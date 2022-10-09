睜開雙眼 探索同志國度

【文－郭慧、圖－胡氏藝術、TKG+】

在台北這座城市裡有各式各樣的展覽活動，有些帶領我們打開感官、欣賞藝術，也有些展覽為我們開啟知識的新視窗，看見世界的多元樣貌。曾策畫亞洲官方美術館首檔同志議題展覽《亞洲當代藝術同志議題展——光合作用》的策展人胡朝聖，從自身策展及觀展經驗出發，分享展覽如何述說酷兒故事，也帶領人們一起看見迷人的同志國度！

用視覺溝通酷兒議題

「現在是圖像盛行的時代，人們習慣以視覺畫面來傳達理念、理解議題，也因為這樣，當我們想要溝通酷兒議題時，透過以視覺為媒介的展覽形式，就是一個很有效的途徑。」胡朝聖進一步指出，當創作者透過學習與訓練，將想表達的內容濃縮、轉化，以吸睛的影像、繪畫、裝置等視覺形式呈現，更能讓觀眾被吸引，進而探究創作者想要傳達的理念、了解背後的故事。

有趣的是，除了創作本身可以傳遞理念，展覽所在的場域也會影響展覽如何與觀眾溝通。舉例而言，當展覽落腳於藝廊、咖啡廳、複合式餐廳中，往往能以較為親切的姿態與觀眾對話，讓乍看複雜嚴肅的議題輕鬆融入日常；而當展覽舉辦於美術館或博物館時，則會因為人們對於專業展館的信任感，而讓展覽內容彷彿經官方「認證」一般，具有更高的說服力與可信度。

「台北當代藝術館」曾舉辦亞洲官方美術館首檔同志專題展覽，具有獨特的歷史意義。 (圖－胡氏藝術)

《背陽——情慾伏流及其隱現》展透過視覺藝術表現台灣同志的多元情慾面貌及歷史記憶。 （圖／TKG+、攝影／呂國瑋）

「我在2017年策畫的《亞洲當代藝術同志議題展——光合作用》便落腳於台北當代藝術館，那是亞洲官方美術館有史以來第一檔關於同志議題的展覽，這除了展現官方對於同志的支持態度，也代表已經有專業策展人、藝術家投入酷兒領域的研究與創作，蓄積一定的表現能量，才能水到渠成。另一方面，這檔展覽也吸引許多國際媒體報導，讓展覽成為台北的擴音器，使更多人知道台北是一座同志友善的城市。」胡朝聖說道。

同志展覽主題百花齊放

而在策畫這檔展覽後，胡朝聖也持續關注酷兒相關議題展覽，他發現，早期的酷兒展覽，創作者傾向以較隱晦、壓抑的手法，來表現同志對於伴侶的相思之情或慾望。然而隨著社會越來越開放、人們對於同志更加友善，與之相關的展覽內容也百花齊放，除了關注對象從以男同志為主，延伸到女同志、跨性別者、雙性戀等，議題也涵括結婚生子、老年同志人權等，「這讓展覽不只是同志個人心緒的抒發，也讓許多人藉此對酷兒的世界有更多元、深入的認識。」

例如策展人莊偉慈於今年6月在TKG+藝廊策畫的《背陽——情慾伏流及其隱現》展，便邀請藝術家以圖像、影像、聲音、文件等媒介，展現同志情慾的多元面貌，也讓觀眾了解在1990年代同志如何面對自己的身分認同，是胡朝聖相當欣賞的同志主題展覽；另外，像是2014年成立的策展團隊「多元成展Coexist Exhibition」長期關注當代藝術中性別議題，也曾舉辦《新月球大飯店》、《口嫌體正直——鼻句糸罔口愛》等實體展演，號召關心性別議題的創作者集結一堂，透過藝術創作讓更多人了解酷兒世界，胡朝聖認為，這些都是同志議題透過展覽與外界對話的展現。

透過串流平台欣賞微型影展

而在實體藝術展演之外，胡朝聖指出，同志主題影展也是認識酷兒議題的重要管道。「除了一年一度的台灣國際酷兒影展（TIQFF），在串流平台蓬勃發展的時代，我也很推薦人們從Netflix、CatchPlay、GagaOOLala、Giloo紀實影音等平台，挖掘相關影視資源。這些平台有些設有『LGBTQ』主題標籤，有些不定期推出酷兒主題企畫，有些本身便以同志娛樂影音平台為定位，某種程度上也是一種影音微型展，也較實體展覽更貼近日常生活。」胡朝聖表示。

畢竟隨著展覽的定義越加開放、形式越趨多元，無論展覽落腳何處、採取實體或線上，都能成為酷兒發聲的舞台，也是讓更多人看見酷兒世界的方法。胡朝聖也期待，台北這座同志友善的城市能持續成為酷兒相關展覽蓬勃發展的沃土，讓越來越多人透過展覽認識酷兒，也讓不同性向、性別認同的人們，都能在這塊土地自在地生活。

《背陽——情慾伏流及其隱現》展透過視覺藝術表現台灣同志的多元情慾面貌及歷史記憶。 （圖／TKG+、攝影／呂國瑋）

【完整內容請見《台北畫刊》10月號657期】。