。

對於男性申請育嬰假比率偏低的理由，雞湯來了編輯總監蕭子喬表示，大都與男主外女主內、媽媽要負起教養責任等社會刻板觀念有關。為了翻轉這類傳統概念，雞湯來了透過網路文章倡議和測驗遊戲，冀望大眾對男性育兒議題能有所覺醒並付諸行動。

「首先必須讓大眾有感地意識到男性也須承擔養育責任，才有進一步申請育嬰假的可能，而時下有趣且生活化的流行話題，通常較能引起共鳴。」蕭子喬如此分享，因此雞湯來了以日劇《月薪嬌妻》為例推出系列文章，講述現代「育爸」在職場遭遇的困難，並給予解決的建議。例如劇中的男主角雖然想請育嬰假，卻受到上司以會耽誤團隊工作進度、就算男人請育嬰假在家也沒事做等理由勸阻。但事實並非如此，蕭子喬援引《中華心理衛生學刊》的研究內容指出，當員工擁有更好的福利與更多的家庭時間，能促進工作效率，形成正循環。

「雞湯來了」以兩性育兒的研究報告為基礎，繪製簡單明瞭的圖表，希望藉此喚起男女家庭分工議題。 （圖／雞湯來了）

而男性請育嬰假在家，當然不可能沒事可做，從育嬰還會延伸到家務分工。蕭子喬建議，夫妻雙方可列出時間分配的表格，依照各自擅長的家務與舒服的作息去調配，「雙方都是在夫妻、父母這兩層關係中的主要角色，不需要彼此犧牲。」只有不斷去討論彼此真實的想法、互相理解與支持，才能找到合適的應對模式。

在現代的育嬰問題中，男性還被賦予了另一種刻板印象——必須是個會賺錢養家、也會照顧小孩的神隊友，但就像《月薪嬌妻》裡女主角的反饋，並不是一定要誰比較堅強、誰要當誰的後盾，而是一起學習當父母、各自撐起半片天。蕭子喬也指出，不管是父或母都有其獨特的角色跟意義，爸爸可以從自己習慣的育兒方式出發，進而參與整個育兒過程。而雞湯來了也推出趣味的心理測驗，測驗讀者的爸爸是哪種迪士尼角色，例如道德引導型的辛巴爸爸、楷模者型的花木蘭爸爸、照顧者型的尼莫爸爸……又或是透過家事分工表進行歸類分析，讓夫妻能有清楚的分工方向，進而對育兒與家事有更全面的概念。

「雞湯來了」透過趣味的測驗或圖表，協助夫妻思考家事分工樣貌。 （圖／雞湯來了）

「雞湯來了」透過趣味的測驗或圖表，協助夫妻思考家事分工樣貌。 （圖／雞湯來了）

撕除育兒職場舊標籤

呼應雞湯來了的論點，行動基因人力資源處表示，從企業內部的角度觀察，男性在申請育嬰假之前，的確會顧慮到經濟來源、周遭對於男性在家帶小孩的觀感等，但其實只要夫妻雙方協調好，男性也可以從工作中暫時抽離，或許還能為下一段職涯帶來全新的轉機。

行動基因人力資源處副理陳怡樺分享，公司過去曾有名男性員工任職一年後遭遇了工作瓶頸，此時恰好家中第一個孩子出生了，難免手忙腳亂。人資處在知曉狀況後，建議他也許可以考慮先在職場慢下腳步，從新手爸爸的身分開始適應，並告訴他公司正值擴編期，未來回歸後還能考慮其他職位。後來該員工決定申請育嬰假，復職後也轉到與志向相符的新單位工作，達成家庭與工作職涯的雙贏。

而企業內部對於申請育嬰假的正向風氣，也會提高員工申請的意願。人力資源處副理陳嘉燕指出，公司成立8年來，陸續有女性員工申請育嬰假，主管會以短期的約聘職或工讀來遞補、配置人力，同事間也會互相體諒、交接部分工作，為請假的員工保留原職位。像這樣經年累月的示範作用，使得申請育嬰假成為公司制度的日常，讓男性員工也能與女性員工一樣，無後顧之憂地申請育嬰假。

而政府對於友善育嬰職場的規定，像是提供企業申請托兒措施經費補助，也能在員工背後形成支持作用，行動基因便將這筆經費當作托兒津貼發放給育有12歲以下子女的員工。此外，當男性員工的另一半懷孕，行動基因在考量其工作性質後，也會給予彈性居家辦公的選擇，讓他能照顧、陪伴太太產檢，讓男性員工在孩子出生前，便能感受到公司種種福利，也有助於提升將來申請育嬰假的意願。

從雞湯來了的分享可以看到，現代家庭男女分工界線日趨模糊，並有意識地打破育兒刻板印象，認為育兒是父母共享福利，也是共同責任；行動基因則從企業角度出發，不僅鼓勵男性員工請育嬰假，同時提供彈性工時，讓男性員工可以多點時間陪伴太太，打造對新手爸爸友善的工作環境，讓男性請育嬰假成為公司制度日常。

「行動基因」提供完善的育嬰假及男性員工陪產前的彈性工時等制度，獲台北市勞動局職場性別平等認證。 （攝影／蕭芃凱）

「行動基因」透過推動友善平權的職場，讓男性員工也能無後顧之憂地申請育嬰假。 （攝影／蕭芃凱）

【完整內容請見《台北畫刊》10月號657期】。