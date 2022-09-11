從服裝走秀 發掘都會時尚魅力

【文－YC.H 圖－台北時裝週、Bigi】

台北時裝週已成為台灣服裝設計師發表作品的指標管道，不僅能藉此將創意結晶端到大眾眼前，更是叩關國際舞台的重要場合。在時裝週的一系列活動中，一場場舞台秀便成為設計師整體概念的意志延伸之所，除了服裝本身，從模特兒的梳化、出場方式，到展場布置、音樂選擇及現場氣氛的營造，都得確實掌握人心，將整場秀打造為迷人的感官饗宴，進一步將城市魅力與時尚產業緊密結合。

用精彩的時裝秀打動人心

如果說服裝是設計師意念與創意的結晶，那服裝秀即是其想法的整體呈現，透過秀場導演的構思，將設計師腦中想法放大、擴散，化為精彩連連的時尚展演。

曾多次執導台北時裝週展演的秀導Bigi楊佩綺提到，年輕設計師普遍很有想法，但是卻不知從何著手準備一場服裝秀，「而我們的任務就是把經驗與他們共享。」她以品牌Claudia Wang在2022秋冬台北時裝週的秀為例，「當時設計師運用自身視覺應用科系的背景，希望結合元宇宙議題將服裝數位化，但畢竟是一場走秀，於是建議對方可以讓虛擬模特兒走台步、站定位，以生動的方式展現服裝樣貌。」

一場服裝秀背後需集結眾人力量才能完成。 (圖／台北時裝週)

在模特兒身上掛數字牌，以便秀導確認出場順序，也是一場成功的服裝秀背後不可或缺的小細節。 （圖／Bigi）

此外，要打造一場令觀眾驚豔的服裝秀，Bigi認為音樂是不可或缺的元素，「聽覺不但會影響模特兒的表現，同時也會牽動現場人們的情緒。」除了挑選合適的音樂，她也會與設計師合作的音樂人溝通，讓音樂與服裝風格、模特兒步伐、燈光效果等舞台表現契合，「但大多數狀況，我會自己剪輯音樂，並且在腦中展演一次走秀過程，確認整體朝著理想方向前進。」

在台北時裝週看見國際視野

台北時裝週從2018年創辦至今，服裝秀的展演標準與精彩度日漸提升，展演內容也益發具國際水準，向成為亞洲地區的時尚代表邁進。因為背負著這樣的期許，Bigi認為台灣的服裝秀要有自己的「水平」，才能在國際上更有競爭力，「所謂的水平，是指把焦點純粹放在服裝上，而不是用喧鬧的展演方式吸引大家注意，一場20分鐘的秀如果能感動觀眾，那就代表成功了。」而設計師董亭言在2022台北時裝週的服裝秀，便擁有Bigi所說的純粹特質，她提到，這場秀沒有運用視覺特效，只以節拍輕快的電子音樂，搭配模特兒精準穩健的步伐，讓現場觀眾的注意力與目光聚焦在服裝上。

至於近期常被提起的「越在地、越國際」，在台北時裝週也能看見。在即將登場的2023春夏台北時裝週原民國寶工藝時尚中，主策展人盧淑芬便規畫服裝設計師將傳統原住民工藝圖紋、織帶、吊飾等元素，轉化成當代服裝款式。而秀導主責的舞台展演部分，則與金曲獎得主阿爆合作，透過音樂重製與混音，以及圖紋的視覺運用，將原住民文化融入服裝與走秀，進而發展出屬於台灣獨一無二的時尚風貌。

在合適的戶外場景舉辦服裝秀，將讓展演更具特色，也有助於傳達設計師核心思想，同時讓更多民眾能近距離貼近時尚。 (圖／台北時裝週)

讓時尚產業與城市魅力結合

此外Bigi認為，服裝秀的舉辦若能跳脫既定場域，走入戶外與人群，不僅能讓民眾近距離感受時尚，還能融合城市樣貌於其中，「台北每個地區都有自己獨特的樣貌，因此當設計師提出明確概念時，我們就可以依循著概念輪廓，找到合適的場地。」

Bigi 以Jenn Lee在2022春夏台北時裝週的展演為例，當時設計師提出想在頹廢、但又與生活密切結合的地方辦秀，「我們討論了很久，後來發現新生高架橋下的滑板場很適合，很多人會在那邊活動，加上那面大大的塗鴉牆，整體都符合我們要的條件。」後來時裝秀順利在滑板場舉行，Bigi提到當天的盛況，不只來走秀的貴賓都很開心，現場觀眾的情緒更是熱烈，「我很鼓勵設計師舉辦戶外的秀，有拉近時尚與民眾的感覺。」

除了Bigi主導的Jenn Lee時尚秀，還有許多服裝品牌也大膽突破場域限制，將時尚帶入台北城市地景，例如#DAMUR選擇在台北捷運站裡發表服裝、CHARINYEH在西門町獅子林新光商業大樓裡播放時裝秀影片、Jamie Wei Huang以自來水博物館為舞台……Bigi笑著說，讓城市每個角落都能是時尚舞台，是她相當樂見的事。她以竇騰璜與張李玉菁在七條通開設概念店時，以封街方式進行時尚秀為例，「當天還下著雨，地板倒映著霓虹看板，整體氛圍如夢似幻，是只有條通才能構築的畫面。」

從展演空間到戶外場地，台北逐漸擁有獨特的時尚輪廓，從設計師、秀導、模特兒乃至於觀眾，都能透過時尚展演發掘城市魅力所在，並透過親臨現場，讓時尚走進你我生活，感受迸發無限精彩的城市活力。

從捷運月台到街頭巷弄，只要能完滿表現設計師的設計概念，台北各個場域都能成為服裝秀的伸展台。 (圖／台北時裝週)

從捷運月台到街頭巷弄，只要能完滿表現設計師的設計概念，台北各個場域都能成為服裝秀的伸展台。 (圖／台北時裝週)

【完整內容請見《台北畫刊》9月號656期】。