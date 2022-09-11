做好外省菜必來的南門市場

【文．圖－魚夫】

曾有家餐廳的老闆跟我說：「想做上海菜時，離開台北市就巧婦難為無米之炊。」這是因為一出台北人生地不熟，不知去哪裡才找得到某些特殊材料，其次也沒有像南門市場備貨備得那樣齊全的地方了。

清朝時期，南門是台北的物產集散地，日本人入台後積極管理，乃於1907年（明治40年）在千歲町一丁目成立台北第一處公設市場，不久正式命名為「千歲町市場」，不過那時候台、日在飲食習慣和文化背景上有所差異，日本人和台灣人去的市場基本上是分開的，且因日人積極規畫南門和東門一帶為日人高級官吏生活社區，尤以南門為甚，所以千歲町市場成為日人重要的生活必需品補充站，也是雙方有所交集的市場。

日本戰敗後，日人「引揚」離台，南門附近大批日本宿舍為國民黨政府的外省籍官員所接收，大部分來自江、浙一帶，因此千歲町市場改名為「南門市場」後，也漸成販售江浙食材的市場。從前我在麗水街有家餐廳，雖然各省菜都有，但仍以江浙為主，所以每天買菜，東門或南門市場常常非去不可。

自日本時代開始的南門市場，位於台北市羅斯福路一段與南海路交會處，從舊照看，和士林市場的長短棟外型類似，也都是平房。1979年南門市場因為老舊等問題進行改建，在1981年完成地下二層、樓高十層的新大樓，其中市場占三層樓，內部空間總面積約為2,254坪，一樓為熟食、南北貨，二樓為百貨飲食，地下一樓則是生鮮蔬果、魚、肉，還有一些南北貨等。2019年10月7日南門市場因配合新的改建計畫，許多老字號都暫時遷到位於杭州南路二段的「南門中繼市場」營業，預計改建完成後才會搬回舊址。

而熟門熟路的老顧客當然又找上門來，從大門走進，映入眼簾的就是開業三十餘年的「快車肉乾」總店。日本職人常有句「拘り」（kodawari、こだわり）掛在嘴上，意思是對其技術上的一種堅持，那麼以家族祕傳的醬油醃製豬後腿肉，再經真空按摩烘烤，做出各式肉乾，就是這家肉乾的拘り了。除此之外，另一家「金龍肉乾」亦屬上選。

快車旁是2000年創業的「大連食品」，老闆蔡子文跟著湖南師傅苦心學來的功夫，現在不只湖南臘味，連廣東、金華火腿都做得非常好，而且要做江浙名菜的清蒸臭豆腐，也非來這選嫩臭豆腐不可。大連食品之外，七十餘年的「萬有全」和1956年創業的「上海火腿」也都很受歡迎，不可錯過。

想吃外省口味的湖州粽，南門市場當然是箇中翹楚，許多商家都有提供，如「億長御坊」、「立家」、「南園」、「逸湘齋」、「合興」、萬有全等。有一年粽子節，我寄給一位朋友正宗南部粽，他居然跑到南門市場訂購湖州粽回贈，乃皆大歡迎。

果凍雞是「翔記」的招牌，這家曾獲2020年經濟部109年度樂活名攤五星認證；賣熟食者，最為熟悉當是億長御坊，這家店還有創辦人朱姐追尋父母親記憶與食物味道的故事，十分動人；如果想嘗「心太軟」，那麼逸湘齋、立家都有賣，其中逸湘齋以集合各省名菜頗負盛名，還與黑貓宅急便配合送貨到府。

1944年創立的「徐家點心」則是台灣點心的古早味，其中千層饅頭最為膾炙人口；販售南北雜貨的「常興食品商店」在地經營超過四十年，福州紅糟、四川涪陵榨菜、埔里香菇、桂花醬、酒釀，乃至於包肉粽所需食材等應有盡有，品項達三百多項，還有「福泰和」、「常興」、「協盛」、「南門醬園」等也都是南北雜貨的大店家。而用新鮮黑豬後腿肉為內餡，搭配純蛋液外皮的「南門魚丸店」蛋餃，在市場裡也占有一席之地，是許多饕家的最愛。

南門市場有許多美味，可是得就此打住，再說下去不但口水流不止，篇幅也有限，我能寫的就僅止於那些常交關的店家。南門市場大概是全台北交通最為便利的市場，如果還是看不過癮，不如自己也來去逛逛吧。

南門中繼市場。 (圖／魚夫)

【完整內容請見《台北畫刊》9月號656期】。