【文．圖－魚夫】

台北的城中市場號稱有150年以上歷史，平常人聲鼎沸，每逢年節也萬頭攢動，不過所謂150年歷史，卻沒有正式的官方紀錄，大概是和1882年清廷規畫台北建城伊始結合在一起，謂當時台北府衙前的府前街為基礎，北接大稻埕的北門街，西接艋舺的西門街，因位於這三大市街的交會處，所以逐漸形成買賣交易的匯集處。

雖然此說也不無道理，但如果以1882年建城至今，則尚未滿150年，還差10年之久；其次，依台北市市場處官網的說法，則將俗稱的城中市場歸類為「城中攤販集中場」，那是「因三、四十年前衡陽路、博愛路一帶以布商為主，該地區遂自然形成販賣服飾、百貨，且臨西門町周邊，為因應實際需要，於74年警察局移交攤販業務後，經本府75年2月3日改進攤販管理專案小組第九次會議通過列管，就地規畫為臨時攤販集中場，同年本府75年12月15日第558次首長會報通過成立」。

再依《台北畫刊》第427期介紹：「城中市場曾是城內唯一的傳統市場，日據時原為日人宿舍區，二次大戰遭美軍炸毀。光復後，台灣人移進城內，聚落漸多，為滿足民生需求，沅陵街中心的巷弄內（現屬武昌街二十二巷）便形成了市集。民國六、七○年代，城中市場逐漸從菜市場轉型為女裝服飾街。市場內的成衣攤也蔓延到沅陵街，成就今日街區商業樣貌。」因此所謂150年以上歷史的城中市場，不知所本為何？

如今老台北人的印象裡，城中市場不只是市府規定的武昌街一段22巷南至沅陵街而已，也包括了武昌街和以北的商圈，只是這一帶有大片私人土地，如今要進行重建，打算將「明星咖啡館」以西一整排街屋拆除，緊鄰的許多小吃商家也面臨搬移的命運，所幸曾孕育許多台北文學作品的明星咖啡館並不在拆除之列。

作家白先勇曾經為文描述明星咖啡館，說這大概是台北最有歷史的咖啡館了。他大學時代和與文藝青年聚會的時代，那時候明星的老闆是一位白俄人，蛋糕做得特別考究，奶油又新鮮，一樓走廊還有位詩人周夢蝶大隱隱於市在那裡擺書攤。

大學時代我常去重慶南路買書，買完書就急著到明星咖啡館翻閱，因此偶爾也會遇見文學大咖，沾點文人氣息。若就美食來說，明星的俄羅斯軟糖和羅宋湯，至今仍是難忘的滋味。

說到城中市場的美食，其實並不在官方畫定的市場範圍中，而是集中在北邊漢口街的巷子裡，其中的無名魷魚羮，使用活魷魚和魚酥，以柴魚炕湯，用紅蔥頭增益氣味，再牽羮後，交融出獨特的口感來，頗受歡迎。現面臨拆遷重建，老闆來到南邊的武昌街一段巷子內繼續營業，生意仍然沖沖滾，不過本來擠在一塊的水果行、「黛剪髮造型」，都搬到沅陵街去了。

本來魷魚羮的對面是「大家美食愛玉檸檬冰品」，這店已有數十年的歷史，攤頭總是擺上數顆搓揉出果膠後的愛玉子，以示真品。愛玉之外，還可像吃八寶冰那般添加許多配料，盛夏之際，食來心涼脾肚開，消暑效果十足；在其旁則為「城中豆花伯」，亦是數十年老店，也跟八寶冰一樣，在豆花中可加入許多餡料。

對中南部進台北城的朋友來說，台北物價較高，不過離台北車站不遠的城中市場也有便宜大碗又好吃、公認CP值頗高的「阿順排骨飯」，大概是佛心來著，排骨分量大，還可搭四樣菜，食畢飽嘟嘟的捧著大肚腩，風乎舞雩，詠而歸。

老實講，如果不是篇幅的關係，這一帶的美食還真可大書特書，然而這一帶的美食地圖正在快速改變中，如不快去逛逛市場，以後會怎麼變化就不得而知了。

美食地圖即將改變的城中市場。 （圖／魚夫）

【完整內容請見《台北畫刊》10月號657期】。