推廣綠能使用 打造更永續的地球

【文ー郭慧．圖－kynny、綠主張綠電合作社、陽光伏特家】

開啟綠電合作促進能源轉型

隨著越來越多國家以邁向「淨零排放」為目標，希望透過植樹造林等方式，讓溫室氣體排放的數量與人為減少的數量可以相互抵銷，台灣政府也在今年公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，而「能源轉型」便是策略之一。在此之前，2016年成立的「綠主張綠電合作社」便已深耕再生能源議題多年，「我們希望透過綠主張綠電合作社，鋪建一條一般人也能參與的能源轉型之路。」綠主張綠電合作社理事主席黃淑德說道。

由於再生能源建置成本較高，綠主張綠電合作社透過召募社員共同尋找適合建置屋頂型太陽能板的場址，並集結社員以入社股金方式，在台北市、新北市、桃園市等地興建、經營太陽能電廠，利用環保的日光發電形式，為能源轉型盡一份心力，也藉由一場場活動、講座，讓更多人了解電力議題。

綠主張綠電合作社疫情前曾開辦電廠參觀活動，帶領社員及有興趣的民眾拜訪位於嘉義的艾貴義竹太陽能電廠、投入沼氣發電的屏東中央畜牧場等，透過親眼見證與討論交流，深入了解各種發電形式的運作方式及優劣利弊；疫情爆發後，團隊則透過線上論壇、講座，分享多元型態的太陽能公民電廠、民眾參與各類再生能源的情形，讓更多人認識不同再生能源的發展脈動。

「綠電綠主張合作社」號召社員共同出資，於台北市大安區打造太陽能案場「天空7號」。 （圖／綠主張綠電合作社）

經由活動推廣、社員號召等途徑，綠主張綠電合作社迄今已吸引270位社員及法人社員參與，建立8個太陽能案場，裝置容量共達600瓩。放眼未來，黃淑德期望藉由更多宣傳連結公民團體，讓更多人了解再生能源的重要性。「我們希望未來大家在看電費帳單時，不只是看到電費金額，更可以理解這背後代表的碳排放，以及對環境的影響。」

此外，黃淑德也希望，未來能與更多學校、公家單位合作。「台北市是許多政府機構、教育單位所在地，我希望未來能與更多學校、公部門合作，在其建築上建置太陽能板，促進都市綠能發展。」

用群眾的力量蓋起全民電廠

綠主張綠電合作社以社員出資的形式，投入太陽能電廠的建置與經營，而同樣在2016年成立的「陽光伏特家」則是台灣第一個太陽能全民電廠平台，藉由群眾募資的方式，降低民眾參與再生能源發電的門檻。

說起結合再生能源與群眾募資的創新模式，陽光伏特家創辦人陳惠萍表示，自己在攻讀社會學博士時便十分關注科技與社會領域，進而發現台灣其實是太陽能板製造大國，又位處日光充足的亞熱帶地區，但國內卻鮮有民眾參與太陽能發電。「我研究後發現，這其實出自於兩個原因。一來是建置太陽能電廠動輒耗資數十萬、甚至上百萬，高昂成本往往讓民眾卻步，也因此參與太陽能發電者多為企業組織；另一方面，許多集合住宅的居民沒有『屬於自己的屋頂』，若想建置太陽能板往往需取得所有住戶的同意，相當耗時費力。」

「陽光伏特家」透過線上宣傳與實體活動，推廣綠電交易，促進再生能源的生產與應用。 (圖／陽光伏特家)

陽光伏特家除了搭建公民電廠平台，也協助案場建置與維運。 (圖／陽光伏特家)

看見這兩大阻力後，陳惠萍與團隊便從當時蔚為風潮的群眾募資發想，搭建陽光伏特家平台，透過募資方式，每人只需購買一片電板便能參與集資，將參加門檻降至萬元，讓更多小資族得以參與；另一方面，也邀請有意願加入再生能源發展的屋主出租屋頂，待太陽能板建置完成、開始發電後，陽光伏特家將售電獲取的收益，扣除維運服務費用後，再分潤給參加募資的人。

「由於台北的住宅形式多為公寓、大廈，想取得居民一致同意將屋頂出租的難度較高，因此北部的太陽能案場較少；不過由於台北資訊流通快速、永續意識高，因此在募資參與者中，台北市民占比極高。」陳惠萍表示不同的參與方式，正好能讓北部與中南部居民，有錢出錢、有屋頂出屋頂，從各自的利基著手，創造資源互惠。

除了透過群眾募資建立公民電廠，陽光伏特家也逐步投入再生能源的電力買賣，成為台灣首間取得再生能源售電執照的能源業者，向其他發電廠購買綠電後轉售給「用電大戶」。此外，團隊也開創「綠能公益」機制，邀請企業或民眾以公益捐款模式，建置太陽能電廠，再將售電所得捐助弱勢團體。「未來我們也希望能號召更多公部門一同參與，在機關屋頂上建置太陽能電廠，使其成為能源教育的示範場域。藉由公私協力，讓再生能源議題真正走入民眾生活。」

從綠主張綠電合作社、陽光伏特家的分享不難發現，如今人們參與再生能源發展的門檻已不如想像中高，也因此讓我們從自己最容易接近的方式開始做起，無論是「出錢」、「出屋頂」，或是持續關心再生能源議題，都能讓台北朝向永續的目標更靠近一些。

陽光伏特家於台北市內湖區一座大樓屋頂安裝160片太陽能板，目前累積發電量超過74,000度。 (圖／陽光伏特家)

【完整內容請見《台北畫刊》9月號656期】。